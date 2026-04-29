Ворог активно перекидає сили на важливий напрямок: що кажуть у ЗСУ

Руслан Іваненко
29 квітня 2026, 21:01оновлено 29 квітня, 21:46
Росіяни перекидають боєздатні резерви зі суміжних ділянок фронту для посилення наступу.
Окупаційні війська намагаються компенсувати критичні втрати / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

  • РФ перекидає сили до Покровська
  • Тривають активні штурми ворога
  • ЗСУ фіксують рух підрозділів

Українські військові на Покровському напрямку фіксують активне переміщення російських підрозділів між суміжними ділянками фронту. За їхніми даними, окупанти намагаються перекидати ближче до Покровська більш боєздатні сили для продовження наступальних дій.

Як повідомила в ефірі "Суспільного" начальниця відділення комунікацій 117-ї окремої механізованої бригади Юлія Степанюк, цей напрямок наразі залишається одним із найгарячіших за інтенсивністю штурмів.

РФ перегруповує війська

За словами українських військових, російські війська здійснюють передислокацію підрозділів, намагаючись компенсувати втрати та підтримувати темп атак.

"Зараз дуже активно ворог пересуває силу піхоти, трохи перетягує по інших напрямках, тому що їм не вистачає якоїсь кількості людей. Дефіциту такого вони не відчувають у піхоті, тому що постійно якесь поповнення в них є. Назад вони відповідно не повертаються, тому їм потрібно якось замінювати, і тому вони перетягуються зі своїх суміжних напрямків", – повідомили в ЗСУ.

Покровськ / Інфографіка: Главред

ЗСУ проводять ротацію

Водночас українські захисники змогли провести ротацію особового складу на позиціях у цьому районі. Для виконання операції застосовувалися дрони та наземні роботизовані комплекси.

"Вдалося вивезти наших хлопців із позицій, а також замінити їх на інших козаків наших. До того ж, вдалося вразити живу силу противника на цих дронах з кулеметами. Таку операцію проводила наша дівчина, наш офіцер, яка працює вдало не один рік. Вона очолювала операцію самостійно, у неї було кілька хлопців", – зазначила представниця ЗСУ.

Як повідомляв Главред, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що корпус планує забрати з передньої лінії третину піхоти і замінити її наземними безпілотними системами.

Крым того, країна-агресор Росія не відмовляється від наміру розширити зону контролю безпосередньо по лінії кордону. На щастя, досягти великих успіхів окупанти не можуть. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в інтерв'ю Укрінформу.

Нагадаэмо, що заступник бригади безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич говорив, що фронт постійно змінюється під впливом сучасних методів ведення війни. Масове застосування мін, ударних дронів та роботизованих комплексів призвело до значного розширення так званої "кілзони".

Читайте також:

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Зеленський назвав головний пріоритет України на фронті: яке завдання отримало МО

Зеленський назвав головний пріоритет України на фронті: яке завдання отримало МО

22:09Україна
В Україні продовжили дію кешбеку на пальне, але змінили умови - що відомо

В Україні продовжили дію кешбеку на пальне, але змінили умови - що відомо

22:07Економіка
"Вона не виграє": Зеленський розкрив, що допоможе Україні дотиснути Росію

"Вона не виграє": Зеленський розкрив, що допоможе Україні дотиснути Росію

21:47Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 29 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 30 квітня: Півням — розчарування, Свиням — критика

Китайський гороскоп на завтра, 30 квітня: Півням — розчарування, Свиням — критика

До кінця травня удача на боці обраних: 4 знаки зодіаку привернуть достаток

До кінця травня удача на боці обраних: 4 знаки зодіаку привернуть достаток

Що робити, якщо розсада томатів сильно витягнулася: простий трюк збереже врожай

Що робити, якщо розсада томатів сильно витягнулася: простий трюк збереже врожай

Як дізнатися, що холодильник працює неправильно: простий тест без інструментів

Як дізнатися, що холодильник працює неправильно: простий тест без інструментів

Останні новини

23:16

Відновлювати зруйновані міста РФ не буде: сумний прогноз щодо майбутнього ТОТ

23:07

Секрет пишних бутонів клематіса: рецепт простого розчину замість стимуляторівВідео

22:09

Зеленський назвав головний пріоритет України на фронті: яке завдання отримало МО

22:07

В Україні продовжили дію кешбеку на пальне, але змінили умови - що відомо

21:47

"Вона не виграє": Зеленський розкрив, що допоможе Україні дотиснути Росію

Справжнє потепління в Україну прийде не одразу: прогноз погоди на травеньСправжнє потепління в Україну прийде не одразу: прогноз погоди на травень
21:20

Повня 1 травня змінить усе: які знаки зодіаку чекає грошовий успіх та переломний момент

21:01

Ворог активно перекидає сили на важливий напрямок: що кажуть у ЗСУ

20:51

"Тепер Європа платить": у США висловилися щодо передачі зброї Україні

20:49

Знайдено заміну туалетному паперу: багато хто вже використовує сучасний методВідео

Реклама
20:35

Трамп провів нові переговори з Путіним: з якою пропозицію щодо війни виступив Кремль

20:00

Дощі та заморозки відступлять: синоптики назвали точну дату потепління

19:59

Для чого класти монету на роутер - популярний лайфхак, результат якого здивуєВідео

19:55

Як позбутися равликів без хімії: простий спосіб врятує весь садВідео

19:13

Чужа біда - понад усе: чотири знаки Зодіаку, які не вміють казати "ні"

19:08

Холод відступить: синоптики назвали дату повернення тепла на Черкащині

19:03

"Потьомкінські дєрєвні" під прапором РФ: Коваленко – про плани Москви щодо окупованих містПогляд

18:57

Простий трюк перевірить роботу холодильника: одна монетка створить справжнє дивоВідео

18:50

Скандал з допінгом: Мудрик отримав офіційний вердикт, яке покарання

18:40

Секрет садівників розкрито: півонії будуть радувати вас тижнями з одим вдалим сусідомВідео

18:34

100 балів для отримання громадянства: актор шоу "Дизель" розповів, як отримував паспорт

Реклама
18:26

Секрет довговічності речей: вчені визначили найкращий цикл для прання

18:24

Дрони ЗСУ прорвались у тил РФ і вдарили по двох вертольотах: деталі операції

18:17

Уряд зафіксував тариф на електроенергію - скільки платитимуть українці

18:15

Посилення тиску на РФ: Зеленський підписав нові санкції, хто потрапив під удар

17:46

Що не можна робити у свято 30 квітня: суворі прикмети

17:28

Весняні заморозки не відступають: що принесе кінець квітня на Дніпропетровщину

17:22

Вдарить мороз до -8: коли на Львівщині очікуються надзвичайні заморозки

17:15

Наш ворог мріяв би про закриття університету – ректор КНУ Бугров

17:14

Всього одна чайна ложка - і попелиця назавжди зникне з саду: як працює ця хитрість

17:11

Що буде, якщо насипати соду в сміттєве відро: результат здивує

16:52

У школах почали вимагати "Резерв+" у 17-річних: чи законні зміни та які є ризикиВідео

16:49

Чи можна носити чужу обручку: наслідки для життя та енергетики людини

16:49

Мода для маленьких принцес: Вибираємо найкращі Сукні і комбінезони дитячі новини компанії

16:36

Бій Усик — Верховен в Єгипті: букмекери назвали головного фаворита

16:33

В Україні прогнозують дефіцит базового продукту: що буде з цінами

16:23

Гривня раптово полетіла вниз: новий курс валют на 30 квітня

16:00

Транспорт чи галюцинація: навіщо відьми насправді використовували мітлу

15:54

В домі запахне свіжістю та затишком: потрібні лише дві копійчані речі

15:22

Гороскоп Таро на завтра, 30 квітня: Тельцям — переломний момент, Левам — виклик

15:15

Опади прийдуть на заміну заморозкам: коли на Полтавщині зміниться погода

Реклама
15:15

Екстремальні заморозки на Тернопільщині: температура різко впаде до "мінуса"

15:14

Китайський гороскоп на завтра, 30 квітня: Півням — розчарування, Свиням — критика

15:14

Спортсмени Olympic Dreams здобули 11 медалей та перемогу в командному заліку на Кубку Європи U21 у Литві

15:13

Як і з чим поєднувати бомбер жіночий, щоб виглядати стильно та сучасно новини компанії

15:09

Переможниця шоу "Холостяк" стала мамою і опублікувала фото малюка

15:08

Не температура: що насправді означають цифри на регуляторі в холодильникуВідео

14:55

Доведено ученими: яке ім'я офіційно визнали найкращим у світі

14:54

Кримінальні справи, відмивання коштів: ЗМІ розповіли, хто керує офісом екс-банкіра Миколи Лагуна в Україні

14:48

У Путіна знайшли виправдання параду без техніки і визнали страх перед Україною

14:37

Може звести росіян з розуму: про яке старовинне українське слово йде мова

