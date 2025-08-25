Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

ЗСУ можуть відступити із стратегічної ділянки фронту - в чому причина

Руслан Іваненко
25 серпня 2025, 21:01оновлено 25 серпня, 21:59
156
Сили оборони зосереджуються на збереженні життів військових замість відновлення спалених ділянок.
Фронт, ВСУ, Война
ЗСУ знищують російську техніку та планують організований відступ із випаленої території / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

  • Серебрянський ліс повністю знищений у боях
  • Українські війська знищили значну кількість російської техніки
  • Планується організований відступ ЗСУ з регіону

Підрозділи Сил оборони України можуть залишити Серебрянський ліс через його повне знищення внаслідок бойових дій. Про це повідомив співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі Київ24.

Складні умови та успіхи ЗСУ

Жмайло наголосив, що умови для українських військових у лісництві надзвичайно складні, однак за останні дні їм вдалося знищити частину російської техніки.

відео дня

"Росіяни дійсно намагаються зробити певний мішок, але горловина для відходу українських сил все-таки залишається. Зараз основним завданням українського військового командування, з того, що я чув, це організувати саме планомірний відступ з цього регіону", — зазначив Жмайло.

Стратегічні пріоритети українських військ

Водночас він підкреслив ефективність дій українських бійців у боях за ліс:

"Скоріш за все, далі Сили оборони будуть концентруватися на тому, щоб стабілізувати ситуацію навколо Ямполя, куди намагаються прориватися росіяни і їх ДРГ. Буде укріплення лінії фронту по Сіверському Донцю і відповідно відбиття атак, які ворог намагається робити південніше цієї водної артерії і безпосередньо зі сходу населеного пункту Серебрянка. Тому нам критично важливо зберегти побільше життів наших військовослужбовців, а не випалені росіянами території".

Виконання завдань та результати

За словами Жмайла, українські військові виконали свої завдання в Серебрянському лісництві на "200 відсотків", знищивши велику кількість окупантів, незважаючи на повне випалення території.

Тим часом ситуація на Покровському напрямку

Ситуація на Покровському напрямку залишається вкрай напруженою. На думку голови Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана, російські війська тривалий час нарощують активність у цьому районі, що створює серйозну загрозу для українських позицій.

"Біля Покровська зосереджено близько 110 тисяч російських військових — це розмір цілком пристойної великої європейської армії. Воювати проти такого угруповання, коли нас у рази менше, надзвичайно складно", — підкреслив Кузан.

Експерт зауважує, що існує реальна небезпека втрати міста та інших ділянок фронту, тому ситуація в цьому регіоні потребує підвищеної уваги та стратегічного планування.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, українські захисники зупинили спробу прориву російських окупантів в на Донеччині та не допустили просування ворога у напрямку Дніпропетровської області.

Крім того, Сили оборони України повернули контроль над більшою частиною населеного пункту Товсте в Донецькій області.

Нещодавно речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що в районі Добропілля ворог потрапив в оточення.

Читайте також:

Про джерело: Київ24

Київ24 — український комунальний телевізійний канал, заснований 1995 року. Засновник — Київська міська рада. Директор телеканалу — Юрій Лященко. Відповідно до програмної концепції КП КМР ТК "Київ" за форматом інформаційно-просвітницький телеканал, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп назвав головну поступку Путіна та заговорив про ядерне роззброєння Росії

Трамп назвав головну поступку Путіна та заговорив про ядерне роззброєння Росії

21:40Війна
Є дві важливі угоди: Зеленський обговорив із США закінчення війни

Є дві важливі угоди: Зеленський обговорив із США закінчення війни

21:11Політика
У найближчі роки можуть розпочатися п'ять воєн - Politico

У найближчі роки можуть розпочатися п'ять воєн - Politico

20:59Світ
Реклама

Популярне

Більше
На порозі змін: життя 4 знаків зодіаку восени перевернеться з ніг на голову

На порозі змін: життя 4 знаків зодіаку восени перевернеться з ніг на голову

Карта Deep State онлайн за 25 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 25 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на вересень 2025: один знак зодіаку отримає величезний бонус від всесвіту

Гороскоп на вересень 2025: один знак зодіаку отримає величезний бонус від всесвіту

Україна змогла заховати одну стратегічну ядерну ракету - де вона зараз

Україна змогла заховати одну стратегічну ядерну ракету - де вона зараз

"Не буде миру ніколи": Наталя Сумська зробила гучну публічну заяву

"Не буде миру ніколи": Наталя Сумська зробила гучну публічну заяву

Останні новини

22:27

Усик потрапив до світової десятки найбагатших боксерів: яке місце посів українець

