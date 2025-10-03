ЗСУ можуть вийти із важливого міста: відомо, чи є загроза 'відкриття воріт'

Головне із заяви експерта:
- Ситуація на фронті наразі стабільна
- ЗСУ може бути важко в Куп’янську
- Українські військові можуть вийти з цього міста
Наразі лінія фронту в Україні стабілізована, армія країни-агресора Росії не має швидкого просування, але, можливо, ЗСУ доведеться залишити Куп'янськ. Про це заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі Київ24.
Він заявив, що у нього "погані відчуття" з приводу Куп’янська, де Силам оборони може бути важко.
"Там уже йдуть бойові дії в місті безпосередньо. Мені здається, що нас очікує певна небезпека. Можливо, навіть доведеться вийти з цього міста. Можливо", - наголосив експерт.
Гетьман також додав, що відхід наших оборонці з Куп’янська не означає "відкриття воріт" для подальшого просування ворога.
"На захід від Куп’янська теж є наші війська. І там є позиції, які ми маємо займати, вже побудовані фортифікації", - підкреслив він.
За його словами, якщо подивитися стратегічно, то лінія фронту стабілізована.
"Хоча де-не-де є просування (росіян, - ред.), але це не означає, що вона нестабільна. Вона стабільна", - підсумував майор запасу.
Яка ситуація в Куп’янську
Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук розповідав, що групи противника просочуються в північні райони Куп'янська і намагаються закріпитися у багатоповерхівках.
Він підкреслив, що наразі наші військові працюють над локалізацією та ліквідацією російських угруповань, які потрапили в місто.
"Росіяни й надалі намагатимуться прорвати українську оборону, але Куп'янськ, щонайменше в короткостроковій перспективі, їм не по зубах", - вважає експерт.
Ситуація на фронті - що відомо
Як повідомляв Главред, аналітики проекту DeepState заявляли, що російська окупаційна армія розвиває наступ із Донбасу на Запорізьку та Дніпропетровську області. На Новопавлівському напрямку окупанти захопили три населені пункти і просунулися в районі ще двох.
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов заявив, що восени та взимку російські війська, ймовірно, будуть змушені частково відступити від Покровська на Донеччині.
Водночас, начальник відділення об’єднаної вогневої підтримки 115-ї ОМБР Олег (Мартин) повідомляв, що у Купʼянську Харківської області точаться запеклі бої, але загрози повного захоплення міста ворогом зараз немає.
Про персону: Олексій Гетьман
Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор НГУ у відставці. Ветеран російсько-української війни.
Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.
