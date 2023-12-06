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Зеленський та Орбан можуть зустрітися: Єрмак провів розмову з МЗС Угорщини

Руслана Заклінська
6 грудня 2023, 22:48
Єрмак та Петер Сіярто домовились працювати над датою зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Зеленський та Орбан можуть зустрітися: Єрмак провів розмову з МЗС Угорщини
Єрмак поговорив з міністром закордонних справ Угорщини / Колаж: Главред, фото: УНІАН, slovoidilo.ua, facebook.com / szijjarto.peter.official

Керівник Офісу президента України, Андрій Єрмак, провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини, Петером Сіярто, перед самітом лідерів ЄС. На ньому обговорюватимуть вступ України до ЄС. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Цю розмову Єрмаку доручив президент України Володимир Зеленський. Під час розмови однією з ключових тем став прогрес України на шляху до членства у ЄС.

Єрмак підкреслив готовність України виконати свої зобов'язання та висловив сподівання на позитивне рішення щодо початку переговорів про вступ до ЄС на майбутньому саміті лідерів країн Євросоюзу 14-15 грудня.

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"Упродовж найближчих днів Верховна Рада України планує ухвалити низку важливих євроінтеграційних законопроєктів. Ми повністю виконаємо наші зобов’язання", – сказав Андрій Єрмак.

Також політики обговорили можливість зустрічі президента України та прем’єра Угорщини. Зокрема вони домовились працювали над визначенням дати цієї зустрічі.

Варто відзначити, що 5 грудня міністр закордонних справ Угорщини говорив про зміни в планах розмови з українською стороною. Він стверджував, що заплановані розмови між Стефанішиною, Єрмаком та ним було скасовано українською стороною.

Позиція Угорщини щодо вступу Украни до ЄС

Нагадаємо, 27 листопада прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожував зірвати грудневий саміт лідерів Європейського Союзу, де планується обговорення допомоги Україні та початок переговорів про вступ до ЄС.

Також Орбан відмовляється підтримувати членство України в ЄС. Він заявив, що Угорщина заблокує це питання на майбутньому саміті, оскільки, на його думку, переговори про вступ "не відповідають інтересам Угорщини".

Нещодавно відбулось перше засідання щодо підготовки саміту. Угорщина на чолі з Віктором Орбаном виступає проти будь-яких ініціатив, спрямованих на підтримку України.

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Угорщина МЗС Угорщини Петер Сійярто Андрій Єрмак
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