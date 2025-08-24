Росіяни потрапили в пастку на 'гарячому' напрямку: як зараз діють ЗСУ

Українські захисники взяли в оточення окупантів.

Трегубов розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Міноборони РФ

Основне:

Ворог потрапив в оточення поблизу Добропілля

Ситуація на фронті залишається напруженою

Ситуація в Донецькій області залишається напруженою, проте в Добропіллі українським захисникам наразі вдалося нейтралізувати основну загрозу. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

В районі Добропілля, за словами Трегубова, "ворог в оточенні і добивається". Як сказав речник, "основну загрозу вдалося загасити, але ситуація там простою не стала".

"Наразі по всій лінії зіткнення ситуація простою не є, бо співвідношення сил та засобів зараз не на нашу користь, в першу чергу стосовно особового складу", - додав Трегубов.

За його словами, у російських окупантів є амбітна мета, зокрема, вони хочуть контролювати околиці Покровська та тиснути у бік Дніпропетровської області.

Щоб реалізувати свої загарбницькі цілі, ворог переодягається у форму Збройних сил України або цивільний одяг.

Що відбувається у Часовому Яру

Трегубов також прокоментував ситуацію у Часовому Яру. Він повідомив, що ворог контролює лише західну частину міста, при цьому, українські захисники продовжують утримувати позиції.

Часів Яр / Інфографіка: Главред

Ситуація в Торецьку

У Торецьку склалася схожа картина, як у Часовому Яру: ворог захопив частину території, проте контролю над містом росіяни не мають.

"Ситуація там непроста, але для росіян вона також складна: їхні надії, що вони швидко захоплять місто, не виправдалися", – підкреслив Трегубов.

Торецьк / Інфографіка: Главред

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

