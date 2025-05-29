Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

РФ підготувалася: в НГУ попередили про небезпеку захоплення важливого міста

Анна Косик
29 травня 2025, 11:46
244
Окупанти нарощують зусилля для захоплення населеного пункту на Сіверському напрямку.
ВСУ
Передбачити те, як буде діяти ворог, наразі складно / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОК "Захід"

Що повідомив Пантьо:

  • Ворог хоче захопити Сіверськ
  • Армія РФ укомплектована на дуже високому рівні

Окупаційні війська країни-агресорки Росії укомплектували свої сили для нарощення зусиль для захоплення міста Сіверськ. Про це в етері Еспресо заявив Начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону "Сила свободи", бригади "Рубіж", старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо.

За його словами, на Сіверському напрямку ситуація зараз як ніколи складна, адже противник намагається прорватися у місто, тому укріплює свої позиції та готується до широкомасштабного наступу щодня.

відео дня

"Свої наступальні дії мінімального характеру він здійснює щоденно", - наголосив військовослужбовець.

При цьому для українських військових залишається невідомим те, як діятиме ворог, адже він може застосовувати як і техніку, так і автомобілі чи мотоцикли.

"За даними розвідки, наразі противник укомплектував свої сили на дуже високому рівні. У нього достатньо особового складу, а також зброї, техніки й боєприпасів. Щодня ворог намагається невеликими групами штурмувати наші позиції. Працювати зараз важко", – додав Пантьо.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що армія країни-агресорки Росії просувається на декількох важливих напрямках фронту. Попри це українським військовим вдається успішно проводити контратаки.

Раніше військовий оглядач повідомляв, що армія країни-агресора Росії створює додаткові зони напруження, зокрема на українському кордоні, щоб змусити Сили оборони перекидати резерви з інших ділянок фронту.

Напередодні стало відомо, що російські сили, ймовірно, прагнуть створити стійкий плацдарм на території Сумської області і, можливо, надалі висунутися в напрямку самого міста Суми

Інші новини:

Що відомо про бригаду НГУ "Рубіж"

4-та бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука (4 БрОП, в/ч 3018), відома також як Бригада швидкого реагування НГУ "Рубіж" — з'єднання Національної гвардії України прямого підпорядкування, що перебуває у високій бойовій готовності. Бригада створена за стандартами НАТО, ключовою відмінністю є експертне забезпечення, високоякісний відбір бійців і технічне оснащення. Дислокована у смт Гостомель Київської області. Бригада є бойовою одиницею, структура та управління якої побудовані на зразок армійських підрозділів передових країн світу. Для тактичного планування застосовується американська модель прийняття рішень. У рамках кампанії "Гвардія наступу" отримала назву "Рубіж", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НГУ російські війська Сіверськ Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Постачання ракет Taurus Україні: Мерц зробив інтригуючу заяву

Постачання ракет Taurus Україні: Мерц зробив інтригуючу заяву

12:32Війна
Три категорії українців можуть вийти на пенсію після 15 років стажу: хто має на це право

Три категорії українців можуть вийти на пенсію після 15 років стажу: хто має на це право

12:21Економіка
РФ підготувалася: в НГУ попередили про небезпеку захоплення важливого міста

РФ підготувалася: в НГУ попередили про небезпеку захоплення важливого міста

11:46Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на сьогодні 29 травня: Бикам - образи, Тиграм - драма

Китайський гороскоп на сьогодні 29 травня: Бикам - образи, Тиграм - драма

"Хто взагалі схвалив": Ані Лорак потрапила у великі неприємності в РФ

"Хто взагалі схвалив": Ані Лорак потрапила у великі неприємності в РФ

Долар раптово пішов у піке після чотириденного "зльоту": новий курс валют

Долар раптово пішов у піке після чотириденного "зльоту": новий курс валют

29 травня - Вознесіння Господнє: як провести це церковне свято

29 травня - Вознесіння Господнє: як провести це церковне свято

Важка боротьба: сестра покійної Фріске повідомила про хворобу

Важка боротьба: сестра покійної Фріске повідомила про хворобу

Останні новини

13:19

Суха погода накриє частину України: де припиняться дощі з грозами

13:18

Нове засідання у форматі "Рамштайн": названо дату та місце проведення

12:44

Київ накрила потужна злива з градом: вулиці затопило, є обриви електромережВідео

12:32

Постачання ракет Taurus Україні: Мерц зробив інтригуючу заяву

12:21

Три категорії українців можуть вийти на пенсію після 15 років стажу: хто має на це право

Україна ризикує залишитися сам на сам із Росією, Трамп "з'їжджає з теми" – ЗолотарьовУкраїна ризикує залишитися сам на сам із Росією, Трамп "з'їжджає з теми" – Золотарьов
12:07

Російський відомий співак розлучився з дружиною після 16 років шлюбу - що сталося

11:51

Коли погода влаштує два "вихідні" від дощів: синоптик назвала дати

11:47

Недостатньо: Меган Маркл винувато зізналася, чого їй бракує в житті

11:46

Історія з імпічментом Трампа може повторитись знову: Золотарьов назвав причинуВідео

Реклама
11:46

РФ підготувалася: в НГУ попередили про небезпеку захоплення важливого міста

11:15

Українцям масово приходять листи від "податкової": чому небезпечно їх відкривати

10:52

Гороскоп Таро на завтра 30 травня: Близнюкам - труднощі в коханні, Левам - вибір

10:49

Китайський гороскоп на завтра 30 травня: Зміям - вороги, Свиням - стрес

10:46

"Нескінченно довга" війна та капітуляція: в ISW розкрили підлу стратегію Путіна

10:37

Екстремальна погода і смертоносна спека: синоптики дали тривожний прогноз на 5 років

10:16

ПриватБанк без попереджень закриває рахунки й не віддає гроші: клієнти б’ють на сполох

09:52

Керував бомбардуваннями Маріуполя: в Росії підірвали Заура ГурцієваВідео

09:27

4 знаки зодіаку потрібно діяти швидко, поки не закінчилася удача в червні

09:20

Путініст Пригожин розсекретив, що ж відбувається з Кіркоровим насправді

09:12

Час "добігає кінця": Маск залишає адміністрацію Трампа

Реклама
09:02

Перед пожежею було чути вибухи: у Петербурзі горів важливий для РФ завод

08:22

Наступ РФ на Суми: відомо, яку зону хочуть окупувати росіяни

08:10

Що зламає нерішучість Трампа?Погляд

08:07

"Я не могла не приїхати": який вигляд має могила Максима Неліпи

08:03

Меморандум Путіна про мир: у Reuters дізналися, чого хоче Кремль

07:10

Число 97 знайде лише "експерт по головоломках": загадка на уважність

06:53

Дрони атакували Підмосков'я, лунали вибухи, закрито аеропорт: деталіВідео

06:25

Гороскоп на завтра 30 травня: Тельцям - компліменти, Водоліям - грандіозний прибуток

06:10

Росіянам можна влаштувати місячник великих пожежПогляд

05:50

Незвичайний ребус: знайдіть 5 відмінностей у картинках зі сплячою дитиною за 25 с

05:00

Чи відключатимуть світло влітку в домівках українців: експерт дав відповідь

04:30

Помилка, яку робить більшість: місце, де не можна зберігати зубну щіткуВідео

04:29

Чому кораблі називають жіночими іменами: причина відома не всім

04:09

Хто насправді придумав назву Карпати та яка друга назва гір - відповідь здивуєВідео

03:30

Атака широким фронтом: експерт про загрозу наступу РФ на Суми

02:56

Як вберегти баклажани від колорадських жуків за допомогою пляшки з-під води

02:31

Не західні санкції: Некрасов сказав, що вб'є економіку РФ

01:30

Бред Пітт уперше офіційно прокоментував розлучення з Анджеліною Джолі

01:01

"Місця вже визначені": у Білорусі мріють про розміщення "Орєшніка" до кінця року

00:47

Уперше за півроку: Барака і Мішель Обаму застукали разом на тлі чуток про розлучення

Реклама
28 травня, середа
23:57

Зеленський нібито терміново перервав візит до Німеччини – що сталося насправді

23:49

Наступ росіян в Сумській області: Жорін назвав головну мету ворога

23:15

Що сказав батько Наталії Могилевської перед смертю - зізнання співачки

23:05

"Все глибше і глибше": Хаєк зробила гучну заяву про чоловіка після 16 років шлюбу

23:04

"Перформанс" для Трампа: в ЗМІ розкрили, для чого РФ нові переговори з Україною

22:58

Путіну рекомендують готуватися до жорстких санкцій: чіткий сигнал з Берліну

22:58

Чому у неділю не можна підстригати нігті і волосся: священник здивував відповіддю

22:43

Залишилося мало: зірка "Гаррі Поттера" розповіла, що скоро помре

22:16

Відмовився від мілітарі-стилю: Володимир Зеленський підкорив своїм новим іміджем

22:13

Що першим бачите на зображенні: тест, який "зчитає" ваш характер

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваНастя КаменськихМаксим ГалкінВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти