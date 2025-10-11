Закриття аеропорту та гучні вибухи: в Волгограді скаржаться на атаку дронів

Росіяни заявили про атаку невідомих дронів близько 2 години ночі.

Дрони атакували Волгоград / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Ніч на суботу, 11 жовтня, була неспокійною для країни-агресорки. Росіяни скаржилися на атаку дронів, зокрема, у Волгограді. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Волгоград. Працює ППО, є влучання", - написав він. відео дня

Водночас, росіяни почали говорити про атаку невідомих дронів близько 2 години ночі.

Вони заявляли, що було чутно кілька потужних вибухів. Зокрема, місцеві мешканці нарахували від 5 до 7 вибухів в регіоні.

Очевидці зазначали, що до цього чули, характерний для дронів, звук. Перед цим у Волгоградському аеропорту ввели тимчасові обмеження. Рейси або затримувались, або ж їх перенаправляли до інших міст.

Крім того, губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявляв про "масовану атаку безпілотних літальних апаратів на територію області".

Він розповів, що внаслідок падіння уламків БпЛА нібито у 3 багатоквартирних будинках, а також будівлях школи та дитячого садка частково вибиті шибки. Також начебто є постраждалий.

Вибухи у Волгограді - відео:

Удари по енергетиці РФ

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що за допомогою ракет Tomahawk Україна могла б поховати російську енергетику.

За його словами, Tomahawk може бити по будь-яких цілях: заводах, базах, арсеналах.

"Наприклад, Ямальський хрест, де сходяться і розходяться газопроводи, зможе стати метою для Tomahawk: якщо його навернути, почнеться криза в енергетиці РФ", - наголосив він.

Ракета Tomahawk / Інфографіка: Главред

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, 6 жовтня у Росії прогриміли потужні вибухи. Вони пролунали за 2000 кілометрів від українського кордону - у Тюмені. Відомо, що був пошкоджений нафтопереробний завод.

3 жовтня ударні безпілотники атакували НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", що розташований у місті Орськ Оренбургської області країни-агресора Росії.

Крім того, 2 жовтня в Пермському краї РФ також гриміли потужні вибухи. Тоді, імовірно, був атакований хімзавод "Азот" - найбільший виробник азотних добрив, який також використовується для виробництва вибухівки.

