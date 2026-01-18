Сирський анонсував новий наступ і розкрив сценарій війни на 2026 рік

Головнокомундувач наголошує, що перемогу неможливо здобути лише в обороні, тому Україна готується до наступальних дій.

Сирський анонсував новий наступ і заявив про сценарій війни на 2026 рік/ Колаж: Главред, фото: Генштаб, Facebook.com/CinCAFofUkraine

Що сказав Сирський:

Україна у 2026 році готується до нових наступальних операцій

Росія не змінила своїх глобальних планів - метою залишається вся територія України

ЗСУ продовжать застосовувати асиметричні дії залучати Сили спеціальних операцій

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Україна готується до нових наступальних операцій у 2026 році, аби зберегти оперативну ініціативу та зірвати плани Росії.

Про це головком розповів у інтерв’ю для LB.ua, наголосивши, що перемогу неможливо здобути лише в обороні.

Сирський зазначив, що стратегічні плани Росії залишаються незмінними - метою й надалі є вся територія України. Він підкреслив, що напрямки наступальних дій противника не змінилися, а коригуються лише терміни, масштаби озброєння та чисельність особового складу. Усе інше, за його словами, залишається таким, як було, і свідчить про те, що ворог продовжує дотримуватися своїх початкових намірів.

Він підкреслив, що українська армія готується до стратегічної оборонної операції, але водночас планує активні наступальні дії, аби зберегти оперативну ініціативу та змусити противника витрачати значні ресурси на стримування атак.

"Тому ми будемо проводити стратегічну оборонну операцію, при цьому ми розуміємо, що в обороні перемоги не здобудеш. Тому, відповідно, ми будемо проводити наступальні операції, боротися за те, щоби утримувати оперативну ініціативу, тому що це призводить до того, що ворог вимушений залучати і знімати значний людський ресурс, озброєння, боєприпасів, щоб стримувати наші активні дії", - зазначає Сирський.

Окремо він відзначив ефективність асиметричних дій, які вже довели свою результативність, а також роль Сил спеціальних операцій, що набули високого рівня розвитку та якості. За його словами, саме такі дії дозволяють виснажувати ворога та зривати його стратегічні плани.

Чи здатен ворог вести наступальні дії на фронті - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що Росія втратила військовий потенціал, який мала на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

За його словами, зараз головне завдання Збройних сил України - максимально виснажити противника.

"Держава, яка втрачає здатність утримувати оборону, рано чи пізно змушена відступати. Зараз вона намагається втримати ситуацію локальними тактичними діями та демонструвати свою спроможність наступати, але в цілому програє війну в Україні", - зазначив експерт.

Він підкреслив, що Росія більше не здатна вести масштабні війни.

Як писав Главред, російські окупанти заявили про нібито захоплення населеного пункту Міньківка на Слов'янському напрямку, однак ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомило угрупування військ "Схід". Зазначається, шо такі заяви є частиною інформаційно-психологічних операцій, спрямованих на створення ілюзії успіхів, яких насправді немає.

Нагадаємо, Сили оборони України демонструють значно вищу бойову результативність у районі Куп’янська, ніж війська РФ. За останні тижні втрати російської армії на цій ділянці фронту перевищили українські у 27 разів. Про це повідомляє The Times, з посиланням на дані британської розвідки.

Крім того, Гуляйполе в Запорізькій області фактично перебуває у "сірій зоні", оскільки лінія зіткнення проходить безпосередньо через житлові квартали, а інтенсивність бойових дій там щодня посилюється. Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

