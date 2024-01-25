Україна у 2024 почне будувати 4 ядерні реактори - міністр енергетики

Україна цього літа або восени планує почати будівництво чотирьох нових атомних реакторів, заявляє керівник Міністерства енергетики Герман Галущенко.

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Як каже міністр енергетики Герман Галущенко, Україна хоче побудувати 4 нових ядерних реактори / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот із відео

Цього року Україна планує розпочати будівництво чотирьох ядерних реакторів на Хмельницькій АЕС.Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка.

За словами міністра енергетики, два блоки базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна планує імпортувати з Болгарії, а ще два - використовуватимуть західні технології корпорації Westinghouse.

Крім того, каже Галущенко, всі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій атомній електростанції на заході України.

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"Нам потрібні корпуси. Ми хочемо відразу зробити третій і четвертий блоки", - підкреслив міністр.

Як пише Reuters, зараз три АЕС на підконтрольній Україні території забезпечують понад 55% потреб країни в електриці, проте влада має намір максимально розширити цей сектор - для того, щоб компенсувати тимчасову окупацію російськими агресорами найбільшої атомної станції в Європі - Запорізької АЕС.

"Якби ми сьогодні отримали корпуси реакторів, я думаю, що минуло б 2,5 року, і ми б мали в роботі третій реактор", - сказав Галущенко.

Захоплення Запорізької АЕС окупантами та ризик теракту

Російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року.

Минулого року неодноразово повідомлялося, що країна-агресор РФ із технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення.

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