Бойові дії можуть початись ще в одній області України - що задумали в Кремлі

Попри можливу активізацію військ РФ у прикордонні, наразі в Брянській області немає достатніх сил для створення загрози Чернігівщині, вказав експерт.

Коваленко розкрив плани Кремля щодо прикордонних областей України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Росіяни можуть активізуватись в прикордонних районах Чернігівщини

У ворога немає сил в Брянській області для масштабних бойових дій

Росіяни намагаються розширити зону контролю та просунутись до околиць Сум

Російські окупаційні війська не відмовились від ідеї розширення так званої "зони безпеки" вздовж українського кордону. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"У Чернігівській області поки що, якщо і буде спостерігатися активізація окупантів, то переважно в прикордонній смузі — у вигляді поодиноких рейдових або диверсійних дій терористичного характеру. У Брянській області поки що недостатнє угруповання військ для створення серйозної загрози безпосередньо для Чернігівської області. Водночас за станом цього угруповання необхідно постійно спостерігати, адже поки що воно не є достатньо боєздатним для формування масштабної загрози", - вказав він. відео дня

Коваленко зазначив, що наразі на Курському та Бєлгородському напрямках, зокрема на Північно-Слобожанському й Вовчанському, суттєвих змін у складі та діях російських угруповань не спостерігається. Водночас це не свідчить про відмову противника від намірів розширити зону свого контролю.

За словами військового експерта, російські сили можуть і надалі намагатися просуватися ближче до околиць Сум або створювати передумови для системного терору, подібного до того, що застосовувався щодо Харкова чи Херсона, із цілодобовим використанням FPV-дронів.

"Тобто їх завдання зараз полягає не стільки у виході на околиці міста, скільки в наближенні на таку відстань, яка дозволить постійно тероризувати цивільне населення і провокувати панічні настрої серед місцевих жителів", - резюмує він.

Суми / Інфографіка: Главред

Яка ціль заяв росіян про нібито наступ на Чернігів - думка глави ЦПД при РНБОУ

Як писав Главред, у Росії почали поширювати заяви про нібито підготовку наступу на Чернігів, намагаючись залякати українців. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко пояснив, що такі повідомлення є елементом навмисної когнітивної операції проти України. За його словами, ворог прагне посилити психологічний тиск на країну та ускладнити процес отримання допомоги від США.

"Мета - додатковий тиск на українське суспільство, а також інформаційна імітація здатності російської армії "перемагати всюди на фронті", - пише Коваленко.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський зазначав, що українська сторона обізнана з намірами Росії на 2026–2027 роки та її планами щодо подальшої окупації східних територій. Водночас, за його словами, противнику бракує ресурсів для реалізації цих завдань.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко висловився щодо того, чого варто очікувати від російських сил найближчим часом і на яких напрямках вони можуть зосередити основні ударні можливості. За його словами, нині основна увага противника зосереджена на Слов’янсько-Краматорському плацдармі. Найбільше занепокоєння викликає східний фланг — територія колишнього Сіверського напрямку, зокрема правобережжя Бахмутки.

Тим часом підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ ЗСУ продовжують активний наступ на Олександрівському напрямку. За інформацією пресцентру ДШВ, вже звільнено дев’ять населених пунктів, ще три повністю очищені від ворога, і наразі триває робота над деокупацією інших.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

