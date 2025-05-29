План Росії провалився: Сили оборони заблокували окупантів на Харківщині

Ворог помилився з вибором тактики, тому й опинився у скрутному становищі.

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Українські військові відбивають атаки противника на Харківщині / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 53 ОМБр

Що сказав Федоренко:

ЗСУ заблокували окупантів на низці напрямків

Ворог просунувся біля Дворічної

Біля Вовчанська армія РФ посилила штурми

Армія країни-агресорки Росії фактично вже розпочала весняно-літню наступальну кампанію, але одразу зазнала провалу. Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

За його словами, окупанти вирішили використовувати легкоброньовану та броньовану техніку для швидкого перекидання особового складу. Однак це не спрацювало на руку ворогу.

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В результаті на Харківщині Сили оборони заблокували противника в районі Кругляківки, Загризового та інших населених пунктів. Також росіяни не можуть ніяк просунутися у напрямку Куп'янська та Куп'янська-Вузлового.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Дещо раніше противник просунувся біля Дворічної, що на правому березі річки Оскіл. Однак зараз окупантам не вдається налагодити там понтонні переправи та забезпечити сталу логістику - цьому перешкоджають українські підрозділи.

На Харківщині, за словами Федоренка, ворог посилив штурмові дії біля Вовчанська, а в районі Липців нещодавно спробував атакувати українських оборонців трьома колонами броньованої техніки. Однак і там РФ спіткала невдача - ЗСУ успішно відбили атаку.

Ситуація на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, у Третій штурмовій бригаді заявили, що до ситуації з просуванням російських окупантів на кордоні Сумської та Харківської областей треба ставитись максимально серйозно.

Раніше стало відомо, що інформація про те, що Росія зосередила близько 50 тисяч військових у напрямку Харкова, дійсна. Проте, за словами очільника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, мова наразі не йде про наступ безпосередньо на місто Харків.

Напередодні, як повідомляв Главред, ЗМІ писали про те, що російські окупанти в червні поточного року можуть піти в новий наступ. Під загрозою три області України - Харківська, Сумська та Дніпропетровська.

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Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

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