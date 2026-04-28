Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

На півночі України будують гігантську лінію оборони - чи є загроза наступу РФ

Руслана Заклінська
28 квітня 2026, 14:26
Генерал Василь Сиротенко розповів, що нові фортифікації вже чітко видно навіть із космосу.
На півночі України будують гігантську лінію оборони - чи є загроза наступу РФ
ЗСУ будують лінію оборони від Києва до Сум / Колаж: Главред, фото: 250 Об'єднаний центр інженерної підтримки Сил підтримки

Ключові тези Сиротенка:

  • Україна будує північну лінію оборони від Київського водосховища до Сум
  • Вона має унеможливити новий наступ РФ і створення "буферних зон"
  • Планується будівництво підземних тунелів до 100 км

Україна розпочала будівництво масштабної лінії оборони, яка має унеможливити новий наступ з боку Росії. Суцільний пояс укріплень простягнеться від Київського водосховища до Сум. Про це розповів начальник інженерних військ Командування сил підтримки ЗСУ, бригадний генерал Василь Сиротенко у коментарі для "Укрінформ".

За словами генерала, Суми за короткий проміжок часу перетворилися на неприступний вузол оборони. Місто вже має повноцінну ешелоновану систему.

відео дня

"За короткий період змогло підготувати дійсно ешелоновану і стійку оборону. І це відмічається, і це видно, і це навіть з космосу видно. Можна подивитися в реальному часі, як вона будується", - сказав Сиротенко.

На півночі України будують гігантську лінію оборони - чи є загроза наступу РФ
Суми / Інфографіка: Главред

Паралельно триває спорудження суцільної оборонної лінії на півночі країни. Нова лінія оборони від Київського водосховища до Сум повинна не допустити раптового прориву ворога з північного напрямку, створення російських "буферних зон" та відтиснення українських сил від кордону.

"Ця лінія оборони будується, і багато сил і засобів приділяється саме для того, щоб її в найкоротший термін побудувати", - додав генерал.

Також в Україні розглядають розвиток підземної інфраструктури для військових потреб. Йдеться не просто про окопи, а про масштабну мережу тунелів.

"На сьогодні мова йде не тільки про прифронтові 20 км. А це вже йде на відстань до 100 км. Основні логістичні шляхи і шляхи пересування не тільки військових колон, а і взагалі державної логістики. І я думаю, що скоро, через дуже короткий проміжок часу будуть говорити і про такі тунелі як підземні тунелі, які у нас використовуються військами для забезпечення логістичних виходів на позиції, евакуації поранених та іншого", - розповів Сиротенко.

Чи є загроза наступу на Київ

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що загрози наступу на Київ немає. Він наголосив, що згадки про будівництво ліній оборони не означають наявності у ворога можливостей для атаки на столицю.

"Не варто маніпулювати словами про лінії оборони, які були озвучені військовими, бо вони мають бути. Але це не означає, що ворог тут і зараз має сили наступати на столицю. Бажання ворога відоме - окупація всієї України. Але бажання не дорівнюють можливостям. Ми зараз сильні", - додав Коваленко.

Нагадаємо, російські війська активізували наступальні дії по всій лінії фронту. Головком Сирський наголосив, що ЗСУ стримують атаки завдяки плануванню, інноваціям і застосуванню озброєння, а втрати РФ перевищують її можливості поповнення підрозділів.

Також через сучасні методи ведення війни, зокрема масове використання мін і дронів, на фронті значно розширилася так звана "кілзона". За словами військового Олеся Маляревича, вона вже сягає 10-20 км і продовжує збільшуватися.

Як повідомляв Главред, на Куп’янському напрямку окупанти розширили контроль поблизу Петропавлівки, зайнявши частину "сірої зони". Також ворог має просування на Костянтинівському напрямку.

Про персону: Василь Сиротенко

Василь Сиротенко — бригадний генерал, начальник інженерних військ Командування Сил підтримки Збройних Сил України. Також є представником інженерних військ ЗСУ, який відповідає за розвиток та координацію інженерного забезпечення військ, зокрема фортифікаційних робіт, розмінування та логістичної підтримки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Києві прогриміли вибухи, піднявся дим: є постраждалі і руйнування

В Києві прогриміли вибухи, піднявся дим: є постраждалі і руйнування

14:37Україна
Ворог просунувся одразу біля двох ключових міст: у DeepState розкрили деталі

Ворог просунувся одразу біля двох ключових міст: у DeepState розкрили деталі

14:30Фронт
На півночі України будують гігантську лінію оборони - чи є загроза наступу РФ

На півночі України будують гігантську лінію оборони - чи є загроза наступу РФ

14:26Війна
Реклама

Популярне

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти