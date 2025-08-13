Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Джонні Депп повернеться до "Піратів Карибського моря", але за однієї умови

Анна Підгорна
13 серпня 2025, 01:30
3
Продюсер франшизи зізнався, чому глядачі можуть не побачити знову капітана Джека Спарроу.
Джонни Депп
Джонні Депп новини - коли актор повернеться до ролі капітана Джека Спарроу / колаж: Главред, фото: imdb.com

Коротко:

  • Джеррі Брукгаймер планує перезапуск "Піратів Карибського моря"
  • Продюсер розповів про співпрацю з Джонні Деппом

Корпорація The Walt Disney Company розірвала співпрацю з Джонні Деппом у 2018 році у зв'язку зі скандальним судовим розглядом актора з його другою офіційною дружиною, акторкою Ембер Герд. Зокрема розірвання контракту зі студією стосувалося його подальших зйомок у кінофраншизі "Пірати Карибського моря", в якій Депп виконував роль капітана Джека Спарроу.

У 2022 році, після завершення суду між Джонні та Ембер, кар'єра актора поступово почала відроджуватися. Наразі Джеррі Брукгаймер, продюсер усіх п'яти частин "Піратів", з великим ентузіазмом ставиться до можливості повернення Деппа у франшизу.

відео дня

У бесіді з Entertainment Weekly Брукгаймер повідомив, що наразі тривають переговори щодо участі Джонні Деппа в перезапуску "Піратів", у якому, як він сподівається, актор знову втілить роль капітана Джека Спарроу.

"Якщо йому сподобається, як написана роль, я думаю, він погодиться. Я його люблю. Він хороший друг. Він дивовижний художник, і він має унікальну зовнішність. Він створив Капітана Джека", - каже продюсер.

Джонни Депп
Джонні Депп новини - коли актор повернеться до ролі капітана Джека Спарроу / ua.depositphotos.com

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що 58-річна Памела Андерсон почала зустрічатися з 73-річною суперзіркою. Новий коханий зізнався в ніжних почуттях ще в жовтні 2024-го, але таємне стало явним лише зараз.

Також стало відомо, що Бред Пітт думає про новий роман Дженніфер Еністон із гіпнотерапевтом. Романтична історія акторів закінчилася ще 20 років тому, але Пітт все ще наглядає за колишньою дружиною.

Читайте також:

Про персону: Джонні Депп

Джон Крістофер (Джонні) Депп II - американський актор, кінорежисер, музикант, сценарист і продюсер. Найбільшу популярність Джонні принесли ролі у фільмах Тіма Бертона, у таких відомих картинах, як "Едвард Руки-ножиці", "Сонна Лощина", "Чарлі та шоколадна фабрика", "Ед Вуд", "Свіні Тодд, перукар-демон із Фліт-стріт" і "Аліса в Країні чудес", мультфільм "Труп нареченої", а також образ капітана Джека Спарроу в серії фільмів "Пірати Карибського моря", повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Джонні Депп новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ситуація на фронті: у Генштабі розповіли деталі оборони на Покровському напрямку

Ситуація на фронті: у Генштабі розповіли деталі оборони на Покровському напрямку

02:16Фронт
Кремль знайшов слабке місце Трампа: у FT пояснили, як це може зіграти на руку Путіну

Кремль знайшов слабке місце Трампа: у FT пояснили, як це може зіграти на руку Путіну

01:10Війна
Чи можливий новий наступ з Білорусі: розвідка України оцінила ризики

Чи можливий новий наступ з Білорусі: розвідка України оцінила ризики

23:06Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Софія Ротару публічно відкинула відому українську співачку - деталі

Софія Ротару публічно відкинула відому українську співачку - деталі

Зовсім не приховує: подробиці особистого життя втікача Влада Ями

Зовсім не приховує: подробиці особистого життя втікача Влада Ями

Щонайменше 12 добровольців загинули в тренувальному таборі в Кропивницькому - NYT

Щонайменше 12 добровольців загинули в тренувальному таборі в Кропивницькому - NYT

Китайський гороскоп на завтра 13 серпня: Тиграм - занепокоєння, Мавпам - обман

Китайський гороскоп на завтра 13 серпня: Тиграм - занепокоєння, Мавпам - обман

Останні новини

03:30

Обмін територіями: що Путін може віддати Україні та що вимагатиме натомість

02:32

Рекордне повне затемнення: коли й де спостерігати "Кривавий Місяць"Відео

02:22

"Три грації": дружина Євгена Кошового показала, який зараз вигляд мають доньки шоумена

