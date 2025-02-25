ЗСУ зупинили наступ ворога під Костянтинополем – деталі

Триває пошук та знищення живої сили противника.

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ЗСУ відбили наступ окупантів / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, deepstatemap

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Окупанти активізувались на Новопавлівському напрямку

ЗСУ знищили дев’ять мотоциклів ворога

На всіх напрямках ворог продовжує накопичувати сили для атак

Армія країни-агресора Росії активізувалась на Новопавлівському напрямку. Там противник наступав в напрямку Костянтинополя та Бурлацького. Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

За даними військових, для доставки штурмових груп окупанти застосували мототехніку. Однак в результаті роботи нашої артилерії та операторів дронів на полі бою - дев’ять знищених та пошкоджених мотоциклів.

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"Триває пошук та знищення живої сили противника. Українські воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили окупантів", - йдеться у повідомлення.

Також відомо, що на Лиманському напрямку загарбники намагалися штурмувати позиції наших військ неподалік Катеринівки, Новолюбівки, Нового та у Серебрянському лісі. Погіршення тактичного положення не допущено.

В ОСУВ "Хортиця" додали, що на всіх напрямках ворог продовжує накопичувати сили і засоби для подальших атак. Водночас, українські захисники наносять загарбникам значних втрат в живій силі та техніці.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін заявив, що у Часовому Яру тривають міські бої, противник намагається ховатися в багатоповерхових будинках.

Речник оперативно-стратегічного угруповання Хортиця Віктор Трегубов заявив, що російські окупаційні війська на Покровському напрямку намагаються розвинути наступ, використовуючи перевагу в чисельності особового складу. Тривають важкі бої.

В Інституті вивчення війни повідомили, що армія країни-агресора Росії має просування біля українського виступу в Курській області, зокрема росіяни атакували на північний захід від Суджі.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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