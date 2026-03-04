Рус
Бойові дії можуть початись ще в одній області України - що задумали в Кремлі

Юрій Берендій
4 березня 2026, 04:02
Попри можливу активізацію військ РФ у прикордонні, наразі в Брянській області немає достатніх сил для створення загрози Чернігівщині, вказав експерт.
Коваленко розкрив плани Кремля щодо прикордонних областей України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росіяни можуть активізуватись в прикордонних районах Чернігівщини
  • У ворога немає сил в Брянській області для масштабних бойових дій
  • Росіяни намагаються розширити зону контролю та просунутись до околиць Сум

Російські окупаційні війська не відмовились від ідеї розширення так званої "зони безпеки" вздовж українського кордону. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"У Чернігівській області поки що, якщо і буде спостерігатися активізація окупантів, то переважно в прикордонній смузі — у вигляді поодиноких рейдових або диверсійних дій терористичного характеру. У Брянській області поки що недостатнє угруповання військ для створення серйозної загрози безпосередньо для Чернігівської області. Водночас за станом цього угруповання необхідно постійно спостерігати, адже поки що воно не є достатньо боєздатним для формування масштабної загрози", - вказав він.

відео дня

Коваленко зазначив, що наразі на Курському та Бєлгородському напрямках, зокрема на Північно-Слобожанському й Вовчанському, суттєвих змін у складі та діях російських угруповань не спостерігається. Водночас це не свідчить про відмову противника від намірів розширити зону свого контролю.

За словами військового експерта, російські сили можуть і надалі намагатися просуватися ближче до околиць Сум або створювати передумови для системного терору, подібного до того, що застосовувався щодо Харкова чи Херсона, із цілодобовим використанням FPV-дронів.

"Тобто їх завдання зараз полягає не стільки у виході на околиці міста, скільки в наближенні на таку відстань, яка дозволить постійно тероризувати цивільне населення і провокувати панічні настрої серед місцевих жителів", - резюмує він.

Суми / Інфографіка: Главред

Яка ціль заяв росіян про нібито наступ на Чернігів - думка глави ЦПД при РНБОУ

Як писав Главред, у Росії почали поширювати заяви про нібито підготовку наступу на Чернігів, намагаючись залякати українців. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко пояснив, що такі повідомлення є елементом навмисної когнітивної операції проти України. За його словами, ворог прагне посилити психологічний тиск на країну та ускладнити процес отримання допомоги від США.

"Мета - додатковий тиск на українське суспільство, а також інформаційна імітація здатності російської армії "перемагати всюди на фронті", - пише Коваленко.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський зазначав, що українська сторона обізнана з намірами Росії на 2026–2027 роки та її планами щодо подальшої окупації східних територій. Водночас, за його словами, противнику бракує ресурсів для реалізації цих завдань.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко висловився щодо того, чого варто очікувати від російських сил найближчим часом і на яких напрямках вони можуть зосередити основні ударні можливості. За його словами, нині основна увага противника зосереджена на Слов’янсько-Краматорському плацдармі. Найбільше занепокоєння викликає східний фланг — територія колишнього Сіверського напрямку, зокрема правобережжя Бахмутки.

Тим часом підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ ЗСУ продовжують активний наступ на Олександрівському напрямку. За інформацією пресцентру ДШВ, вже звільнено дев’ять населених пунктів, ще три повністю очищені від ворога, і наразі триває робота над деокупацією інших.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Фронт
