ЗСУ нарешті мають успіх на важливій ділянці фронту: ISW розповіли про просування

Ключові висновки ISW:

На Новопавлівському напрямку в Донецькій області українським силам вдалося досягти певного прогресу поблизу Курахового. Про це повідомляється у черговому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на відео з геолокацією.

За даними дослідників, підрозділи ЗСУ змогли просунутися на північний схід від населеного пункту Багатир.

Водночас з'являється й інформація про просування російських військ у цьому ж районі. Аналітик Костянтин Машовець стверджує, що сили РФ просунулися приблизно на один кілометр у напрямку північного сходу від села Олексіївка.

28 та 29 травня російські війська продовжували наступальні дії на захід від Курахового, атакуючи поблизу населених пунктів Андріївка, Костянтинівка, Багатир, а також у напрямках Олексіївки та Одрадного. За повідомленнями російських джерел, українські сили намагалися контратакувати з району Новоукраїнки, однак безуспішно.

Крім того, українські військові повідомляють, що російські дрони, підключені до оптоволоконних ліній, створюють значні труднощі на передовій. Ці безпілотники, які складно знешкодити, можуть діяти на відстані до 20 км від російських позицій.

Окремо зазначається, що ворожі дрони активно застосовуються для ударів по позиціях ЗСУ в районі Зеленого Кута.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.