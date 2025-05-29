РФ підготувалася: в НГУ попередили про небезпеку захоплення важливого міста

Окупанти нарощують зусилля для захоплення населеного пункту на Сіверському напрямку.

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Передбачити те, як буде діяти ворог, наразі складно / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОК "Захід"

Що повідомив Пантьо:

Ворог хоче захопити Сіверськ

Армія РФ укомплектована на дуже високому рівні

Окупаційні війська країни-агресорки Росії укомплектували свої сили для нарощення зусиль для захоплення міста Сіверськ. Про це в етері Еспресо заявив Начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону "Сила свободи", бригади "Рубіж", старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо.

За його словами, на Сіверському напрямку ситуація зараз як ніколи складна, адже противник намагається прорватися у місто, тому укріплює свої позиції та готується до широкомасштабного наступу щодня.

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"Свої наступальні дії мінімального характеру він здійснює щоденно", - наголосив військовослужбовець.

При цьому для українських військових залишається невідомим те, як діятиме ворог, адже він може застосовувати як і техніку, так і автомобілі чи мотоцикли.

"За даними розвідки, наразі противник укомплектував свої сили на дуже високому рівні. У нього достатньо особового складу, а також зброї, техніки й боєприпасів. Щодня ворог намагається невеликими групами штурмувати наші позиції. Працювати зараз важко", – додав Пантьо.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що армія країни-агресорки Росії просувається на декількох важливих напрямках фронту. Попри це українським військовим вдається успішно проводити контратаки.

Раніше військовий оглядач повідомляв, що армія країни-агресора Росії створює додаткові зони напруження, зокрема на українському кордоні, щоб змусити Сили оборони перекидати резерви з інших ділянок фронту.

Напередодні стало відомо, що російські сили, ймовірно, прагнуть створити стійкий плацдарм на території Сумської області і, можливо, надалі висунутися в напрямку самого міста Суми

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Що відомо про бригаду НГУ "Рубіж" 4-та бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука (4 БрОП, в/ч 3018), відома також як Бригада швидкого реагування НГУ "Рубіж" — з'єднання Національної гвардії України прямого підпорядкування, що перебуває у високій бойовій готовності. Бригада створена за стандартами НАТО, ключовою відмінністю є експертне забезпечення, високоякісний відбір бійців і технічне оснащення. Дислокована у смт Гостомель Київської області. Бригада є бойовою одиницею, структура та управління якої побудовані на зразок армійських підрозділів передових країн світу. Для тактичного планування застосовується американська модель прийняття рішень. У рамках кампанії "Гвардія наступу" отримала назву "Рубіж", повідомляє Вікіпедія.

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