Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з медсестрою за 31 секунду

Віталій Кірсанов
25 вересня 2025, 16:54
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Готові спробувати? Уважно подивіться на два зображення медсестри, яка оглядає маленького хлопчика. На перший погляд вони здаються схожими, але на картинці заховані 3 невеликі відмінності. Чи зможете ви знайти їх усі всього за 31 секунду?

Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж закінчиться час! Відмінності можуть бути де завгодно: у кольорі, формі або навіть у розташуванні предметів. Думаєте, у вас вийде? Доведіть це!

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Обмеження за часом ще більше підвищує популярність цих головоломок, оскільки вони перевіряють ваше терпіння, концентрацію та здатність помічати найдрібніші деталі.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Рейд "примар" у Криму: спецпризначенці спалили два російські літаки Ан-26

09:59

Новий крок: Кучеренко з валізою показалася в компанії чоловіків

09:54

Карта Deep State онлайн за 25 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

