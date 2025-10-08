Час грає на Україну: ЗСУ можуть виграти у війні з РФ - The Atlantic

Нова стратегія Києва змінює хід війни.

Україна може виграти у війні з РФ - The Atlantic / Колаж: Главред, фото: 22 омбр, 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Головні тези:

Україна використовує обмежені ресурси максимально ефективно

ЗСУ стримують російський наступ, зберігаючи контроль над ключовими містами

Час поступово починає грати на боці Києва

Стратегія України у війні на виснаження показує несподівані результати. ЗСУ адаптувалися, і це відкриває можливості для довгострокової перемоги.

Про це у своїй статті пише позаштатний автор видання The Atlantic Роберт Форсайт Ворт.

"Україна веде війну на виснаження. Усі надії, які могли виникнути завдяки дипломатії президента Трампа з Володимиром Путіним, провалилися, і неможливо провести навіть кілька хвилин на передовій, не зіткнувшись із найбільшою вразливістю України - нестачею солдатів. Проте після нещодавньої поїздки в Україну я повернувся з вірою в те, що країна дійсно здатна досягти своїх військових цілей", - пише Ворт.

За його словами, Росія розраховувала на швидке просування на північному сході України, проте ключові міста і логістичні вузли залишаються під контролем Києва. Попри чисельну перевагу росіян, їхні спроби захопити укріплені території не приносять відчутних результатів.

Українські офіцери розповіли, що ключ до стримування наступу противника - ефективне використання обмежених ресурсів. На полі бою застосовуються безпілотники, точні артилерійські удари та оптимальні схеми переміщення військ. Ротація сил і обережне планування бойових операцій допомагають уникати прямого зіткнення та мінімізувати втрати серед українських військовослужбовців.

За словами Ворта, дев'ять місяців тому ситуація виглядала критичною: озброєння України затримувалося, а російські "м'ясні штурми" давали окупантам можливість просуватися вперед.

Журналіст упевнений, що Україна адаптує свої інституції для тривалої війни, навчається на практиці та продовжує завдавати противнику постійних втрат, при цьому знижуючи власні ризики. Ця трансформація демонструє, що час, який нібито грає на бік РФ, може поступово зміщуватися на користь України.

Про персону: Роберт Ф. Уорт Роберт Ф. Уорт (Robert F. Worth) - позаштатний автор видання The Atlantic. Понад двадцять років пише про Близький Схід, Європу та Азію. Свою кар'єру в журналістиці почав у The New York Times, працював на метрополітенському відділі, пише Вікіпедія. З 2003 по 2006 рік був кореспондентом NYT у Багдаді. З 2007 по 2011 рік - керівник бюро The New York Times у Бейруті. Також пише статті для The New York Review of Books. Автор книги A Rage for Order: The Middle East in Turmoil, from Tahrir Square to ISIS, що здобула визнання у ЗМІ та була удостоєна премії Лайонела Гелбера 2017 року.

