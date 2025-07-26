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"Обидва дуже обережні": Анджеліна Джолі та Джонні Депп закрутили таємний роман

Віталій Кірсанов
26 липня 2025, 18:54
94
Джолі і Депп вперше познайомилися ще на знімальному майданчику фільму "Турист" 2010 року.
Анджеліна Джолі та Джонні Депп закрутили таємний роман
Анджеліна Джолі та Джонні Депп закрутили таємний роман / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Знаменитості пережили скандальні розлучення зі своїми колишніми
  • Парі вдається зустрічатися в Лондоні та Лос-Анджелесі

Голлівудських акторів Анджеліну Джолі та Джонні Деппа можуть пов'язувати не тільки робочі стосунки, а й романтичні. Подейкують, що вони тепер пара. Про це пише видання Geo News.

Знаменитості пережили скандальні розлучення зі своїми колишніми - Бредом Піттом і Ембер Герд. Ймовірно, саме ці болючі періоди в особистому житті їх об'єднали. За словами інсайдера, зараз пара приховує свої почуття від публіки і намагається таємно зустрічатися.

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"Їм вдається зустрічатися в Лондоні та Лос-Анджелесі так, щоб не привертати увагу, адже вони обидва дуже обережні й докладають великих зусиль, щоб залишатися непоміченими. Вони бачаться в приватних апартаментах, у шикарних ресторанах і клубах", - розсекретив інсайдер.

Він також додав, що нібито сам Депп уже відверто говорить друзям про свої наміри мати серйозні стосунки з Джолі.

"Енджі - це той тип жінок, які подобаються чоловікам. Вона відповідає всім критеріям неймовірно чуттєвої, вельмишановної та начитаної жінки. Енджі дуже добре ставиться до Джонні. Вони чудово проводили час під час зйомок "Туриста" і вона не раз говорила, що він - особлива, п'янка людина, яка надихає на творчість", - зазначив інсайдер.

До слова, Джолі та Депп вперше познайомилися ще на знімальному майданчику фільму "Турист" у 2010 році. Тоді вони грали головні ролі в стрічці і почали багато спілкуватися. Ба більше, подейкують, що ще тоді актори почали зустрічатися, але потім вирішили завершити свої стосунки. Наразі вони не коментують своє особисте життя і поки що не відреагували на чутки про роман.

Хто така Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.

За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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Раніше Главред розповідав про важливе рішення Дрю Беррімор. 50-річна актриса тримає курс на натуральне старіння, і з великою гордістю показує, який вигляд має зараз - без макіяжу і ретуші.

Також американський актор, музикант і режисер Джонні Депп розбив серця фанатів зізнанням про дітей. Лілі-Роуз і Джек уже зовсім дорослі, і їхній зв'язок із зірковим батьком стоншується, що дуже засмучує артиста.

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Про персону: Джонні Депп

Джон Крістофер (Джонні) Депп II - американський актор, кінорежисер, музикант, сценарист і продюсер. Найбільшу популярність Джонні принесли ролі у фільмах Тіма Бертона, у таких відомих картинах, як "Едвард Руки-ножиці", "Сонна Лощина", "Чарлі і шоколадна фабрика", "Ед Вуд", "Суїні Тодд, демон-перукар із Фліт-стріт" і "Аліса в Країні чудес", мультфільм "Труп нареченої", а також образ капітана Джека Горобця в серії фільмів "Пірати Карибського моря", повідомляє Вікіпедія.

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