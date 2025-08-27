Росіяни зайшли в ще одну область України - в ЗСУ розповіли, яка зараз ситуація

Війська РФ намагаються закріпитися в селах Запорізьке та Новогеоргіївка на Дніпропетровщині, тривають запеклі бої, повідомив речник ОСУВ "Дніпро".

Про що повідомили в ОСУВ "Дніпро":

Росіяни просунулись на Дніпропетровщину, де тривають бої за Запорізьке та Новогеоргіївку

Ворог накопичив значні людські ресурси для штурму

Російські окупаційні війська змогли просунутись на Дніпропетровщині та намагаються закріпитися в селах Запорізьке та Новогеоргіївка, де тривають запеклі бої. Про це в коментарі Укрінформу заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов.

"Там (села Запорізьке та Новогеоргіївка - ред.) ще йдуть бої, але, якщо коротко, вчора росіяни зайшли двома невеликими групами: одна - вісім, друга - 15 осіб, і намагалися закріпитися, вести бої. Звідти їх намагалися викинути, і, начебто, закріпитися їм не вдалося, хоча вони не припиняють спроб", - зазначив речник. відео дня

За його словами, противник уже намагається діяти не лише на околицях, а й безпосередньо всередині населених пунктів.

Трегубов зазначив, ЗСУ вживають заходів для зменшення ризику нових атак, зокрема знищують ворожі сили та посилюють оборону додатковим особовим складом і безпілотниками.

На думку речника ОСУВ "Дніпро", основна проблема полягає у значних ресурсах росіян, адже вони накопичили велику кількість військових і направляють їх на фронт малими групами.

"Треба розуміти, що в однієї мобільної групи в них зараз стабілізувалась кількість на п'яти особах, але може бути так, що, наприклад, на одному полігоні готують 170 таких малих груп. Їх по п'ять, але їх 170", - пояснив Трегубов.

Такі групи ворог використовує для пошуку слабких місць між українськими опорниками, а також завдає ударів артилерією та дронами.

"У цій ситуації росіяни намагаються цими групами навіть не взяти ці опорники, а пройти повз них, вже за ними об'єднуватись. Така ситуація була якраз на Покровському напрямку, таку ж ситуацію вони (намагаються створювати - ред.) зараз на Новопавлівському, користуючись тим, що в них велика кількість особового складу", - наголосив він.

Як Росія буде продовжувати війну - думка експерта

Як писав Главред, Росія зазнає значних втрат у живій силі, техніці та озброєнні, необхідних для ведення війни проти України. Запаси окремих стратегічно важливих ресурсів уже майже вичерпані. Водночас навіть така критична ситуація не стане перепоною для кремлівського диктатора Володимира Путіна, зазначив в інтерв’ю Главреду колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак.

"У Путіна якесь маніакальне занепокоєння Україною. Якщо Сталін зупинився у Фінляндії, вирвавши частину територій, і вирішив підписати договір, то Путін в Україні пішов на принцип: добити і все", - пояснив він.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська й надалі намагаються прориватися на фронті, проте їхні ресурси помітно виснажуються. Є ймовірність, що вже восени інтенсивність атак зменшиться, зазначив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

Водночас на Новопавлівському напрямку понад місяць триває активне просування армії країни-агресора, повідомив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук.

Літня наступальна кампанія РФ в Україні фактично провалилася, адже більшість завдань, які Москва планувала виконати з квітня по серпень 2025 року, залишилися нереалізованими, розповів військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.

Про джерело: ОСУВ "Дніпро" Оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" (ОСУВ "Дніпро"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