02:16

Ситуація на фронті: у Генштабі розповіли деталі оборони на Покровському напрямку

02:10

Трьом знакам зодіаку феєрично пощастить до кінця тижня: хто отримає бажане

Кризу в Росії прискорять санкційний зашморг Заходу та удари по НПЗ - ШапранКризу в Росії прискорять санкційний зашморг Заходу та удари по НПЗ - Шапран
01:30

Джонні Депп повернеться до "Піратів Карибського моря", але за однієї умови

01:10

Кремль знайшов слабке місце Трампа: у FT пояснили, як це може зіграти на руку Путіну

01:04

Вражаюче "до і після": Камінська показала, який вигляд мала 20 років тому

00:17

Секрет козацької зачіски: за що запорожці отримували право носити оселедець

Реклама
12 серпня, вівторок
23:52

У Росії у віці 49 років померла популярна актриса і співачка

23:29

"На вулиці мене не зупиняли": Антон Wellboy висловився про мобілізацію

23:25

Дружина Забарного в приватному літаку та сумкою за 300 тисяч анонсувала "нове життя"

23:13

Де два коти: тільки найуважніші знайдуть їх за 12 секунд

23:06

Шалений успіх та багатство: які зміни чекають у 2025 році за датою народженняВідео

23:06

Чи можливий новий наступ з Білорусі: розвідка України оцінила ризики

22:55

"Це був мегауспіх": голова СБУ розкрив деталі унікальної спецоперації на Курщині

22:43

"Радник Путіна" назвав головні "хотілки" Кремля на зустрічі з Трампом

22:08

Чи можна прати подушки в пральній машині: експерти розкрили секрети догляду

22:02

Трамп їде на Аляску: у Білому домі розповіли деталі зустрічі і чому без Зеленського

21:27

"З цього все починається": за скільки зрадниця Повалій продалася Януковичу

Реклама
21:04

Мир "в обмін" на території: Зеленський поставив жорстку умову

20:56

Розплата прийшла: у сім'ї путіністів Пригожина і Валерії страшне горе

20:53

Ситуація на Донеччині: у FT проаналізували подальші сценарії розвитку подій

20:28

"Розпочнеться третя війна": Зеленський зробив гучну заяву щодо Донбасу

20:25

"Навіть на референдумі": спікер ВР сказав, чи може Україна відмовитися від територій

20:10

"Будь-якими шляхами": спливла жорстка правда про втікача Винника

20:06

Збільшення стипендій та зимовий вступ: Зеленський анонсував зміни для студентів

19:52

Зеленський зробив заяву про ситуацію на Добропільському та Покровському напрямках

19:51

"Усик тримає мої пояси в оренді": несподіваний виклик для українського боксера

19:38

"Захід серйозно взявся за Путіна": Кремлю загрожує нафтовий удар

19:31

Філіп Кіркоров терміново покинув РФ - де він тепер

19:25

Кілька днів Україна буде під впливом антициклону: якою буде погода

19:10

Мюнхенська пастка на АлясціПогляд

19:08

"Якась бабуся вигадала": навіщо в'яжуть на руки хустини під час похоронуВідео

19:00

Двісті грам і вони спілі: городниця поділилася дідовським методом без хіміїВідео

18:55

Як харчувалася принцеса Діана, щоб залишатися стрункою: не їла цей продукт

18:39

Гороскоп Таро на завтра 13 серпня: Близнюки - щастя, Рак - знак

18:32

Вдруге за тиждень: СБУ вдарила по терміналі зберігання "Шахедів" у Татарстані

18:09

Що потрібно з іконою вдома 13 серпня: прикмети, яких варто дотримуватися

18:04

Плями від поту та дезодоранту зникнуть на очах: знадобиться копійчаний продукт

Реклама
18:03

Ворог обійшов позиції і зайшов у тил ЗСУ: Генштаб про деталі прориву РФ на сході

17:43

Де ховається чорненька з НеАнгелів із секретною дитиною - стиліст розкрив таємницю

17:31

Зеленський поговорив з Ердоганом: у Туреччині оголосили про мирну ініціативу

17:21

Чим заміняли всім відомий йогурт у СРСР та як він називавсяВідео

17:12

Де заховався папуга: тільки люди із суперздібностями його побачать

16:55

Від простої добавки щури біжать не оглядаючись: як легко позбутися гризунівВідео

16:53

Території "в обмін" на завершення війни: Україна оголосила свою позицію

16:52

Рішень щодо України не буде: Зеленський здивував заявою про саміт на Алясці

16:41

Зеленський доручив спростити перетин кордону для частини чоловіків: хто у списку

16:24

Ворог посилив тиск на двох важливих напрямках: куди рвуться росіяни

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінПотапНастя КаменськихСофія РотаруВіталій Козловський
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти