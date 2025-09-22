Окупанти на Покровському напрямку виступають проти командування РФ - ДШВ

Росіяни, яких кинули у штурм, закликають співгромадян відмовитися від підписання контракту в армію РФ.

Окупанти розповів правду про те, що відбувається на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Головне:

Росіян на Покровському напрямку використовують як "гарматне м'ясо"

Командування РФ не організовує евакуацію поранених

Окупант, який чудом вижив після штурму, закликав росіян не підписувати контракт

Командування країни-агресорки Росії на Покровському напрямку використовує усі засоби та методи задля досягнення мети - окупації міста Покровськ та прилеглих населених пунктів.

Однак самим росіянам, які виконують завдання на цьому напрямку, категорично не подобається така стратегія ведення бойових дій. Про це повідомили у десантно-штурмових військах ЗС України.

Що розповідають самі росіяни про штурмові дії в районі Покровська

У Telegram ДШВ опублікували відео одного з військовослужбовців РФ з Іркутська. Він розповів про те, що командування залишило без допомоги його групу на Покровському напрямку, після того як "кинуло на м'ясо".

"Їм обіцяють великі гроші на контракті та людське відношення, натомість гроші не виплачують, а одразу відправляють у бій. Без техніки, без допомоги, без підтримки, в "мʼясний штурм", - йдеться у повідомленні.

Сам окупант, який представився Олексієм Мирновим, розповів, що після штурму він єдиний з більш як 20 людей вижив і попросив про евакуацію, однак ніхто йому не відповів. Росіянин залишився без зв'язку та допомоги. Він зневірився у власному порятунку, а винним у цьому вважає командування РФ, якому байдуже на рядових солдатів.

"Хлопці, не йдіть сюди, в Україну, воювати. Не наша це війна. Подумайте про свої сім'ї, про дітей своїх, як ви їх любите", - додав окупант.

Що відомо про засідку ЗСУ на Покровському напрямку

Главред писав, що речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський повідомив про організацію українськими військовими засідки для російських окупантів на Покровськом напрямку.

Там, за його словами, ворог мав можливість відступити раніше, однак, через наказ залишатися на позиціях, окупанти опинилися в найгіршому становищі.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Раніше ЗМІ писали, що бої за Покровськ Донецької області тривають уже понад рік. Оборона міста може добігти кінця, оскільки армія РФ пригнічує опір ЗСУ. Російські окупанти вже контролюють усі шляхи постачання і створили "зону знищення" за допомогою БПЛА.

Напередодні стало відомо, що Росія зосереджує всі свої сили біля Покровська, де тривають одні з найзапекліших боїв. Ворог прагне контролювати логістику, через що потрапити у місто та проводити ротації стало надзвичайно складно.

Нагадаємо, після цього Главред писав, що Володимир Зеленський повідомив, що українські військові проводять одну з контрнаступальних операцій на Донецькому напрямку, в районі Покровська та Добропілля.

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

