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Оскар-2022: названо переможців 94-ої церемонії вручення нагород Американської академії кіномистецтв

28 березня 2022, 20:23

Які художні, документальні та анімаційні фільми визнані кращими?

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Оскар-2022 - хто виграв Оскар цього року? / instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2

У ніч з 27 на 28 березня 2022 року в Лос-Анджелесі відбулася 94-а церемонія вручення нагород Американської академії кінематографічних мистецтв і наук Оскар.

Основними ведучими Оскара в 2022 році стали три актриси - Емі Шумер, Ванда Сайкс і Реджина Холл.

Оскар-2022: повний список переможців

Найкращий фільм: CODA: У ритмі серця

Найкраща чоловіча роль: Вілл Сміт (Король Річард)

Найкраща жіноча роль: Джессіка Честейн (Очі Теммі Фей)

Найкращий режисер: Джейн Кемпіон (У руках пса)

Найкраща чоловіча роль другого плану: Трой Коцур (CODA: У ритмі серця)

Найкраща жіноча роль другого плану: Аріана ДеБос (Вестсайдська історія)

Найкращий звук: Дюна

Найкращий документальний короткометражний фільм: Королева баскетболу

Найкращий оригінальний саундтрек: Дюна – Ганс Циммер

Найкраща робота художника-постановника: Дюна

Найкращий монтаж фільму: Дюна

Найкращий грим та зачіски: Очі Теммі Фей

Найкращий анімаційний короткометражний фільм: Склоочисник

Найкращий ігровий короткометражний фільм: Довге прощання

Найкраща операторська робота: Дюна

Найкращі візуальні ефекти: Дюна

Найкращий анімаційний фільм: Енканто

Найкращий іноземний фільм: Сядь за кермо моєї машини (Японія)

Найкращий костюм: Круелла

Найкращий оригінальний сценарій: Белфаст

Найкращий адаптований сценарій: CODA: У ритмі серця

Найкращий документальний повнометражний фільм: Літо душі

Найкраща оригінальна пісня: No Time To Die – 007: Не час помирати.

  • Найкраща жіноча роль другого плану: Аріана ДеБос - Вестсайдська історія
    Найкраща жіноча роль другого плану: Аріана ДеБос - Вестсайдська історія instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Найкращий звук: Дюна - Мак Рут, Марк Мангіні, Тео Грін, Даг Хемфілл, Рон Бартлетт
    Найкращий звук: Дюна - Мак Рут, Марк Мангіні, Тео Грін, Даг Хемфілл, Рон Бартлетт instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Найкраща операторська робота: Дюна - Ґреґ Фрейзер
    Найкраща операторська робота: Дюна - Ґреґ Фрейзер instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Найкращий документальний короткометражний фільм: Королева баскетболу - Бен Праудфут
    Найкращий документальний короткометражний фільм: Королева баскетболу - Бен Праудфут instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Найкращі візуальні ефекти: Дюна
    Найкращі візуальні ефекти: Дюна instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Найкращий анімаційний повнометражний фільм: Енканто
    Найкращий анімаційний повнометражний фільм: Енканто instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Найкращий анімаційний короткометражний фільм: Склоочисник
    Найкращий анімаційний короткометражний фільм: Склоочисник instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Найкраща чоловіча роль другого плану: Трой Коцур - CODA: У ритмі серця
    Найкраща чоловіча роль другого плану: Трой Коцур - CODA: У ритмі серця instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Найкращий міжнародний художній фільм: Сядь за кермо моєї машини
    Найкращий міжнародний художній фільм: Сядь за кермо моєї машини instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Найкращий ігровий короткометражний фільм: Довге прощання
    Найкращий ігровий короткометражний фільм: Довге прощання instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Дизайн костюмів: Круелла - Дженні Біван
    Дизайн костюмів: Круелла - Дженні Біван instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Найкращий оригінальний сценарій: Белфаст - Кеннет Брана
    Найкращий оригінальний сценарій: Белфаст - Кеннет Брана instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Найкращий адаптований сценарій - CODA: У ритмі серця
    Найкращий адаптований сценарій - CODA: У ритмі серця instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Найкраща музика до фільму: Дюна – Ганс Циммер
    Найкраща музика до фільму: Дюна – Ганс Циммер instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Найкращий монтаж: Дюна - Джо Уокер
    Найкращий монтаж: Дюна - Джо Уокер instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Літо душі: Джозеф Патель, Роберт Фиволент, Девід Дінерстайн
    Літо душі: Джозеф Патель, Роберт Фиволент, Девід Дінерстайн instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Найкраща робота художника-постановника: Дюна – художник-постановник: Патріс Верметт; декоратор: Жужанна Сіпош
    Найкраща робота художника-постановника: Дюна – художник-постановник: Патріс Верметт; декоратор: Жужанна Сіпош instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Найкраща пісня до фільму: No Time to Die – 007: Не час помирати – музика та слова: Біллі Айліш, Фіннеас О'Коннелл
    Найкраща пісня до фільму: No Time to Die – 007: Не час помирати – музика та слова: Біллі Айліш, Фіннеас О'Коннелл instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Найкраща режисерська робота: Джейн Кемпіон - У руках пса
    Найкраща режисерська робота: Джейн Кемпіон - У руках пса instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Найкраща чоловіча роль: Вілл Сміт – Король Річард
    Найкраща чоловіча роль: Вілл Сміт – Король Річард instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Найкращий грим та зачіски: Очі Таммі Фей - Лінда Даудс, Стефані Інгрем, Джастін Релі
    Найкращий грим та зачіски: Очі Таммі Фей - Лінда Даудс, Стефані Інгрем, Джастін Релі instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Найкраща жіноча роль: Джессіка Честейн - Очі Таммі Фей
    Найкраща жіноча роль: Джессіка Честейн - Очі Таммі Фей instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
  • Найкращий фільм - CODA: У ритмі серця
    Найкращий фільм - CODA: У ритмі серця instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2

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