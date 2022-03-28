Оскар-2022: названо переможців 94-ої церемонії вручення нагород Американської академії кіномистецтв

У ніч з 27 на 28 березня 2022 року в Лос-Анджелесі відбулася 94-а церемонія вручення нагород Американської академії кінематографічних мистецтв і наук Оскар.
Основними ведучими Оскара в 2022 році стали три актриси - Емі Шумер, Ванда Сайкс і Реджина Холл.
Оскар-2022: повний список переможців
Найкращий фільм: CODA: У ритмі серця
Найкраща чоловіча роль: Вілл Сміт (Король Річард)
Найкраща жіноча роль: Джессіка Честейн (Очі Теммі Фей)
Найкращий режисер: Джейн Кемпіон (У руках пса)
Найкраща чоловіча роль другого плану: Трой Коцур (CODA: У ритмі серця)
Найкраща жіноча роль другого плану: Аріана ДеБос (Вестсайдська історія)
Найкращий звук: Дюна
Найкращий документальний короткометражний фільм: Королева баскетболу
Найкращий оригінальний саундтрек: Дюна – Ганс Циммер
Найкраща робота художника-постановника: Дюна
Найкращий монтаж фільму: Дюна
Найкращий грим та зачіски: Очі Теммі Фей
Найкращий анімаційний короткометражний фільм: Склоочисник
Найкращий ігровий короткометражний фільм: Довге прощання
Найкраща операторська робота: Дюна
Найкращі візуальні ефекти: Дюна
Найкращий анімаційний фільм: Енканто
Найкращий іноземний фільм: Сядь за кермо моєї машини (Японія)
Найкращий костюм: Круелла
Найкращий оригінальний сценарій: Белфаст
Найкращий адаптований сценарій: CODA: У ритмі серця
Найкращий документальний повнометражний фільм: Літо душі
Найкраща оригінальна пісня: No Time To Die – 007: Не час помирати.
Найкраща жіноча роль другого плану: Аріана ДеБос - Вестсайдська історія instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Найкращий звук: Дюна - Мак Рут, Марк Мангіні, Тео Грін, Даг Хемфілл, Рон Бартлетт instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Найкраща операторська робота: Дюна - Ґреґ Фрейзер instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Найкращий документальний короткометражний фільм: Королева баскетболу - Бен Праудфут instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Найкращі візуальні ефекти: Дюна instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Найкращий анімаційний повнометражний фільм: Енканто instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Найкращий анімаційний короткометражний фільм: Склоочисник instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Найкраща чоловіча роль другого плану: Трой Коцур - CODA: У ритмі серця instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Найкращий міжнародний художній фільм: Сядь за кермо моєї машини instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Найкращий ігровий короткометражний фільм: Довге прощання instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Дизайн костюмів: Круелла - Дженні Біван instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Найкращий оригінальний сценарій: Белфаст - Кеннет Брана instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Найкращий адаптований сценарій - CODA: У ритмі серця instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Найкраща музика до фільму: Дюна – Ганс Циммер instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Найкращий монтаж: Дюна - Джо Уокер instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Літо душі: Джозеф Патель, Роберт Фиволент, Девід Дінерстайн instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Найкраща робота художника-постановника: Дюна – художник-постановник: Патріс Верметт; декоратор: Жужанна Сіпош instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Найкраща пісня до фільму: No Time to Die – 007: Не час помирати – музика та слова: Біллі Айліш, Фіннеас О'Коннелл instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Найкраща режисерська робота: Джейн Кемпіон - У руках пса instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Найкраща чоловіча роль: Вілл Сміт – Король Річард instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Найкращий грим та зачіски: Очі Таммі Фей - Лінда Даудс, Стефані Інгрем, Джастін Релі instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Найкраща жіноча роль: Джессіка Честейн - Очі Таммі Фей instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
Найкращий фільм - CODA: У ритмі серця instagram.com/oscars.awards.2.0.2.2
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