Армія РФ захопила село Новоочеретувате в Донецькій області - DeepState

Також російська армія наступала в Харківській області та досягла певних успіхів.

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Новоочеретувате окуповане / Колаж: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, deepstatemap

Коротко:

Військові РФ окупували Новоочеретувате

Окупанти просунулися біля Преображенки та в Тополях

Російська армія окупувала селище в Донецькій області, а також просунулася в районі двох населених пунктів, розташованих у Донецькій та Харківській областях.

Як повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState вночі 26 лютого, ЗС РФ вдалося окупувати село Новоочеретувате, про просування в районі якого повідомлялося лише днем раніше.

відео дня

Новоочеретувате на карті / deepstatemap

У Донецькій області росіяни просунулися біля селища Преображенка.

Також російська армія наступала на Харківщині, де фіксується просування в Тополях.

"Ворог окупував Новоочоретовате, а також просунувся біля Преображенки та в Тополях", - ідеться в повідомленні.

Преображенка на карті / deepstatemap

Тополі на карті / deepstatemap

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред 25 лютого, російські війська просунулися на Покровському напрямку і окупували село Запоріжжя в Донецькій області. Однак загальна оборонна ініціатива в цьому районі залишається за Силами оборони України.

Представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін зазначив, що в Часовому Яру противник атакує як у лоб і використовує малі піхотні групи.

"Часів Яр руйнується, але знищується багато ворожої піхоти, багато солдатів РФ кладуть за незрозумілі цілі своє життя, а наші хлопці відбивають їхні атаки, штурми, які відбуваються щодня. Окупанти атакують як у лоб, так і використовують малі піхотні групи. Також противник намагається застосовувати механізовану техніку", - зазначив Полухін.

Військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко заявив, що Росія намагається якомога більше виторгувати для себе в можливому переговорному процесі, тому встановлює постійні дедлайни із захоплення українських міст. Покровськ у цьому плані не є винятком.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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