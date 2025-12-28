Померла легендарна французька акторка Бріджіт Бардо

Жінка відійшла у вічність на 92-му році життя.

https://glavred.net/stars/umerla-legendarnaya-francuzskaya-aktrisa-bridzhit-bardo-10727639.html Посилання скопійоване

Померла Бріджіт Бардо / Колаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/fondationbrigittebardot

Головне:

Померла Бріджит Бардо

На момент смерті акторці був 91 рік

Останніми місяцями здоров'я Бріджіт Бардо погіршилося

Світ втратив одну з найяскравіших ікон XX століття. У віці 91 року померла легендарна французька актриса, модель та активістка Бріджіт Бардо. Інформацію про смерть зірки офіційно підтвердив її власний фонд захисту тварин, передає France Info.

Останнім часом здоров'я видатної актриси було підірване. У листопаді 2025 року Бардо перенесла складну операцію після чергової госпіталізації.

відео дня

Проте проблеми зі здоров'ям почалися ще раніше. У січні 2023 року її терміново доправили до лікарні через гостру дихальну недостатність.

Бріджіт Бардо присвятила кінематографу 21 рік свого життя, встигнувши знятися у 48 картинах. Її роль у фільмі "І Бог створив жінку" (1956) стала революційною, перетворивши актрису на еталон краси й обличчя французької емансипації.

У консервативній повоєнній Франції вона стала провісницею жіночого руху та сексуальної свободи. Бардо була однією з перших, хто наважився з'явитися оголеною на великому екрані, чим назавжди змінила стандарти лібералізації в кіно.

На піку своєї слави, у 39 років, Бардо несподівано для всіх завершила акторську кар’єру, заявивши, що втомилася від уваги та хоче присвятити себе справжній справі. Вона заснувала "Фонд Бріджіт Бардо" і стала одним із найгучніших голосів у боротьбі за права тварин.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Погіршення здоров'я Бріджіт Бардо - що відомо

Нагадаємо, у жовтні французьку акторку Бріжіт Бардо госпіталізували через погіршення здоров’я. Вона провела три тижні у лікарні Сен-Жан у Тулоні та перенесла складну операцію.

У листопаді Бріжіт Бардо знову госпіталізували до клініки Сен-Жан у Тулоні. Точний діагноз акторки не розкривали, вона перебувала під наглядом лікарів.

Як повідомляв Главред, на тлі проблем із здоров'ям Бардо у соцмережах з'явилися фейкові повідомлення про смерть актриси. Проте Бріджіт Бардо сама їх спростувала у грудні.

Читайте також:

Про джерело: France Info France Info - це французька мережа цілодобових новин, що входить до складу державного суспільного мовника Radio France. France Info працює як цілодобова радіостанція (заснована у 1987 році), телеканал новин (запущений у 2016 році) та новинний портал.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред