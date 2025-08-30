Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з дітьми, які їдять морозиво

Віталій Кірсанов
30 серпня 2025, 05:50
15
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Готові до нового випробування? Погляньте на дві картинки з дітьми, які їдять морозиво і п'ють сік. На перший погляд вони можуть здатися однаковими, але при уважному розгляді ви виявите, що на зображенні заховані 3 відмінності. Чи зможете ви знайти ці відмінності за 23 секунди? Запустіть таймер і перевірте свою гостроту зору.

Деякі відмінності настільки очевидні, що ви помітите їх одразу. Складніші відмінності виявити буде складно, і знадобиться пильна увага.

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Дослідження показують, що регулярна практика розв'язування головоломок "Знайди відмінності" дуже ефективна для зміцнення здоров'я мозку і поліпшення пам'яті.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Сприймається як серйозна проблема": Буданов - про військові навчання в Білорусі

"Сприймається як серйозна проблема": Буданов - про військові навчання в Білорусі

04:14Війна
До 1 вересня: Макрон висунув Путіну ультиматум

До 1 вересня: Макрон висунув Путіну ультиматум

00:49Політика
Пролунали перші вибухи: летить купа Шахедів, РФ підняла у повітря авіацію

Пролунали перші вибухи: летить купа Шахедів, РФ підняла у повітря авіацію

00:00Україна
Реклама

Популярне

Більше
Буферна зона між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, що пропонують у Європі

Буферна зона між Україною та РФ: ЗМІ дізналися, що пропонують у Європі

"Початок кінця" війни: Росія змінила вимоги щодо України

"Початок кінця" війни: Росія змінила вимоги щодо України

Гороскоп Таро на завтра 30 серпня: Тельцям - планувати, Дівам - не сумувати

Гороскоп Таро на завтра 30 серпня: Тельцям - планувати, Дівам - не сумувати

В інвалідному кріслі і не може говорити: у мережі з'явилося відео Едіти П'єхи

В інвалідному кріслі і не може говорити: у мережі з'явилося відео Едіти П'єхи

У Польщі та Литві жорстко відповіли на антиукраїнську істерику Сіярто

У Польщі та Литві жорстко відповіли на антиукраїнську істерику Сіярто

Останні новини

06:30

Гороскоп Таро на вересень 2025: Ракам – нова мета, Левам – гроші, Дівам – приз

06:15

Тюрма народів по-російськи: тортури і смерть азербайджанців у ЄкатеринбурзіПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з дітьми, які їдять морозиво

05:15

Як відмити дуже жирну витяжку: один простий засіб врятує ситуацію

04:27

Буде смачніше консервованої з магазину: як заморозити кукурудзу на зиму

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
04:14

"Сприймається як серйозна проблема": Буданов - про військові навчання в БілорусіВідео

04:00

Легкість та любов постукають у двері: шістьом знакам зодіаку пощастить 30 серпня

03:33

Гороскоп на завтра 31 серпня: Близнюкам - грандіозний успіх, Дівам - підстава

02:30

Європі загрожує "вічна мерзлота": атлантична течія на межі колапсу

Реклама
01:47

Цим чоловікам завжди щастить у коханні: 4 знаки зодіаку, які підкорюють серця без зусиль

00:49

До 1 вересня: Макрон висунув Путіну ультиматум

00:00

Пролунали перші вибухи: летить купа Шахедів, РФ підняла у повітря авіацію

29 серпня, п'ятниця
23:53

Китайські миротворці в Україні: Трамп зробив несподівану заяву

23:20

Зруйнує жир за лічені секунди: чим пробити засмічення в раковиніВідео

22:50

Посміялася над ним: Меланія Трамп зважилася на радикальний крок

22:10

Пенсіонерам можуть несподівано обмежити виплати: хто в Україні в зоні ризику

22:10

Вдалий день: Єрмак розкрив подробиці переговорів із Віткоффом

21:49

Загрози нашій планеті: що руйнує Землю і чому

21:23

Чи є загроза захоплення РФ усієї України: у Трампа зробили заяву

21:13

Скоро може бути атака на Україну: літаки готуються до зльоту, Шахеди вже в повітрі

Реклама
21:12

Цифри вражають: де найвищі та найнижчі зарплати в Україні

20:48

Що не можна робити з постіллю цього дня: свято і прикмети 30 серпня

20:39

Чи правда, що на Усікновення не можна нічого різати: священник відверто відповівВідео

20:37

Відео

20:26

Чи зможе Україна повернути окуповані РФ землі: несподіваний прогнозВідео

20:06

"Мене це не дивує": Мерц зробив заяву про зустріч Путіна і Зеленського

19:52

Долар і євро шалено злетіли - встановлено новий курс валют на 1 вересня

19:39

Україну накриє похолодання та повернуться дощі: синоптики назвали дату

19:33

"Автоматично були списані гроші": клієнти Ощадбанку обурені "новою послугою"

19:25

Від павуків не залишиться і сліду: спрацює один простий і дешевий інгредієнтВідео

19:12

Увесь час скиглить: зрадниця Анна Asti сьорбнула важкого життя в РФ

19:10

Літній провал Путіна: який удар по Україні Росія готує на осіньПогляд

18:43

ЄС направить військових інструкторів в Україну після перемир'я - Каллас

18:30

Незламні зовні і м'які всередині - хто ці рідкісні чотири знаки зодіак

18:27

Путін "нікуди не дінеться": Зеленський про переговори з РФ і гарантії для України

17:48

Найменшій дитині всього два роки: з'явились перші імена та фото загиблих у КиєвіВідео

17:47

"Динамо" і "Шахтар" дізналися суперників в основному етапі Ліги конференцій УЄФА

17:37

На повідомлення не відповідає: хто стоїть за крахом дружби Литвинової та Мартиновської

17:36

Проста помилка прискорює псування їжі - як правильно налаштувати холодильник

17:19

У Польщі та Литві жорстко відповіли на антиукраїнську істерику Сіярто

Реклама
16:28

З'явилося ще у VІ столітті до нашої ери: яке місто є найстарішим в УкраїніВідео

16:25

Чи можна крутити кермо до упору: водіям роз’яснили популярний міфВідео

16:23

РФ стягнула десятки тисяч штурмовиків: Зеленський назвав найнебезпечніші напрямки

16:09

"Не треба вестися на умови фантазерів": Зеленський відповів на ідею про буферну зону

15:54

Екологічність — основний фактор відновлюваної енергетики: як "Вітряні парки України" реалізовують проєкти на Закарпатті актуально

15:53

Порошенко закликав визнати УПЦ МП "церквою агресора", хоча сам роками був її меценатом та прислужував там паламарем, – експерт

15:48

Серйозний крок: Селена Гомес наважилась на кардинальні зміни у житті

15:28

Одне правило врятує все: що потрібно регулярно робити з чайником, щоб чай був смачним

15:27

Створення буферної зони та відхід на 40 км: генерал назвав небезпеку для України

15:26

Чому 30 серпня не можна купувати нові речі: яке церковне свято

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти