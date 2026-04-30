Сирський заявив про важливі зміни в ЗСУ, наказ підписано - деталі

Головнокомандувач прийняв відповідне рішення з метою збереження життя і здоров’я військовослужбовців.

https://glavred.net/front/syrskiy-zayavil-o-vazhnyh-izmeneniyah-v-vsu-prikaz-podpisan-podrobnosti-10760744.html Посилання скопійоване

Ротація на фронті тепер буде відбуватися по-іншому

Що повідомив Сирський:

Військові будуть перебувати на передньому краї не більше 2 місяців

Виконання наказу буде на постійному контролі

За недотримання вимог командирів будуть притягувати до відповідальності

На фронті через домінування дронів змінюється логіка ведення бойових дій. Тепер поняття переднього краю, тилу та глибини бойових порядків трансформувалося. Через це ускладнилася логістика і переміщення військових.

Тому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про важливі зміни. Він підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї, щоб зберегти якомога більше життів українських захисників.

відео дня

"Командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов’язковою заміною (ротацією), яка має бути проведена у строк не пізніше одного місяця. Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно, з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів", - зауважив він.

Олександр Сирський

Крім цього наказом визначено інші обов'язкові вимоги, а саме:

проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовослужбовцям, які завершили виконання бойових завдань;

своєчасне забезпечення (поповнення запасів) боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на позиціях.

Те, як командири будуть дотримуватися вимог наказу, жорстко контролюватиметься. За порушення буде невідворотна відповідальність відповідно до чинного законодавства та статутів ЗС України.

"Своєчасна ротація — це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони. Наказ обов’язковий до виконання для всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї", - додав Сирський.

Нагадаємо, Главред писав, що Третій армійський корпус планує забрати з передньої лінії третину піхоти і замінити її наземними безпілотними системами вже цього року.

Раніше повідомлялося, що українські військові на Покровському напрямку фіксують активне переміщення російських підрозділів між суміжними ділянками фронту. За їхніми даними, окупанти намагаються перекидати ближче до Покровська більш боєздатні сили для продовження наступальних дій.

Напередодні стало відомо, що Росія не відмовляється від наміру розширити зону контролю безпосередньо по лінії кордону. На щастя, досягти великих успіхів окупанти не можуть.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред