ЗСУ відступають: РФ почала наступ на новому напрямку, чи є загроза обвалу фронту

Росіяни почали активний наступ на Гуляйпільському напрямку Запорізької області, ЗСУ змушені відходити на вигідніші позиції, зазначають військові.

РФ почала наступ у напрямку Запоріжжя - чи є загроза обвалу фронту / Колаж: Главред

Чому українські військові змушені відступати

Чим може обернутись відступ українських військ

Чи стався обвал фронту та чи є загроза окупації Запоріжжя

У листопаді 2025 року спостерігається значне загострення на ділянках фронту на півдні Запорізької області. Війська країни-агресорки Росії активізували наступ, захопивши щонайменше три населені пункти та примусивши підрозділи України відійти на вигідніші позиції в напрямках Гуляйполя й Олександрівки.

Главред зібрав головне, що варто знати про хід боїв в Запорізькій області та чим загрожує наступ окупантів.

Росіяни почали новий наступ на Запоріжжі

Аналітична група DeepState 10 листопада повідомила про погіршення ситуації в Запорізькій області. За їхніми даними, значно розширилася сіра зона на ділянці Солодке–Новомиколаївка–Рівнопілля–Нове–Новоуспенівське. Ворожі сили збільшили свою присутність у цьому районі, їх постійно фіксують по всій сірій зоні.

Зокрема, окупантам вдалося повністю захопити Успенівку, а також перевіряється інформація про окупацію Солодкого та Привільного. Наразі противник посилює тиск на Нове й Новоуспенівське та просувається в напрямку Рівнопілля.

"На жаль, кількісна перевага противника дається взнаки, а під питанням контролю перебуває значна частина території, що може ставити під загрозу Гуляйполе, адже окупація Рівнопілля відкриває оперативний простір з півночі на саме місто і ускладнює перебування позицій в Зеленому Гаю та Високому (Червоному). Весь цей час Гуляйполе було неприступним містом для противника, який докладав в свій час багато зусиль, щоб спробувати залізти в місто, зокрема, з напрямку Марфопіля. Тепер відкривається новий шлях, який може ускладнити оборону важливого населеного пункту в даному районі", - вказували в DeepState.

/ Фото: 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха

Чому українські військові змушені відступати

Сили оборони Півдня України 11 листопада повідомили про відхід із позицій поблизу п’яти населених пунктів. У Запорізькій області, зокрема на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, уже кілька днів тривають інтенсивні бойові дії. Противник використовує всі наявні види озброєння, намагаючись вибити українські війська з утримуваних позицій. За останні дні тут зафіксовано близько сотні бойових зіткнень.

"Внаслідок активізації ворожих штурмових дій, численних спроб інфільтрації, посилення масованого вогневого впливу на наші позиції (щодня понад 400 артобстрілів із застосуванням близько 2000 боєприпасів) і фактичного знищення усіх укриттів і укріплень, з метою збереження життя особового складу Силам оборони довелося відійти з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка", - йдеться у повідомленні.

Крім того зазначається, що окупанти намагаються закріпитися в захоплених населених пунктах, однак українські військові чинять потужний опір. Особливо запеклі бої точаться за Яблукове, Рівнопілля та Солодке. Ворог із східного напрямку намагається охопити Гуляйполе та перерізати логістичні шляхи з Покровського. Бої продовжуються — українські підрозділи відчайдушно обороняють кожен сантиметр землі.

12 листопада Сили оборони Півдня повідомили, що пізно ввечері 11 листопада 2025 року, після масованого вогневого удару по українських позиціях у районі Рівнопілля, підрозділи були змушені відступити на більш вигідні рубежі, щоб зберегти життя особового складу.

За інформацією військового командування, на цьому напрямку відбулося близько 25 бойових зіткнень. Під час спроб просунутися ворог зазнав значних втрат — за останню добу ліквідовано 58 окупантів, ще майже три десятки отримали поранення.

"Просування противника зупинено. Тривають дії щодо його блокування та комплексного ураження. Запеклі бої продовжуються також на інших ділянках лінії бойового зіткнення цих напрямків", - йдеться у повідомленні.

Які успіхи росіян на Запоріжжі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що після активізації дій російських окупаційних військ у Запорізькій області противнику вдалося захопити три населені пункти.

Він зазначив, що ворог використовує погодні умови, зокрема густий туман, для проникнення між українськими позиціями. Найбільш напружена ситуація спостерігається на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де противник, маючи чисельну перевагу, зміг просунутися вперед у запеклих боях. Українські підрозділи Угруповання військ "Південь" продовжують тримати оборону біля Рівнопілля та Яблукового, завдаючи агресору значних втрат завдяки комбінованим ударам.

"Кожен метр нашої землі коштує Росії сотень життів військових. Тільки у операційній зоні Угруповання військ "Південь" за три останні доби окупанти втратили близько 800 осіб та понад сотню одиниць різної військової техніки", - вказав головком.

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Чим може обернутись відступ українських військ

Ситуація на Запорізькому напрямку залишається вкрай напруженою. Волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко застерігає, що за збереження поточної динаміки російські війська можуть почати просуватись на кілька, а згодом і на десятки кілометрів щодня.

У своєму Telegram-каналі він зазначив, що в районі Гуляйполя українські підрозділи вимушені відходити під інтенсивним тиском противника. Стерненко вказує на ознаки виснаження Сил оборони, труднощі з координацією та гострий дефіцит ресурсів, зокрема безпілотників, що може сприяти подальшому швидкому наступу російської армії.

"Якщо лишити усе, як є, будуть і просування на кілометри, а потім і на десятки кілометрів на добу", — зазначив Стерненко.

Що кажуть військові про наступ росіян

Військовий із позивним "Мучной" повідомив, що поблизу Гуляйполя лінія фронту щодня слабшає під натиском російських окупантів. За його словами, якщо ситуація не зміниться, противник може дістатися самого міста. Причину він вбачає не у відсутності мужності в українських захисників, а у прорахунках місцевого командування.

"Пани, які відповідають за цей рубіж, втратили контроль і боєздатність підрозділів. Комунікація між частинами фактично зруйнована, координація глуха як вітер, дії не узгоджені, накази або запізнюються, або взагалі не доходять", - зазначає він.

/ Фото: 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха

Командир взводу батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" зазначив, що поки основна увага зосереджена на Покровському напрямку, ворог активно просувається по правому флангу в напрямку Запоріжжя, намагаючись обійти лінію оборони через Дніпропетровську область.

"Запорізький напрямок (з правого флангу) в 2026 році очікує обвал, подібний до того, що стався на Донбасі після Авдіївки та Очеретине. Якщо не відреагувати на нинішню ситуацію так, як це було на Сумщині, усе може закінчитися трагічно", - згодом додав він.

Старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" додав, що про складну ситуацію на Гуляйпільському напрямку військові попереджали неодноразово, але належну реакцію почали проявляти лише зараз, коли масштаби проблеми стали очевидними. Він підкреслив, що ворог не використовує складних тактичних маневрів чи великої кількості техніки — основні труднощі виникають через внутрішні прорахунки та недоліки організації.

"Ще в 2024-му році, коли були перші спроби (неценз. – росіян,- ред.) тиснути в напрямку Великої Новосілки та сусідніх територіях Запорізької області, я зазначав, що ворогу набагато вигідніше не рубатись з нами в лоб на Оріхів, а просто обходити всі ті укріплення, які ми будували з кінця 2023, і обходити саме через Гуляйполе", - нагадав він.

Оріхів / Інфографіка: Главред

Чи стався обвал фронту

Наразі не можна говорити про повний облав фронту на Запоріжжі, відбувається лише поступове "продавлювання" позицій Сил оборони України. Про це повідомив співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що обвал фронту стається в тому випадку, коли противник може просунутися на 20–70 км вглиб території, як це було на початку повномасштабного вторгнення.

"Зараз ми можемо говорити про тиск, який створювався на цьому напрямку досить довго. І через те, що росіяни загострили основну увагу на Покровському та Новопавлівському напрямках, то, очевидно, ми були скуті у своїх резервах. Так, відбулося певне "продавлювання" наших позицій", - зазначив він.

