Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

ЗСУ зупинили наступ ворога під Костянтинополем – деталі

Марія Николишин
25 лютого 2025, 12:21
96
Триває пошук та знищення живої сили противника.
ЗСУ зупинили наступ ворога під Костянтинополем – деталі
ЗСУ відбили наступ окупантів / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, deepstatemap

Головне:

  • Окупанти активізувались на Новопавлівському напрямку
  • ЗСУ знищили дев’ять мотоциклів ворога
  • На всіх напрямках ворог продовжує накопичувати сили для атак

Армія країни-агресора Росії активізувалась на Новопавлівському напрямку. Там противник наступав в напрямку Костянтинополя та Бурлацького. Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

За даними військових, для доставки штурмових груп окупанти застосували мототехніку. Однак в результаті роботи нашої артилерії та операторів дронів на полі бою - дев’ять знищених та пошкоджених мотоциклів.

відео дня

"Триває пошук та знищення живої сили противника. Українські воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили окупантів", - йдеться у повідомлення.

Також відомо, що на Лиманському напрямку загарбники намагалися штурмувати позиції наших військ неподалік Катеринівки, Новолюбівки, Нового та у Серебрянському лісі. Погіршення тактичного положення не допущено.

В ОСУВ "Хортиця" додали, що на всіх напрямках ворог продовжує накопичувати сили і засоби для подальших атак. Водночас, українські захисники наносять загарбникам значних втрат в живій силі та техніці.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін заявив, що у Часовому Яру тривають міські бої, противник намагається ховатися в багатоповерхових будинках.

Речник оперативно-стратегічного угруповання Хортиця Віктор Трегубов заявив, що російські окупаційні війська на Покровському напрямку намагаються розвинути наступ, використовуючи перевагу в чисельності особового складу. Тривають важкі бої.

В Інституті вивчення війни повідомили, що армія країни-агресора Росії має просування біля українського виступу в Курській області, зокрема росіяни атакували на північний захід від Суджі.

Читайте також:

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України Фронт
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Страшні цифри": Буданов сказав, скільки коштів РФ виділяє на війну

"Страшні цифри": Буданов сказав, скільки коштів РФ виділяє на війну

13:16Війна
Летіло більше 200 дронів та ракет: наслідки атаки РФ на Україну

Летіло більше 200 дронів та ракет: наслідки атаки РФ на Україну

12:58Війна
Трамп може намагатись "торгувати Україною": Світан розкрив неочікувані плани США

Трамп може намагатись "торгувати Україною": Світан розкрив неочікувані плани США

12:45Війна
Реклама

Популярне

Більше
Зрадниця Корольова терміново покинула РФ разом із сином і невісткою - причина

Зрадниця Корольова терміново покинула РФ разом із сином і невісткою - причина

Штраф до 1700 грн або втрата машини: в Україні посилили нові жорсткі правила

Штраф до 1700 грн або втрата машини: в Україні посилили нові жорсткі правила

Олег Ляшко розлучається з дружиною після 26 років разом

Олег Ляшко розлучається з дружиною після 26 років разом

Чи може Трамп "здати Україну": Світан дав несподіваний прогноз

Чи може Трамп "здати Україну": Світан дав несподіваний прогноз

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 лютого (оновлюється)

Останні новини

13:16

"Страшні цифри": Буданов сказав, скільки коштів РФ виділяє на війну

12:58

Летіло більше 200 дронів та ракет: наслідки атаки РФ на УкраїнуФото

12:52

"Залізна леді": дружина Комарова зробила заяву на тлі чуток про розлучення

12:45

Трамп може намагатись "торгувати Україною": Світан розкрив неочікувані плани СШАВідео

12:43

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 лютого (оновлюється)

Три роки повномасштабної війни з Росією: Світан розповів, що чекає на Україну даліТри роки повномасштабної війни з Росією: Світан розповів, що чекає на Україну далі
12:40

