Росіяни повідомили про прорив на Слов'янському напрямку - в ЗСУ зробили заяву

Юрій Берендій
18 січня 2026, 16:15
1447
Російські окупанти поширюють неправдиві заяви про нібито захоплення Міньківки, вказали військові.
Росіяни повідомили про прорив на Слов'янському напрямку - в ЗСУ зробили заяву
Росіяни заявили про прорив на Слов'янському напрямку - що відомо / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, ОК "Південь"

Про що йдеться у матеріалі:

  • Заяви ворога про окупацію Міньківки не відповідають дійсності
  • Росія намагається створювати ілюзію успіху

Російські окупанти заявили про нібито захоплення населеного пункту Міньківка на Слов'янському напрямку, однак ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомило угрупування військ "Схід" у дописі в Facebook.

"Населений пункт Міньківка на Слов'янському напрямку також перебуває під контролем Сил оборони України. Наші підрозділи продовжують виконувати бойові завдання на визначених рубежах", - йдеться у повідомленні.

відео дня

В угрупованні військ "Схід" підкреслюють, що заяви російських пропагандистів про нібито захоплення Міньківки не відповідають дійсності. Вони є частиною інформаційно-психологічних операцій, спрямованих на створення ілюзії успіхів, яких насправді немає.

Всього, за минулу добу у зоні відповідальності УВ "Схід" було знищено 301 окупанта. Крім того, знищено 1555 безпілотників різних типів та 74 одиниці іншого озброєння й техніки, серед яких один танк.

Також наголошується, що Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й на нейтралізації операторів дронів. За даними військових, за минулу добу уражено 46 розрахунків російських БпАК.

Чому росіяни не зможуть окупувати Донецьку область - думка експерта

Як писав Главред, російська армія у 2026 році не матиме можливості силовим шляхом повністю окупувати Донецьку область. Про це заявив військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

Він зазначив, що має серйозні сумніви щодо здатності РФ реалізувати такі плани, зважаючи на попередній досвід бойових дій. Зокрема, Покровськ російські війська намагаються захопити вже понад рік, тож можна припускати, що бої за Слов’янськ чи Краматорськ також затягнуться щонайменше на рік.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України демонструють значно вищу бойову результативність у районі Куп’янська, ніж війська РФ. За останні тижні втрати російської армії на цій ділянці фронту перевищили українські у 27 разів. Про це повідомляє The Times, з посиланням на дані британської розвідки.

Місто Гуляйполе в Запорізькій області фактично перебуває у "сірій зоні", оскільки лінія зіткнення проходить безпосередньо через житлові квартали, а інтенсивність бойових дій там щодня посилюється. Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Водночас план Росії повністю захопити територію Донецької області до 1 квітня є вкрай малореалістичним. За словами підполковника ЗСУ та заступника командира Третього армійського корпусу Максима Жоріна, подібні наміри російська сторона декларує постійно, але реалізувати їх їй досі не вдавалося.

Інші новини:

Про джерело: Угруповання військ "Схід"

Угруповання військ "Схід" - це оперативне формування Збройних Сил України, створене для оборони та проведення наступальних та оборонних операцій на Східному напрямку країни.

війна в Україні Фронт
Обрані Всесвітом: три знаки зодіаку, на яких чекає неочікуваний поворот у житті

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчинки з іграшкою за 19 секунд

03:00

Найкращий час настав: чотири знаки зодіаку входять у період великого везіння

