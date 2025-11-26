Відомий український актор уперше зізнався, чому його звільнили із ЗСУ

Стисло:
- Сергій Журавльов захищав нашу країну зі зброєю в руках
- Його звільнили із ЗСУ за станом здоров'я
Український актор Сергій Журавльов ("Тілоохоронець", "Клятва лікаря", "Кохання та полумʼя") пішов добровольцем захищати Україну від окупантів у перші дні повномасштабного вторгнення. "Для мене це було очевидним. У мене є батьки, брати, сестри, племінники. Хто має їх захищати?" - розповів артист у бесіді з ТСН.
Журавльов служив разом із групами ГУР, ТРО, допомагав звільняти Бучу, Ірпінь, Гостомель, має бойовий досвід, був кулеметником, займався розмінуванням. Зараз артист повернувся до цивільного життя - його звільнили за станом здоров'я.
Сергій зізнався, що має вроджене захворювання крові, наслідки якого в умовах війни могли стати для нього смертельними. "У мене вроджене захворювання крові, через яке вона не згортається. Навіть нескладне поранення в моєму випадку могло стати летальним. Через це мене зрештою й звільнили з ЗСУ", - каже Журавльов.
