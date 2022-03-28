Оскар-2022: названо переможців 94-ої церемонії вручення нагород Американської академії кіномистецтв

Оскар-2022 - хто виграв Оскар цього року? / instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2

У ніч з 27 на 28 березня 2022 року в Лос-Анджелесі відбулася 94-а церемонія вручення нагород Американської академії кінематографічних мистецтв і наук Оскар.

Основними ведучими Оскара в 2022 році стали три актриси - Емі Шумер, Ванда Сайкс і Реджина Холл.

Оскар-2022: повний список переможців

Найкращий фільм: CODA: У ритмі серця

Найкраща чоловіча роль: Вілл Сміт (Король Річард)

Найкраща жіноча роль: Джессіка Честейн (Очі Теммі Фей)

Найкращий режисер: Джейн Кемпіон (У руках пса)

Найкраща чоловіча роль другого плану: Трой Коцур (CODA: У ритмі серця)

Найкраща жіноча роль другого плану: Аріана ДеБос (Вестсайдська історія)

Найкращий звук: Дюна

Найкращий документальний короткометражний фільм: Королева баскетболу

Найкращий оригінальний саундтрек: Дюна – Ганс Циммер

Найкраща робота художника-постановника: Дюна

Найкращий монтаж фільму: Дюна

Найкращий грим та зачіски: Очі Теммі Фей

Найкращий анімаційний короткометражний фільм: Склоочисник

Найкращий ігровий короткометражний фільм: Довге прощання

Найкраща операторська робота: Дюна

Найкращі візуальні ефекти: Дюна

Найкращий анімаційний фільм: Енканто

Найкращий іноземний фільм: Сядь за кермо моєї машини (Японія)

Найкращий костюм: Круелла

Найкращий оригінальний сценарій: Белфаст

Найкращий адаптований сценарій: CODA: У ритмі серця

Найкращий документальний повнометражний фільм: Літо душі

Найкраща оригінальна пісня: No Time To Die – 007: Не час помирати.

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