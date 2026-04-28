На півночі України будують гігантську лінію оборони - чи є загроза наступу РФ

Генерал Василь Сиротенко розповів, що нові фортифікації вже чітко видно навіть із космосу.

ЗСУ будують лінію оборони від Києва до Сум

Ключові тези Сиротенка:

Україна будує північну лінію оборони від Київського водосховища до Сум

Вона має унеможливити новий наступ РФ і створення "буферних зон"

Планується будівництво підземних тунелів до 100 км

Україна розпочала будівництво масштабної лінії оборони, яка має унеможливити новий наступ з боку Росії. Суцільний пояс укріплень простягнеться від Київського водосховища до Сум. Про це розповів начальник інженерних військ Командування сил підтримки ЗСУ, бригадний генерал Василь Сиротенко у коментарі для "Укрінформ".

За словами генерала, Суми за короткий проміжок часу перетворилися на неприступний вузол оборони. Місто вже має повноцінну ешелоновану систему.

"За короткий період змогло підготувати дійсно ешелоновану і стійку оборону. І це відмічається, і це видно, і це навіть з космосу видно. Можна подивитися в реальному часі, як вона будується", - сказав Сиротенко.

Суми / Інфографіка: Главред

Паралельно триває спорудження суцільної оборонної лінії на півночі країни. Нова лінія оборони від Київського водосховища до Сум повинна не допустити раптового прориву ворога з північного напрямку, створення російських "буферних зон" та відтиснення українських сил від кордону.

"Ця лінія оборони будується, і багато сил і засобів приділяється саме для того, щоб її в найкоротший термін побудувати", - додав генерал.

Також в Україні розглядають розвиток підземної інфраструктури для військових потреб. Йдеться не просто про окопи, а про масштабну мережу тунелів.

"На сьогодні мова йде не тільки про прифронтові 20 км. А це вже йде на відстань до 100 км. Основні логістичні шляхи і шляхи пересування не тільки військових колон, а і взагалі державної логістики. І я думаю, що скоро, через дуже короткий проміжок часу будуть говорити і про такі тунелі як підземні тунелі, які у нас використовуються військами для забезпечення логістичних виходів на позиції, евакуації поранених та іншого", - розповів Сиротенко.

Чи є загроза наступу на Київ

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що загрози наступу на Київ немає. Він наголосив, що згадки про будівництво ліній оборони не означають наявності у ворога можливостей для атаки на столицю.

"Не варто маніпулювати словами про лінії оборони, які були озвучені військовими, бо вони мають бути. Але це не означає, що ворог тут і зараз має сили наступати на столицю. Бажання ворога відоме - окупація всієї України. Але бажання не дорівнюють можливостям. Ми зараз сильні", - додав Коваленко.

Нагадаємо, російські війська активізували наступальні дії по всій лінії фронту. Головком Сирський наголосив, що ЗСУ стримують атаки завдяки плануванню, інноваціям і застосуванню озброєння, а втрати РФ перевищують її можливості поповнення підрозділів.

Також через сучасні методи ведення війни, зокрема масове використання мін і дронів, на фронті значно розширилася так звана "кілзона". За словами військового Олеся Маляревича, вона вже сягає 10-20 км і продовжує збільшуватися.

Як повідомляв Главред, на Куп’янському напрямку окупанти розширили контроль поблизу Петропавлівки, зайнявши частину "сірої зони". Також ворог має просування на Костянтинівському напрямку.

Про персону: Василь Сиротенко Василь Сиротенко — бригадний генерал, начальник інженерних військ Командування Сил підтримки Збройних Сил України. Також є представником інженерних військ ЗСУ, який відповідає за розвиток та координацію інженерного забезпечення військ, зокрема фортифікаційних робіт, розмінування та логістичної підтримки.

