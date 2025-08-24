Рус
Росіяни потрапили в пастку на "гарячому" напрямку: як зараз діють ЗСУ

Маріна Фурман
24 серпня 2025, 15:30
299
Українські захисники взяли в оточення окупантів.
ВСУ, армия РФ
Трегубов розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Міноборони РФ

Основне:

  • Ворог потрапив в оточення поблизу Добропілля
  • Ситуація на фронті залишається напруженою

Ситуація в Донецькій області залишається напруженою, проте в Добропіллі українським захисникам наразі вдалося нейтралізувати основну загрозу. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

В районі Добропілля, за словами Трегубова, "ворог в оточенні і добивається". Як сказав речник, "основну загрозу вдалося загасити, але ситуація там простою не стала".

відео дня

"Наразі по всій лінії зіткнення ситуація простою не є, бо співвідношення сил та засобів зараз не на нашу користь, в першу чергу стосовно особового складу", - додав Трегубов.

За його словами, у російських окупантів є амбітна мета, зокрема, вони хочуть контролювати околиці Покровська та тиснути у бік Дніпропетровської області.

Щоб реалізувати свої загарбницькі цілі, ворог переодягається у форму Збройних сил України або цивільний одяг.

Що відбувається у Часовому Яру

Трегубов також прокоментував ситуацію у Часовому Яру. Він повідомив, що ворог контролює лише західну частину міста, при цьому, українські захисники продовжують утримувати позиції.

Росіяни потрапили в пастку на 'гарячому' напрямку: як зараз діють ЗСУ
Часів Яр / Інфографіка: Главред

Ситуація в Торецьку

У Торецьку склалася схожа картина, як у Часовому Яру: ворог захопив частину території, проте контролю над містом росіяни не мають.

"Ситуація там непроста, але для росіян вона також складна: їхні надії, що вони швидко захоплять місто, не виправдалися", – підкреслив Трегубов.

Росіяни потрапили в пастку на 'гарячому' напрямку: як зараз діють ЗСУ
Торецьк / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - новини за темою

Як писав Главред, Сили оборони України успішно зупинили наступ російських військ та відновили контроль над селом Зелений Гай у Донецькій області. Російські війська беуспішно намагаються окупувати селище.

Крім того, Сили оборони України повернули контроль над більшою частиною населеного пункту Товсте в Донецькій області.

Тим часом речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов заявив, що на Покровському напрямку російських окупантів удвічі більше, ніж населення міста до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цієї кількості окупантів вистачило б для захоплення середньої європейської країни.

Читайте також:

Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч.

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

лінія фронту Часів Яр Добропілля Торецк Віктор Трегубов Бої в Донецькій області
