ЗСУ можуть відступити із стратегічної ділянки фронту - в чому причина

Сили оборони зосереджуються на збереженні життів військових замість відновлення спалених ділянок.

ЗСУ знищують російську техніку та планують організований відступ із випаленої території / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

Серебрянський ліс повністю знищений у боях

Українські війська знищили значну кількість російської техніки

Планується організований відступ ЗСУ з регіону

Підрозділи Сил оборони України можуть залишити Серебрянський ліс через його повне знищення внаслідок бойових дій. Про це повідомив співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі Київ24.

Складні умови та успіхи ЗСУ

Жмайло наголосив, що умови для українських військових у лісництві надзвичайно складні, однак за останні дні їм вдалося знищити частину російської техніки.

"Росіяни дійсно намагаються зробити певний мішок, але горловина для відходу українських сил все-таки залишається. Зараз основним завданням українського військового командування, з того, що я чув, це організувати саме планомірний відступ з цього регіону", — зазначив Жмайло.

Стратегічні пріоритети українських військ

Водночас він підкреслив ефективність дій українських бійців у боях за ліс:

"Скоріш за все, далі Сили оборони будуть концентруватися на тому, щоб стабілізувати ситуацію навколо Ямполя, куди намагаються прориватися росіяни і їх ДРГ. Буде укріплення лінії фронту по Сіверському Донцю і відповідно відбиття атак, які ворог намагається робити південніше цієї водної артерії і безпосередньо зі сходу населеного пункту Серебрянка. Тому нам критично важливо зберегти побільше життів наших військовослужбовців, а не випалені росіянами території".

Виконання завдань та результати

За словами Жмайла, українські військові виконали свої завдання в Серебрянському лісництві на "200 відсотків", знищивши велику кількість окупантів, незважаючи на повне випалення території.

Тим часом ситуація на Покровському напрямку

Ситуація на Покровському напрямку залишається вкрай напруженою. На думку голови Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана, російські війська тривалий час нарощують активність у цьому районі, що створює серйозну загрозу для українських позицій.

"Біля Покровська зосереджено близько 110 тисяч російських військових — це розмір цілком пристойної великої європейської армії. Воювати проти такого угруповання, коли нас у рази менше, надзвичайно складно", — підкреслив Кузан.

Експерт зауважує, що існує реальна небезпека втрати міста та інших ділянок фронту, тому ситуація в цьому регіоні потребує підвищеної уваги та стратегічного планування.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, українські захисники зупинили спробу прориву російських окупантів в на Донеччині та не допустили просування ворога у напрямку Дніпропетровської області.

Крім того, Сили оборони України повернули контроль над більшою частиною населеного пункту Товсте в Донецькій області.

Нещодавно речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що в районі Добропілля ворог потрапив в оточення.

