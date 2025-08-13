Джонні Депп повернеться до "Піратів Карибського моря", але за однієї умови

Продюсер франшизи зізнався, чому глядачі можуть не побачити знову капітана Джека Спарроу.

https://glavred.net/stars/dzhonni-depp-vernetsya-k-piratam-karibskogo-morya-no-pri-odnom-uslovii-10689302.html Посилання скопійоване

Джонні Депп новини - коли актор повернеться до ролі капітана Джека Спарроу / колаж: Главред, фото: imdb.com

Коротко:

Джеррі Брукгаймер планує перезапуск "Піратів Карибського моря"

Продюсер розповів про співпрацю з Джонні Деппом

Корпорація The Walt Disney Company розірвала співпрацю з Джонні Деппом у 2018 році у зв'язку зі скандальним судовим розглядом актора з його другою офіційною дружиною, акторкою Ембер Герд. Зокрема розірвання контракту зі студією стосувалося його подальших зйомок у кінофраншизі "Пірати Карибського моря", в якій Депп виконував роль капітана Джека Спарроу.

У 2022 році, після завершення суду між Джонні та Ембер, кар'єра актора поступово почала відроджуватися. Наразі Джеррі Брукгаймер, продюсер усіх п'яти частин "Піратів", з великим ентузіазмом ставиться до можливості повернення Деппа у франшизу.

відео дня

У бесіді з Entertainment Weekly Брукгаймер повідомив, що наразі тривають переговори щодо участі Джонні Деппа в перезапуску "Піратів", у якому, як він сподівається, актор знову втілить роль капітана Джека Спарроу.

"Якщо йому сподобається, як написана роль, я думаю, він погодиться. Я його люблю. Він хороший друг. Він дивовижний художник, і він має унікальну зовнішність. Він створив Капітана Джека", - каже продюсер.

Джонні Депп новини - коли актор повернеться до ролі капітана Джека Спарроу / ua.depositphotos.com

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що 58-річна Памела Андерсон почала зустрічатися з 73-річною суперзіркою. Новий коханий зізнався в ніжних почуттях ще в жовтні 2024-го, але таємне стало явним лише зараз.

Також стало відомо, що Бред Пітт думає про новий роман Дженніфер Еністон із гіпнотерапевтом. Романтична історія акторів закінчилася ще 20 років тому, але Пітт все ще наглядає за колишньою дружиною.

Читайте також:

Про персону: Джонні Депп Джон Крістофер (Джонні) Депп II - американський актор, кінорежисер, музикант, сценарист і продюсер. Найбільшу популярність Джонні принесли ролі у фільмах Тіма Бертона, у таких відомих картинах, як "Едвард Руки-ножиці", "Сонна Лощина", "Чарлі та шоколадна фабрика", "Ед Вуд", "Свіні Тодд, перукар-демон із Фліт-стріт" і "Аліса в Країні чудес", мультфільм "Труп нареченої", а також образ капітана Джека Спарроу в серії фільмів "Пірати Карибського моря", повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред