Не лише Покровськ: у Генштабі розповіли, де ворог намагався прорвати оборону

Руслан Іваненко
19 січня 2026, 02:06
Українські війська продовжують відбивати атаки ворога на різних напрямках, завдаючи втрат противнику та утримуючи контроль над позиціями.
ВСУ, Фронт, Война
ЗСУ тримають оборону на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • ЗСУ відбили 126 атак ворога за добу
  • Знищено 106 окупантів, серед них 64 безповоротно
  • Найактивніші бої тривали на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках

Сили оборони України продовжують тримати оборону та завдавати втрат противнику. За добу українські війська відбили 126 атак окупантів, зупинивши їхні спроби просунутися на нашу територію. Найактивніші бої точилися на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Дії російських окупантів за добу

Російські окупанти за добу здійснили 78 авіаударів із 199 керованими авіабомбами, застосували 5 355 дронів-камікадзе та здійснили 2 985 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

відео дня

Ситуація на окремих напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог провів по одній атаці, завдав одного авіаудару та обстріляв 87 цілей, включно з одним залпом із РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку противник атакував 10 разів у районах Вовчанська, Стариці, Графського, Нестерного та Круглого – два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку українські підрозділи відбили п’ять спроб ворога витіснити їх із позицій біля Піщаного, Курилівки, Петропавлівки та Борівської Андріївки. На Лиманському напрямку ЗСУ відбили чотири штурмові дії у Ямполі, Ставках та Олександрівці – одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборону у Пазено та Рай-Олександрівці, а на Краматорському наступальних дій не зафіксовано. На Костянтинівському напрямку відбулося 15 боєзіткнень поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного та Щербинівки.

Найзапекліші бої точилися на Покровському напрямку: ворог здійснив 39 атак, українські військові знищили 106 окупантів, серед них 64 – безповоротно, а також чисельну техніку та дрони.

Покровськ / Інфографіка: Главред

На Гуляйпільському напрямку сталося 16 боєзіткнень, два з яких тривають. Під авіаударами опинилися Гуляйполе, Воздвижівка, Верхня Терса, Залізничне та Долинка. На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону поблизу Плавнів, авіаудари зафіксовані по Жовтій Кручі та Таврійському.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи відбили чотири атаки, одна авіаційна дія влучила у населений пункт Хвилі. На Придніпровському та інших напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано, ситуація залишається стабільною.

Чи здатен ворог вести наступальні дії на фронті - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що Росія втратила військовий потенціал, який мала на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

На його думку, нині головне завдання ЗСУ – максимально виснажити противника.

"Держава, яка втрачає здатність утримувати оборону, рано чи пізно змушена відступати. Росія намагається демонструвати спроможність наступати локальними тактичними діями, але в цілому програє війну в Україні", – підкреслює Коваленко.

Експерт додає, що РФ більше не здатна вести масштабні війни і її спроби утримати території обмежуються точковими операціями.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, армії країни-агресора Росії вдалося просунутися у Вовчанську, а також поблизу прилеглих населених пунктів на Харківщині.

Крім того, російські окупанти заявили про нібито захоплення населеного пункту Міньківка на Слов'янському напрямку, однак ця інформація не відповідає дійсності.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Україна готується до нових наступальних операцій у 2026 році, аби зберегти оперативну ініціативу та зірвати плани Росії.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