"Зима пакує валізи": синоптики попередили про погодний сюрприз наприкінці лютого

12:37

"Важливий і емоційний день": Міша Крупін склав військову присягу

12:21

ЗСУ зупинили наступ ворога під Костянтинополем – деталі

12:12

Трамп "принизив" Макрона в Білому домі: що сталося

Реклама
11:53

Секретні курці: хто із ЗСЖ-них зірок нишком курить і пропагує здоров'я

11:48

"Серце з російським народом": Маша Машкова приголомшила своїм публічним зізнанням

11:35

Франція розглядає розміщення ядерних винищувачів у Німеччині - The Telegraph

11:29

Велика поразка: в ЦПД сказали, чому Путін хоче продати США ресурси Росії

11:14

Кемерон Діаз уперше "засвітила" обличчя сина

11:11

"Часів Яр руйнується": у ЗСУ розкрили новий підступний план росіян на місто

11:04

"Безпрограшна" угода: ЄС зробив Україні свою пропозицію щодо корисних копалин

10:56

Китайський гороскоп на завтра 26 лютого: Кроликам - обман, Коням - помилки

10:39

"Сказав зайве слово": Дуда розкритикував Зеленського за відповідь Трампу

10:21

Без військової допомоги США Україна довго не протягне: WSJ назвав терміни

09:48

Держсекретар США назвав ключову умову для припинення війни в Україні

Реклама
09:46

Російські війська атакували та просунулись в Курській області – ISW

09:30

Настя Каменських опинилася в лікарні - що сталося

09:23

Гороскоп на завтра 26 лютого: Левам - прибуток, Дівам - надзвичайне досягнення

09:19

Зустріч Макрона і Трампа розкрила розбіжності щодо закінчення війни - Reuters

09:08

У Білому домі сказали, коли відбудуться зустрічі Трампа із Зеленським і Путіним

08:32

Макрон озвучив рецепт перемир'я між Україною та РФ: у Le Monde пояснили суть

08:26

Альбіна Джанабаєва раптово покинула Іспанію - деталі

08:19

Путіну буде складно продовжувати війну: в ISW назвали проблеми РФ

08:18

Карта Deep State онлайн за 25 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

08:00

Трамп і Путін не закінчать війну, а змусять її повторитися у більш страшному і кривавому виглядіПоглядВідео

07:15

РФ атакувала дронами дві області: пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі

06:18

Російські Ту-95 МС запустили ракети по Україні: що відомо

05:30

Непросте IQ-завдання: знайдіть 3 відмінності в картинках із цуценям за 19 секунд

05:05

Що означає вислів "лихий на їжу": лише одиниці пояснять значенняВідео

04:30

Припинення вогню до Великодня: експерт пояснив, чи зупинить Кремль бої у квітні

04:03

Бур'яни "зникнуть назавжди": садівник поділився хитрим, але простим секретом

03:30

Більшість забуває: чому потрібно знімати каблучку перед тим, як лягати спати

03:02

Не зрівняти з магазинним: рецепт неймовірно паштету, що буде танути в роті

02:25

Ретро Венера 1 березня - 12 квітня: Рибам - проблеми з грошима, Овнам - мріїВідео

02:01

Як прибрати подряпини зі скла: 4 безвідмовних способи

Реклама
01:52

Буданов назвав головну умову досягнення стійкого миру в Україні

01:30

На концерті співачки-путіністки Олени Ваєнги померла фанатка

01:07

Олег Ляшко розлучається з дружиною після 26 років разом

00:59

Яке взуття купити на весну 2025: підказки фешн-блогерів

00:48

Путін розповів про переговори з Трампом і заїкнувся щодо захоплених територій

24 лютого, понеділок
23:49

"Є вагома причина": Макрон виступив за відновлення контактів з Путіним

23:39

Угода про надра між Україною та США на "фінішній прямій" – Axios

23:36

Мода 2025 року – що носити, щоб бути в тренді цього сезону

23:01

Алла Пугачова публічно висловилася про Крістіну Орбакайте - причина

22:51

ЄС "прижучив" путіністів Галустяна і Барановську за підтримку війни в Україні

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти