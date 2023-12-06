Угорщина проти всього, що стосується підтримки України: готує зрив саміту ЄС - журналіст

Орбан і його уряд не приховують своєї лояльності до кремлівського режиму.

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Орбан готує черговий неприємний сюрприз Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Угорський уряд не відмовився від своєї ідеї блокувати саміт лідерів країн ЄС, який би відчинив Києву двері до подальшої євроінтеграції.

Як пише у соцмережі Х (Twitter) журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, вже відбулось перше засідання щодо підготовки саміту, й Угорщина "передбачувано (виступає - Главред) проти усього, що стосується підтримки України".

"Переговори, імовірно, триватимуть обидва дні зустрічі. Не виключаю, що її продовжать до суботи, 16 грудня", - написав Йозвяк. відео дня

Угорщина проти України у ЄС

Напередодні Politico з посиланням на джерела писало, що Будапешт погрожує зірвати саміт лідерів ЄС у грудні. Через шантаж Угорщини свій візит в Китай терміново перервав президент Євроради Шарль Мішель, а французький президент Еммануель Макрон спробуває вмовити Орбана не йти проти проукраїнської більшості ЄС.

На саміті лідерів ЄС обговорюватимуть, зокрема, допомогу Україні і її подальшу євроінтеграцію. Однак уряд Віктора Орбана, прихильний до політики Володимира Путіна, неодноразово заявляв про наміри блокувати виділення Києву чергових фінансових й військових траншів допомоги.

Таким чином, Орбан виторговує для додаткові кошти ЄС, заморожені через корумпованість уряду Угорщини й зловживання владою. Крім того, прем'єр очевидно підігрує Росії.

Орбан і його уряд не приховують своєї лояльності до кремлівського режиму. З початку повномасштабного вторгнення Будапешт обмежувався сухими безадресними заявами, а незабаром перейшов до лобіювання інтересів Росії в Євросоюзі.

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