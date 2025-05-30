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ЗСУ нарешті мають успіх на важливій ділянці фронту: ISW розповіли про просування

Даяна Швець
30 травня 2025, 09:23
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Російські війська продовжують атаки на захід від Курахового, включаючи райони Андріївки, Костянтинівки, Багатира, Олексіївки та Одрадного.
ВСУ, карта
Яка ситуація на Новопавлівському напрямку / Колаж: Главред, фото: ISW, Генштаб ЗСУ

Ключові висновки ISW:

  • ЗСУ мали успіх в районі Курахового, просунувшись на північний схід від села Багатир
  • Російські підрозділи також просунулися на один кілометр на північний схід від Олексіївки

На Новопавлівському напрямку в Донецькій області українським силам вдалося досягти певного прогресу поблизу Курахового. Про це повідомляється у черговому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на відео з геолокацією.

За даними дослідників, підрозділи ЗСУ змогли просунутися на північний схід від населеного пункту Багатир.

відео дня

Водночас з'являється й інформація про просування російських військ у цьому ж районі. Аналітик Костянтин Машовець стверджує, що сили РФ просунулися приблизно на один кілометр у напрямку північного сходу від села Олексіївка.

Ситуація на Новопавлівському напрямку
Ситуація на Новопавлівському напрямку / фото: ISW

28 та 29 травня російські війська продовжували наступальні дії на захід від Курахового, атакуючи поблизу населених пунктів Андріївка, Костянтинівка, Багатир, а також у напрямках Олексіївки та Одрадного. За повідомленнями російських джерел, українські сили намагалися контратакувати з району Новоукраїнки, однак безуспішно.

Крім того, українські військові повідомляють, що російські дрони, підключені до оптоволоконних ліній, створюють значні труднощі на передовій. Ці безпілотники, які складно знешкодити, можуть діяти на відстані до 20 км від російських позицій.

Окремо зазначається, що ворожі дрони активно застосовуються для ударів по позиціях ЗСУ в районі Зеленого Кута.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, у ЦПД назвали ще одну область, яку РФ хоче захопити. Однак ЗСУ можуть стримати російську армію і не дати створити плацдарм для наступу.

Водночас в НГУ попередили про небезпеку захоплення важливого міста. На жаль, на Сіверському напрямку ситуація зараз як ніколи складна, адже противник намагається прорватися.

Також повідомлялося, що Сили оборони заблокували окупантів на Харківщині. Ворог помилився з вибором тактики і, як результат, опинився у скрутному становищі.

Більше воєнних новин:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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