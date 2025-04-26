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"Україна і РФ дуже близькі до домовленості щодо миру": Трамп зробив важливу заяву

Альона Вороніна
26 квітня 2025, 10:01
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Значна кількість "ключових пунктів" угоди уже була погоджена, зазначив президент США.
ВСУ, Трамп
Україна і РФ дуже близькі до домовленості щодо миру, заявив Трамп/ колаж: Главред, фото: Офіс президента, 22 окрема механізована бригада

Основні тези із заяви Трампа:

  • Україна і Росія можуть незабаром домовитися щодо припинення війни
  • Значна кількість "ключових пунктів" угоди уже була погоджена
  • У Римі відбудуться переговори і зустрічі представників США з представниками України і РФ

Україна і країна-агресорка Росія мають незабаром домовитися щодо припинення війни.

Значна кількість "ключових пунктів" угоди уже була погоджена. Про це заявив президент США Дональд Трамп у своєму дописі в Truth Social.

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Після прибуття до Риму для участі у заходах з похорону Папи Римського Франциска президент Сполучених Штатів зазначив, що плануються перемовини і зустрічі з представниками України і РФ щодо питання завершення війни.

Трамп зазначив, що обидві країни "дуже близькі до домовленості" щодо миру, і тепер "мають зустрітися на найвищому рівні", щоб "поставити крапку" у війні.

Він наголосив, що "більшість ключових пунктів уже погоджено".

Також він зазначив, що потрібно буде "припинити кровопролиття зараз".

"Ми будемо там, де буде потрібно, щоб допомогти завершити цю жорстоку й безглузду війну", – додав Трамп.

Переговори щодо завершення війни в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Трамп знову звинуватив Україну в початку війни та поставив крапку у питанні Криму. Трамп зазначив, що заяви України щодо вступу до НАТО стали причиною повномасштабного вторгнення РФ та пояснив свої слова про закінчення війни за 1 день.

Також раніше повідомлялося, що РФ може відновити прямі переговори з Україною – про що домовились Путін і Віткофф. В Кремлі розкрили деталі переговорів Путіна із спецпредставником Трампа.

Нагадаємо, Зеленський відповів Трампу чи визнає Україна окуповані території російськими. Президент Зеленський наголосив, що Україна ніколи не визнає юридично тимчасово окуповані території російськими, зокрема, це стосується Криму.

Також раніше Зеленський зробив заяву про наближення тиші для України. Президент заявив, що найближчими днями відбудуться вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України.

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