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Начальниця звільнила жінку через погане самопочуття: помста розвалила її бізнес

Ангеліна Підвисоцька
20 квітня 2023, 00:51 оновлено 20 квітня, 00:53
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Начальниця звільнила тренера з гімнастики в той момент, коли жінка перебувала у відділенні невідкладної допомоги.
страх, жінка
Жінку звільнили через погане самопочуття / фото ua.depositphotos.com

Жінка, працююча тренером з гімнастики, розповіла обурливу історію. Вона втратила роботу через те, що погано себе почувала. Пізніше вона вирішила помститися своєму босові. Про це повідомляє Mirror.

Жінка пропрацювала місяць або два, після чого її стан серйозно погіршився.

"У мене почалося сильне запаморочення і я б втратила свідомість. Стан можна було б описати як відставання роботи мозку. Я дивилася в одну сторону і моїм очам знадобилася вічність, щоб сфокусуватися", - сказала жінка.

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Одного разу її стан погіршився настільки, що їй довелося піти з роботи на 30 хвилин раніше. Жінка в той момент навіть не могла стояти. Через час подібне повторилося і вона попросила, щоб начальниця прикрила її, поки вона сходить в туалет.

"Я пішла в туалет, мене вирвало і я пішла, а потім відправилася в лікарню. Мене ніколи так не нудило і ніколи так не паморочилося в голові", - пояснила жінка.

Однак, перебуваючи в лікарні, тренер з гімнастики дізналася, що її звільнили.

"Поки я була у відділенні невідкладної допомоги, мій бос звільнила мене. Не сказала, що тобі стане краще або щось в цьому роді. Просто звільнила мене", - додала жінка.

Після цього вона почала розповідати цю історію всім своїм знайомим. Вони були дуже здивовані і навіть перестали водити своїх дітей на гімнастику в цю студію.

Таким чином бізнес жінки почав розвалюватися.

Раніше ми повідомляли про те, що дивна жінка спершу переслідувала чоловіка з 2-річною дитиною і просила, щоб він дав потримати хлопчика на руках. Після почутої відмови, вона почала вимагати, щоб батько дав їй свою дитину, а пізніше і зовсім почала виривати хлопчика з рук і кричати, що у неї вкрали дитину.

Також ми розповідали про те, що жінка навмисно труїла свого чоловіка. Вона час від часу підливала йому в чай засоби для очищення каналізації. В результаті у нього з'явилася виразка шлунка, гастрит і езофагіт. Чоловік зловив дружину завдяки камерам, які він встановив на кухні.

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