Росіяни перекидають боєздатні резерви зі суміжних ділянок фронту для посилення наступу.

Окупаційні війська намагаються компенсувати критичні втрати

Коротко:

РФ перекидає сили до Покровська

Тривають активні штурми ворога

ЗСУ фіксують рух підрозділів

Українські військові на Покровському напрямку фіксують активне переміщення російських підрозділів між суміжними ділянками фронту. За їхніми даними, окупанти намагаються перекидати ближче до Покровська більш боєздатні сили для продовження наступальних дій.

Як повідомила в ефірі "Суспільного" начальниця відділення комунікацій 117-ї окремої механізованої бригади Юлія Степанюк, цей напрямок наразі залишається одним із найгарячіших за інтенсивністю штурмів.

РФ перегруповує війська

За словами українських військових, російські війська здійснюють передислокацію підрозділів, намагаючись компенсувати втрати та підтримувати темп атак.

"Зараз дуже активно ворог пересуває силу піхоти, трохи перетягує по інших напрямках, тому що їм не вистачає якоїсь кількості людей. Дефіциту такого вони не відчувають у піхоті, тому що постійно якесь поповнення в них є. Назад вони відповідно не повертаються, тому їм потрібно якось замінювати, і тому вони перетягуються зі своїх суміжних напрямків", – повідомили в ЗСУ.

ЗСУ проводять ротацію

Водночас українські захисники змогли провести ротацію особового складу на позиціях у цьому районі. Для виконання операції застосовувалися дрони та наземні роботизовані комплекси.

"Вдалося вивезти наших хлопців із позицій, а також замінити їх на інших козаків наших. До того ж, вдалося вразити живу силу противника на цих дронах з кулеметами. Таку операцію проводила наша дівчина, наш офіцер, яка працює вдало не один рік. Вона очолювала операцію самостійно, у неї було кілька хлопців", – зазначила представниця ЗСУ.

Як повідомляв Главред, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що корпус планує забрати з передньої лінії третину піхоти і замінити її наземними безпілотними системами.

Крым того, країна-агресор Росія не відмовляється від наміру розширити зону контролю безпосередньо по лінії кордону. На щастя, досягти великих успіхів окупанти не можуть. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в інтерв'ю Укрінформу.

Нагадаэмо, що заступник бригади безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич говорив, що фронт постійно змінюється під впливом сучасних методів ведення війни. Масове застосування мін, ударних дронів та роботизованих комплексів призвело до значного розширення так званої "кілзони".

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

