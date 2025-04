100 днів другого терміну Трампа: ЗМІ розповіли, як це позначилося на Україні

Читайте в матеріалі:

У перші 100 днів другого президентського терміну Дональда Трампа його адміністрація зробила кроки, які, за оцінкою The New York Times, стали справжнім "подарунком" для Кремля.

Під час перемовин у Москві, які проводив представник Трампа Стів Віткофф, обговорювалася концепція миру, що має "відверто односторонній" характер: Росія зберігає окуповані території, а Україні забороняється вступати до НАТО, зазначає видання.

Також повідомляється, що Трамп розглядає можливість офіційного визнання російського контролю над Кримом.

Також розглядається можливість скасування обмежень для газопроводу "Північний потік — 2".

Попри те, що мирна ініціатива Трампа не повністю відповідає всім вимогам Кремля (зокрема, щодо повної демілітаризації України), аналітики зазначають, що визнання контролю Росії над захопленими територіями вже розглядається як "неминуча реальність", повідомляє американська газета.

Як писав Главред, раніше повідомлялося, на який мирний план згодні Лондон і Париж. The Wall Street Journal дізналися деталі угоди, яка влаштувала б Францію і Великобританію.

Раніше Зеленський розкрив деталі "історичної" зустрічі з Трампом. Лідери обговорили повне і безумовне припинення вогню, а також "надійний і тривалий мир".

Нагадаємо, Трамп зробив важливу заяву - він наголосив, що Україна і РФ дуже близькі до домовленості про мир. Значну кількість "ключових пунктів" угоди вже було погоджено, зазначив президент США.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.