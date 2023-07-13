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Тому Круз планує зняти фільм у космосі за 200 млн доларів

Дмитро Відоменко
13 липня 2023, 17:45 оновлено 13 липня, 17:45
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Тому Круз витратить на свій новий фільм у космосі 200 мільйонів доларів США. Про зйомки стрічки на МКС актор говорив ще три роки тому.
Круз, космос
Тому Круз все ще планує зняти фільм у космосі / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарний голлівудський актор і продюсер Тому Круз розповів, що вкрай старанно працює над створенням фантастичного фільму в космосі. Проєкт обійдеться в 200 мільйонів доларів. Про це він сам розповів в інтерв'ю виданню Variety.

Круз вже три роки не говорив про цей амбітний проект і його фанати вже думали, що він відмовився від зйомок у космосі. Але актор це спростував.

"Ми наполегливо працювали над цим, і ми побачимо, куди ми прийдемо", — сказав він на прем'єрі свого останнього фільму "Місія: неможлива: Розплата. Частина 1 " в Нью-Йорку.

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Новий фільм Круза, який буде зніматися в космосі, підтримується студією Universal, проте дата початку зйомок поки ще не встановлена.

У 2020-му NASA підтвердила, що разом з Крузом працює над проектом зі зйомки фільму і у відкритому космосі, і на борту Міжнародної космічної станції. А доставити туди актора повинна буде ракета компанії Space X скандального комерсанта-інноватора Ілона Маска. Дуг Лайман, який працював з Крузом над фантастичним бойовиків "Грань майбутнього", був призначений режисером.

Нагадаємо, раніше 45-річна колумбійська співачка Шакіра, яка нещодавно розійшлася зі своїм 35-річним чоловіком, іспанським футболістом Жераром Піке, розповіла про те, як виявила зраду чоловіка.

Шакіра нібито зрозуміла, що її екскоханий Жерар Піке зраджує їй, коли побачила, як з її будинку зникає варення.

Виконавиця хіта "Hips Don't Lie" повернулася додому з подорожі і запідозрила зраду чоловіка, побачивши спорожнілу банку джему. Відзначимо, що знаменитий футболіст і їхні діти ненавидять джем.

У травні 2023 року її помітили разом під час однієї з гонок Формули-1-на Гран-прі Майамі - якраз в компанії Тома Круза. Двоє знаменитостей носили темні сонцезахисні окуляри і широко посміхалися фотографам.

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