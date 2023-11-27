Орбан погрожує зірвати саміт ЄС, де обговорюватимуть допомогу Україні - Bloomberg

Прем'єр-міністр Угорщини і Віктор Орбан погрожує зірвати грудневий саміт лідерів Європейського союзу, на якому обговорюватиметься допомога Києву.

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Угорщина також блокує переговори про вступ України та середньостроковий огляд бюджету ЄС - Bloomberg / колаж Главред, фото УНІАН

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати Грудневий саміт лідерів Європейського Союзу, на якому обговорюватиметься допомога офіційному Києву та питання про початок переговорів про вступ України до ЄС. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Як наголошується в публікації, під час зустрічі дипломатів на минулому тижні Угорщина заявила, що хоче провести "стратегічне обговорення" фінансової підтримки блоку Україні і того, як російські санкції вплинули на країни ЄС ‒ перш ніж взагалі говорити про надання додаткової фінансової допомоги або зобов'язання в галузі безпеки.

Угорщина також блокує переговори про вступ України та середньостроковий огляд бюджету ЄС. Як вважають дипломати, конфронтаційний тон Орбана передбачає, що його більше не турбують погрози призупинити фінансування з Брюсселя.

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Допомога ЄС Україні

30 жовтня стало відомо про те, що у Євросоюзі готують спеціальний план підтримки ЗСУ на 20 млрд євро. Ця програма розрахована на період 2024-2027 років і передбачає виділення 5 млрд євро на рік на програми з передачі зброї та подальшого навчання українських військовослужбовців.

Після цього прем'єр-міністр ЄС Віктор Орбан накинувся на Євросоюз. Орбан порівняв членство своєї країни в ЄС з тривалою радянською окупацією, яка тривала понад сорок років.

Жозеп Боррель різко відповів скандальному Віктору Орбану - в Євросоюзі Угорщини натякнули на двері. За його словами, ніхто не зобов'язує Угорщину бути частиною Євросоюзу.

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