За його словами, така ситуація потенційно загрожує місту Гуляйполе, яке є важливим укріпленим районом. Жмайло додав, що росіяни дотримуються своєї звичної тактики та уникають прямих штурмів укріплених пунктів і через менші села намагаються обійти ключові вузли оборони. Експерт також зазначив, що останнім часом росіяни захопили шість населених пунктів у Запорізькій області, але зараз на місці є підкріплення Сил оборони для стабілізації лінії фронту.

Чи є загроза оточення ЗСУ в Запорізькій області

РФ намагається оточити Сили оборони України в Запорізькій області, повідомив колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак в ефірі "Radio NV".

Він зазначив, що ключовими населеними пунктами є Гуляйполе та Оріхів, і нинішні дії противника спрямовані на обхід Гуляйполя з півночі, створення додаткового кільця оточення та витіснення українських військ із міста — класична тактика російських окупантів.

Ступак також додав, що РФ намагається просуватися в районі Степногірська, південніше Запоріжжя, і може використовувати русло зруйнованого Каховського водосховища для атак у цьому напрямку.

/ Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Чи можуть росіяни окупувати Запоріжжя

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак під час чату на Главреді зазначив, що найбільш критична точка зараз – Запоріжжя. За 20 км на південь від міста розташований Степногірськ на висоті, де бої тривають уже давно, і місто майже зруйноване. Якщо російські війська захоплять його та закріпляться там, вони зможуть обстрілювати Запоріжжя з висоти, і місто опиниться в ситуації, схожій на Херсон: постійні обстріли, FPV-дрони полюють на людей, жителі вимушені покидати місто.

"Тут питання в тому, що вони зроблять із цими містами. Для росіян знищення житлової забудови – це щось на кшталт спортивного інтересу. Для них чудово, коли снаряд за секунду прошиває будинок із дев'ятого до першого поверху, і все руйнується. Вони цьому тішаться, як діти. А от коли прилітає по російських містах, їм чомусь це страшенно не подобається, і вони одразу кричать, що ми "укронацисти" і "бандерівці". А по українських містах бити – це свого роду розвага для росіян. Ось зараз вони і "розважаються", наприклад, планомірно вибиваючи і знищуючи всі заправки в Сумській області. КАБи летять – вони неточні, але за рахунок своєї маси вони роблять багато біди. Тому суто технічно Дніпро або Запоріжжя росіянам доведеться брати довго і нудно, але при цьому міста будуть знищені", - резюмував він.

Військовий експерт також зазначив, що використовуючи тактику масованих ударів КАБами по місту та тактику застосування малих піхотних груп для інфільтрації в бойові порядки Сил оборони України росіяни можуть окупувати будь-який обласний центр.

"На жаль, це можна зробити. Росія адаптує свою тактику", - вказав він.

Чи можуть ЗСУ стабілізувати ситуацію

Ситуація у Запорізькій області може стабілізуватись лише за умови додаткового підсилення українського угруповання, заявив військовий експерт та колишній речник Генштабу Владислав Селезньов в ефірі каналу "Суспільне".

За його словами, ворог узяв під контроль Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівку та Новомиколаївку, через що українські війська були змушені перейти до маневреної оборони та відійти на нові рубежі. Ризики для Гуляйполя при цьому зростають.

Селезньов наголосив, що російські окупанти активізували свої дії на цьому напрямку, хоча окремі українські джерела повідомляли про стабільну ситуацію та нібито ефективні контрзаходи наших сил.

"Ворог діє у такий спосіб, відшукує слабкі місця в нашій обороні, щоб атакувати. Чому так сталося - що ворог спромігся прорвати нашу оборону на цій ділянці фронту? Думаю, що це буде окремим розбором, зокрема штабом Головнокомандувача генерала Сирського - якісь частини не втримали, через які причини це сталося, але, у будь-якому разі, нам треба зараз спрямовувати наші зусилля на те, щоб стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту", - підкреслив Селезньов.

Експерт зазначив, що стабілізація ситуації в найближчій перспективі залежатиме від наявності достатніх українських ресурсів.

Сили оборони Півдня — це об'єднання підрозділів Збройних сил України, призначене для захисту південного регіону країни, що включає Одеську, Миколаївську, Херсонську області та частково сусідні території. Воно складається з механізованих, артилерійських, танкових, розвідувальних, протиповітряних, спецназу та інших формувань, а також авіаційних і радіолокаційних підрозділів.

