Двейн Джонсон шокував фанатів схудненням на 30 кг: який зараз вигляд має актор

Джонсон не тільки втратив десятки кілограмів, а й погодився на ще один радикальний крок - для ролі він приміряв перуку і протези.

Дуейн Джонсон до схуднення / колаж: Главред, фото: instagram.com/therock

Коротко:

Джонсон виконав неймовірну роботу заради ролі

Український боксер Олександр Усик зіграв у фільмі з Джонсоном

Голлівудський актор Дуейн "Скеля" Джонсон здивував усіх своїм перевтіленням у новому фільмі "Нищівна машина" (The Smashing Machine). Заради ролі зірці довелося схуднути майже на 30 кг.

Джонсон виконав неймовірну роботу, щоб трансформуватися в колишнього відомого бійця Марка Керра і не тільки в плані акторських здібностей, а й фізичної форми. Як зазначила дієтологиня й авторка бестселерів Тобі Амідор у коментарі RadarOnline.com, такі зміни вимагають ґрунтовних знань і ретельного підходу як до харчування, так і до тренувань.

"Щоб підготуватися до ролі Марка Керра у фільмі "Нищівна машина", потрібно багато порад і знань про те, як набрати м'язи в такий здоровий спосіб. Часто, як у випадку з бодібілдерами, вуглеводи виключають із раціону або мінімізують їхнє споживання, щоб виглядати ще більш мускулистими", - розповіла експертка.

Фахівчиня підтвердила, що такого результату, як у "Скелі", цілком можливо досягти у здоровий спосіб, якщо протягом тривалого часу дотримуватися певних дієт і розкладу тренувань:

"Якщо робити це протягом тривалого часу, наприклад, року чи навіть 8-9 місяців, можна перейти до вигляду, який зараз має Джонсон. Усе, що можна зробити, це сподіватися, що він зробив це правильно, для свого здоров'я", - каже експерт.

Двейн Джонсон після схуднення / Фото: instagram.com/therock

Колишній рестлер неодноразово заявляв про своє бажання максимально трансформуватися для ролі. Однак, у який саме спосіб Двейн схуд за досить короткий період, наразі невідомо.

До того ж, "Скеля" не лише втратив десятки кілограмів, а й погодився на ще один радикальний крок - для ролі він приміряв перуку та протези, щоб максимально наблизитися до свого героя.

Український боксер Олександр Усик теж з'явився у стрічці. Спортсмен зіграв легендарного ММА-бійця з Харкова Ігоря Вовчанчина, з яким головний герой двічі зустрічався на рингу і обидва рази зазнав поразки. Сцени за участю Усика знімали відразу після його першого бою проти Тайсона Ф'юрі.

Варто зазначити, що стрічка "Нищівна машина" вже почала приносити перші успіхи. Під час прем'єри на Венеціанському кінофестивалі команда фільму зірвала 15-хвилинні овації, а самому Джонсону вже навіть пророкують номінацію на "Оскар".

Двейн Джонсон після схуднення / Фото: instagram.com/therock

Хто такий Дуейн Джонсон Дуейн Джонсон - американський кіноактор, підприємець, музикант, співак, рестлер. Його вважають одним із найвидатніших рестлерів усіх часів, до початку акторської кар'єри він вісім років виступав у WWE. Фільми за його участю зібрали понад 14,9 мільярдів доларів по всьому світу, що робить його одним із найбільш касових і високооплачуваних акторів у світі. Першою кінороллю Джонсона стала роль у фільмі "Мумія повертається" (2001). Наступного року він виконав свою першу головну роль у фентезійному бойовику "Цар скорпіонів". У наступні роки зіграв велику кількість ролей у бойовиках, серед яких - "Швидше за кулю" (2010 рік) і "Стукач" (2013 рік), але світову славу Джонсону принесла участь у п'ятій і наступних серіях кримінального бойовика "Форсаж". Сценарист Кріс Морган спеціально під Джонсона переписав роль агента Люка Гоббса. Крім виконання амплуа героя бойовиків, Джонсон проявився як комедійний актор, знявшись у фільмах "План гри" (2007 рік), "Зубна фея" (2010 рік) і "Кров'ю і потом: анаболіки" (2013 рік). За підсумками 2018 року видання Forbes оприлюднило інформацію про те, що Джонсон став найбільш високооплачуваним актором у світі.

