Закриття аеропорту та гучні вибухи: в Волгограді скаржаться на атаку дронів

Коротко:
- Дрони атакували російське місто Волгоград
- Росіяни чули від 5 до 7 вибухів
- У Волгоградському аеропорту ввели тимчасові обмеження
Ніч на суботу, 11 жовтня, була неспокійною для країни-агресорки. Росіяни скаржилися на атаку дронів, зокрема, у Волгограді. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
"Волгоград. Працює ППО, є влучання", - написав він.
Водночас, росіяни почали говорити про атаку невідомих дронів близько 2 години ночі.
Вони заявляли, що було чутно кілька потужних вибухів. Зокрема, місцеві мешканці нарахували від 5 до 7 вибухів в регіоні.
Очевидці зазначали, що до цього чули, характерний для дронів, звук. Перед цим у Волгоградському аеропорту ввели тимчасові обмеження. Рейси або затримувались, або ж їх перенаправляли до інших міст.
Крім того, губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявляв про "масовану атаку безпілотних літальних апаратів на територію області".
Він розповів, що внаслідок падіння уламків БпЛА нібито у 3 багатоквартирних будинках, а також будівлях школи та дитячого садка частково вибиті шибки. Також начебто є постраждалий.
Вибухи у Волгограді - відео:
Удари по енергетиці РФ
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що за допомогою ракет Tomahawk Україна могла б поховати російську енергетику.
За його словами, Tomahawk може бити по будь-яких цілях: заводах, базах, арсеналах.
"Наприклад, Ямальський хрест, де сходяться і розходяться газопроводи, зможе стати метою для Tomahawk: якщо його навернути, почнеться криза в енергетиці РФ", - наголосив він.
Вибухи в Росії - останні новини
Як повідомляв Главред, 6 жовтня у Росії прогриміли потужні вибухи. Вони пролунали за 2000 кілометрів від українського кордону - у Тюмені. Відомо, що був пошкоджений нафтопереробний завод.
3 жовтня ударні безпілотники атакували НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", що розташований у місті Орськ Оренбургської області країни-агресора Росії.
Крім того, 2 жовтня в Пермському краї РФ також гриміли потужні вибухи. Тоді, імовірно, був атакований хімзавод "Азот" - найбільший виробник азотних добрив, який також використовується для виробництва вибухівки.
Про персону: Петро Андрющенко
Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.
На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.
