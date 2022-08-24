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"Довга доба": у День Незалежності Алан Бадоєв презентував саундтрек до майбутньої документалки

24 серпня 2022, 14:15

Перші ексклюзивні кадри зворушать сердця усіх українців, адже розповідають історії що до болю знайомі кожному.

Довга Доба
Довга Доба - документальная стрічка Алана Бадоєва / Прес-служба

Сьогодні, у День Незалежності України, в прямому ефірі Сніданку з 1+1 український режисер Алан Бадоєв презентував офіційний саундтрек та показав новий трейлер до майбутньої документальної стрічки Довга доба. В ролику показані ексклюзивні кадри з життя героїв фільму, які діляться своїми історіями із режисером.

Алан Бадоєв завітав у гості до виїзної студії Сніданку з 1+1, облаштованої на станції метро Хрещатик, та розказав ведучим Єгору Гордєєву та Нелі Шовкопляс, як просувається робота над фільмом та хто став автором саундтреку масштабного проєкту.

"Наразі ми передивились більше 3000 історій, які отримали від українців. Частину з них вже відібрали та підготували до "полотна". Беремо в роботу як великі історії, так і дуже коротенькі, тому що іноді якесь одне слово, сказане героєм, задає тональність для наступного героя. Цей фільм - справжня мозаїка з почуттів. Ми отримуємо матеріали навіть з тимчасово окупованих територій, і це дуже цінні кадри. Були випадки, коли діти тишком-нишком знімали якісь відеоролики спеціально для нас. Звичайно ми просимо людей з тимчасово окупованих територій не ризикувати. Але вони хочуть, щоб про них та їхні міста знали всі ", - говорить Алан Бадоєв.

До проєкту Довга доба долучився найвідоміший український композитор Євген Хмара. Він написав проникливий інструментальний саундтрек, який вже можна почути у тизері. Війна не обійшла стороною і його домівку. Російські окупанти влученням снаряда зруйнували легендарне біле фортепіано Євгена, на якому грав Елтон Джон, коли давав концерт на Хрещатику, Кейко Мацуї та інші світові зірки.

"Мене дуже зворушує, що саме Євген Хмара написав саундтрек до майбутнього фільму та запропонував співпрацю у якості головного композитора проєкту. Історія його знищеного фортепіано проймає мене до сліз. Звісно, тільки тоді, коли пережив таку історію, ти можеш подарувати ту саму мелодію, котра буде доречна до фільму", - розказав Бадоєв.

В студії Сніданку з 1+1 Євген Хмара наживо презентував тендітний саундтрек та розповів про втрату легендарного музичного інструменту.

Довга Доба
Знищене фортепіано Євгена Хмари / Прес-служба

"Це історія і енергія, до якої можна було доторкнутися. На цьому концертному роялі я відіграв всі свої шоу. Він завжди був зі мною на фестивалях у Львові. Його клавіш торкалися найвідоміші музиканти світу, такі як сер Елтон Джон. На жаль, терористичне угрупування під назвою "росія" намагається знищити всю нашу історію і культуру, але ми не дамо цього зробити", - розповів Євген Хмара ведучим Сніданку з 1+1 Руслану Сенічкіну та Людмилі Барбір.

Поза кадром відомий музикант зазначив, що вартість фортепіано складала близько 100 000 евро.

У знаковий для усіх українців день Алан Бадоєв поділився роздумами, що для нього означає Незалежність.

"Напевно, це перший День Незалежності, який має таку силу. Незалежність - це найдорожче, що в нас є. Її ніхто не може відібрати. Так гостро ми це відчули саме за останні 6 місяців. Це не просто символічний день, зараз це наше життя, існування і вибір. Звісно, таке усвідомлення далося дуже дорогою ціною, але мабуть по-іншому ми б не зрозуміли. Я б не зрозумів", - каже режисер.

Нагадаємо, режисер Алан Бадоєв разом з телеканалом 1+1 презентував офіційний сайт, за допомогою якого збираються документальні свідчення, що і стануть основою стрічки. На сайті користувачі можуть знайти офіційні правила участі у зборі матеріалів та детальну інформацію щодо відеозаписів, на які чекає режисер.

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