22:16

Як народжувався шоколад: від гіркого напою до солодкої спокуси

21:54

Чому поляки почали компостувати Україні мозок з "бандерівськими символами"Погляд

21:42

У путініста Філіпа Кіркорова трапилося нове лихо - що сталося

21:40

Трамп назвав головну поступку Путіна та заговорив про ядерне роззброєння Росії

В України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – ОгризкоВ України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – Огризко
21:39

Гороскоп 2025 для Дів: вересень принесе нові випробування та великі зміниВідео

21:32

ГМО – міфи і реальність: чи безпечні генетично модифіковані продукти

21:23

"Тимчасово заборонено": де та чому в Італії не можна помирати

21:15

Потрібен тільки перець: надзвичайно проста і смачна страва - рецептВідео

Реклама
21:11

Є дві важливі угоди: Зеленський обговорив із США закінчення війниВідео

21:01

ЗСУ можуть відступити із стратегічної ділянки фронту - в чому причина

20:59

У найближчі роки можуть розпочатися п'ять воєн - Politico

20:20

По смаку не відрізнити від свіжих: як правильно заморозити помідори на зиму

20:19

"Прийшла похоронка": путініст Звєрєв повідомив про "страшне" горе

20:16

Експерт Євген Шевцов розповів, які дані може отримати Нацполіція щодо фінансових операцій клієнтів банків актуально

19:53

Війна триває: ЗМІ спрогнозували, що чекає Україну після переговорів

19:47

Вуді Аллен у Москві зізнався в любові до РФ - МЗС України засудило його за ганьбу та образи

19:42

США припиняють фінансування України - Трамп оголосив важливе рішення щодо війни

19:31

Україну накриває сильне похолодання: де литимуть грозові дощі

19:16

Сигнал, який не можна ігнорувати - чому насправді кіт лізе до обличчя людиниВідео

Реклама
18:47

Це можливо: дачник розкрив простий спосіб, як виростити ранню капусту восениВідео

18:36

Венера у Леві змінить все: які ТОП-3 знаки зустрінуть кохання після 25 серпня

18:24

Україна не зможе ефективно воювати: Зеленський звернувся до союзників із вимогою

17:59

Діти будуть в захваті: рецепт хрусткої і соковитої курки, крутіше нагетсів

17:55

Пожежа на Курській АЕС через дрон: єдиний блок тепер працює лише на 50%

17:48

"Цвинтар не для того": чи обов’язково нести сніданок на 2-й день після похорону на могилуВідео

17:40

Що ніколи не можна робити з пилососом - українців попередили про популярну помилку

17:33

Прийде багатство і благополуччя: що потрібно принести в дім 26 серпня, прикмети

17:18

Що вийде, якщо заморозити кефір: блогерка показала неочікуваний результат

17:02

Мир в обмін на території: Зеленський зробив важливу заяву щодо Донбасу і поступок РФ

16:55

"Шоковий" прогноз: розкрито головні ризики різкого подорожчання долара

16:47

Третій за тиждень: винищувачі США екстрено перехопили літак РФ біля Аляски

16:34

"Трамп має ще багато карт": посол США при НАТО зробив заяву щодо миру в Україні

16:30

Навіщо опускати троянди у кип'яток: лайфхак від флориста, який врятує букет

16:01

Кішка схитрувала, виконуючи поради ветеринара, і стала зіркою в МережіВідео

15:52

Що означає білий трикутник на дорозі: незвичний знак збив з пантелику водіївВідео

15:49

Підрив Каховської ГЕС: яка загроза почала "викидатися" на землі України

15:43

"Зрада України": новий президент Польщі зробив скандальний "подарунок Путіну"

15:39

Як правильно чистити цибулю: шеф-кухар розповів хитрість, про яку знають одиниці

15:31

Трамп і Путін провели переговори про "новий світовий порядок": що чекає на Україну

Реклама
15:06

Таємницю колишньої Путіна розкрито: що приховує ексдружина диктатора

15:05

У Трампа розповіли про ймовірні терміни завершення війни й назвали важливу умовуВідео

14:53

РФ намагається зірвати підготовку України до зими: Зеленський зробив заяву

14:17

"Це принципово": президент Польщі наклав вето на закон про допомогу українцям

14:05

"Будемо мати базовий план": Зеленський анонсував зустріч з командою Трампа

13:58

Різкий стрибок вниз: в Україні обвалилися ціни на базові продукти

13:51

"Далеко не заїдемо": ексглава МЗС про сумний прогноз щодо гарантій для УкраїниВідео

13:48

Тіна Кароль прокоментувала материнство Лесі Нікітюк - ведуча не стрималасяВідео

13:40

Де два лебеді на фото: тільки найуважніший помітить їх за 5 секунд

13:35

Знають лише одиниці: яка звичка буквально "вбиває" батарею смартфона

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти