Ефектна диверсія в Запорізькій області: партизани затримали постачання РФ

Відомо, що місцеві жителі і надалі будуть боротися з окупантами.

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Диверсія партизан / колаж: Главред, фото: Атеш

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Партизани влаштували диверсію в Запорізькій області

Вони спалили релейну шафу біля населеного пункту Шовкове

Це дозволило затримати постачання палива для армії РФ

Агент партизанського руху Атеш паралізував рух залізниці, що веде до тимчасово окупованого Бердянська в Запорізькій області. Про це партизани повідомили у своєму Telegram-каналі.

Відомо, що агент руху спалив релейну шафу біля населеного пункту Шовкове у Запорізькій області на відрізку залізниці, що веде до тимчасово окупованого Бердянська.

відео дня

Зазначається, що знищення цієї шафи дозволило затримати постачання палива для забезпечення окупаційних військ на Запорізькому напрямку.

"Ми вибрали це місце не випадково. По цій гілці регулярно перевозяться військові вантажі - техніка, паливо та особовий склад", - йдеться у повідомленні.

Там також додали, що місцеві будуть продовжувати боротись з окупантами.

"Бердянськ, як і вся Запорізька область, завжди були і будуть українськими! Місцеві жителі своїми діями доводять, що будуть боротися з окупантами", - підкреслили партизани.

Фото і відео партизанської диверсії:

Диверсії партизан

Варто зауважити, що партизани вже не вперше влаштовують диверсії на важливих логістичних шляхах окупантів. Так, 20 липня партизани знищили релейну шафу, яка керувала рухом поїздів на залізничній гілці під Тулою.

Що важливо, саме через цей логістичний вузол проходять потоки вантажів з оборонних заводів РФ до військових частин.

Атеш - що відомо

Як повідомляв Главред, партизанський рух інформував, що українським військовим вдалося знищити кілька російських танків на Запорізькому напрямку завдяки цінній інформації, наданій одним із солдатів Росії.

Агенти Атеш також говорили, що країна-агресорка Росія у тимчасово окупованому Севастополі продовжує переміщення залишків флоту РФ у Стрілецькій бухті міста. Росіяни вирішили, що переміщення може врятувати від атак.

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Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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