"Покришили" штурмовиків РФ і зачистили Вербове: деталі рейду ЗСУ

У Вербове проникла ДРГ противника, щоб зробити відео прапоростановлення, після чого окупантів було знищено.

https://glavred.net/ukraine/pokroshili-shturmovikov-rf-i-zachistili-verbovoe-detali-reyda-vsu-10703561.html Посилання скопійоване

ЗСУ зачистили Вербове / колаж: Главред, фото: 4 ОТБр, 53 ОМБр

Головне:

У ЗСУ спростували заяву РФ про нібито захоплення населеного пункту Вербове

У Вербове проникла ДРГ РФ, окупантів було знищено

Командування 110 окремої механізованої бригади Збройних сил України спростувало заяву росіян про нібито захоплення ними населеного пункту Вербове Дніпропетровської області.

Як зазначається в повідомленні 110-ї ОМБр, нещодавно противник зробив заяву та продемонстрував пропагандистське відео нібито про захоплення Вербового.

відео дня

"Ця інформація не відповідає дійсності. У н.п. Вербове проникла ДРГ противника, щоб зробити відео прапоростановки, після чого окупанти були знищені нашими підрозділами. Хлопці зайшли в село, знищили рештки противника та зачистили населений пункт", - зазначається в повідомленні.

Зазначається, що зараз Вербове під контролем 110 ОМБр. Інформація ресурсу DeepState не відповідає дійсності.

"Взагалі до інформаційної діяльності ресурсу DeepState виникають питання. Дуже часто вони працюють на ІПСО противника, щоб швиденько "замалювати" червоним, не перевіряючи інформацію", - додали в бригаді.

Новий наступ РФ: що кажуть у ЗСУ

Російські війська активізували наступальні дії в бік Дніпропетровської області, повідомив лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс".

За його словами, противник перекинув великі резерви на ділянки в районі Добропілля і Покровська. Просування російських сил у напрямку Дніпропетровщини триває вздовж значної частини лінії фронту в цьому секторі.

Раніше повідомлялося про те, яким буде осінньо-зимовий наступ окупантів. Противник продовжує активно штурмувати позиції ЗСУ на головних напрямках, створюючи перевагу в силах.

Як повідомлялося раніше, бійці Сил безпілотних систем Збройних сил України знищили на фронті далекобійні артилерійські установки з КНДР. Вдалими діями відзначилися бійці 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, Главред писав, що воїни 73 морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно розгромили позиції російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.

Інші новини:

Про джерело: 110-та ОМБр 110-та окрема механізована бригада — з'єднання механізованих військ Сухопутних військ ЗСУ. Вона входить до складу Корпусу резерву і носить ім'я Марка Безручка — воєначальника УНР. У березні 2022 року підрозділи бригади зайняли оборону в районі Авдіївки. Бригада успішно відбивала атаки російських окупантів. 16 лютого 2024 року українські бійці були вимушені відійти з позиції "Зеніт", а 17 лютого бригада вийшла з оточеної Авдіївки. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред