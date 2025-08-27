Загроза оточення та котла: відомо про складну ситуацію біля ключового міста

Експерт наголосив, що від ситуації на півночі Донеччини залежить стійкість української оборони.

https://glavred.net/front/ugroza-okruzheniya-i-kotla-izvestno-o-slozhnoy-situacii-vozle-klyuchevogo-goroda-10693133.html Посилання скопійоване

Загроза оточення Покровська / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, скріншот з deepstatemap

Головне із заяви експерта:

Росіяни активна просуваються на Новопавлівському напрямку

Наразі існує загроза оточення Покровська

Головна задача ворога охопити Покровську агломерацію

На Новопавлівському напрямку вже понад місяць спостерігається активне просування армії країни-агресора Росії. Про це заявив керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук в ефірі Київ24.

"На Новопавлівському напрямку вже понад місяць спостерігається активне просування ворога. Хоча це є допоміжний напрямок, а основні сили і наші, і противника концентруються на ключових – на півночі Донеччини, а на півдні – на Новопавлівському напрямку значно менше сил сконцентровано, але там ворог найбільше просувається – зараз вони сягнули меж Дніпропетровської області", - наголосив він. відео дня

Він нагадав, що Новопавлівський напрямок колись був Вугледарським і це показує, що ворог має значні просування на ньому.

"Це пов’язано з характером місцевості - не дозволяє закріпитися, бо немає складок рельєфу, щоб побудувати стійку лінію оборони, а також в нас недостатньо сил, бо основні зусилля наші сконцентровані на напрямках головних ударів", - каже Лакійчук.

Ситуація на Покровському напрямку

Кім того, за його словами, зараз є загроза оточення Покровська, де сконцентровані величезні сили ворога.

"Там половина всіх сил задіяні в бойових діях і з російської сторони, і з нашої сторони. Оточення Покровська, буде якщо не катастрофою, то страшною бідою. А ще подивіться просування в бік Костянтинівки. Це загроза оточення на Торецькому напрямку - від Торецька до Часово Яру. А далі, якщо вони просунуться, то рушиться весь наш Сіверський виступ", - підкреслює експерт.

Він зауважив, що фактично від того, що відбувається на півночі Донеччини, залежить стійкість української оборони. Однак головна задача ворога охопити Покровську агломерацію.

"Ось про що треба думати - там може виникнути котел, це є небезпека",- підсумував Лакійчук.

Чи можуть росіяни захопити Покровськ

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан заявив, що загроза втрати Покровська є такою ж, як і загроза втрати будь-якої ділянки фронту.

За його словами, допоки за допомогою того чи іншого оборонного рубежу можна завдавати противнику втрат, що перевищують наші, є сенс утримувати цей рубіж.

Однак, додає він, якщо ж місто чи певна територія перестає виконувати свою головну військову функцію як оборонний рубіж, то тримати його лише з принципових міркувань — недоцільно.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, військовий оглядач BILD Юліан Рьопке заявив, що літній наступ російських військ в Україні зазнав провалу – більшість планів Москви, запланованих на період із квітня по серпень 2025 року, не вдалося реалізувати.

Військовий кореспондент Богдан Мірошников говорив, що у Серебрянському лісництві, що у Луганській області, українська оборона підходить до свого завершення.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло вважає, що підрозділи Сил оборони України можуть залишити Серебрянський ліс через його повне знищення внаслідок бойових дій.

Читайте також:

Про персону: Павло Лакійчук Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред