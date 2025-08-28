Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Україна може звільнити всі окуповані території: у Міноборони розкрили деталі плану

Юрій Берендій
28 серпня 2025, 16:11
630
Україна має бачення повернення всіх окупованих територій і спільно з партнерами моделювала можливі сценарії розвитку подій, вказують в Міноборони.
Україна може звільнити всі окуповані території: у Міноборони розкрили деталі плану
Як Україна може звільнити всі окуповані території / Колаж Главред, фото: 18 окрема бригада армійської авіації, 31 окрема механізована бригада

Про що заявили в Міноборони:

  • В України є бачення щодо повернення тимчасово окупованих територій
  • Важливо утримати перевагу в Чорному морі
  • Росіяни перетворили Крим на велику військову базу

Україна має чітке бачення щодо повернення всіх територій, захоплених Росією. Разом із міжнародними партнерами вже проводилися військові ігри та моделювалися різні сценарії розвитку подій. Про це заявив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час міжнародного форуму експертної мережі Кримської платформи, передає УНІАН.

"В нас є напрямки, є бачення як повернути усі тимчасово окуповані території назад до складу України. Ми разом з партнерами, з британцями, американцями, проводили ряд "військових ігор" і моделювали різні ситуації, і на 10-15 років вперед у нас є бачення куди нам рухатися, як нам розвиватися", - наголосив Гаврилюк.

відео дня

Він наголосив, що у питанні переваги в Чорному морі слід зберігати реалістичний підхід — цю перевагу необхідно здобути та вміти утримати.

Гаврилюк також зауважив, що Крим наразі перетворений Росією на потужну військову базу, де зосереджена величезна кількість військових сил.

Чи може Україна звільнити всі окуповані території - думка експерта

Як писав Главред, російський фронт може обвалитися, і війська Путіна змушені будуть відходити до кордонів 1991 року, проте це реально лише на окремих напрямках. Наприклад, у випадку з Кримом, навіть за сильної та стійкої Росії їх можна вибити завдяки далекобійним засобам ураження. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, цей півострів фактично є оперативним "котлом", де будь-яке пересування російських військових одразу може каратися ударами дронів, ракет чи іншої високоточної зброї. У таких умовах росіяни просто не зможуть утримувати позиції й будуть змушені залишити Крим, але це не означатиме їхній відхід на кордони 1991 року, а лише вихід із півострова.

Що ж до Донбасу, то вибити російські війська звідти можливо лише шляхом відсікання регіону від Росії по річках Сіверський Донець і Дон у напрямку Ростова та Таганрога. Саме така операція, на думку Світана, дозволить поступово витіснити окупантів, адже в лобовому наступі це надзвичайно складно через особливості місцевості — донецькі височини з перепадами 300–350 метрів створюють серйозні оборонні переваги. Прямий штурм гірських позицій практично нереальний, тому обхідний маневр можливий лише за умови ослаблення самої Росії.

"Тобто нам, щоб почати звільняти Донбас, спочатку потрібно, щоб росіяни побігли. Відповідно, вийти на державний кордон можна буде тільки тоді, коли російська економіка ляже, і колос на глиняних ногах почне розвалюватися. А для цього потрібно знищити російську нафтову галузь. Ось план step by step", - резюмував він.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська армія має добру підготовку, швидко пристосовується та володіє великими ресурсами, тож недооцінювати її небезпечно. Однак, є спосіб, яким Україна може перемогти росіян, вказують ветерани ГУР МО України Тарас Проць (підрозділ "Кракен") та Сергій Шикун (департамент активних дій).

На Дніпропетровщині окупанти зуміли просунутися й намагаються закріпитися в селах Запорізьке та Новогеоргіївка. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов.

Водночас російські війська продовжують штурмові дії на фронті, однак їхні сили поступово виснажуються. За словами Трегубова, восени інтенсивність ворожих наступів може суттєво знизитися.

Інші новини:

Про відомомство: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Міноборони України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна може звільнити всі окуповані території: у Міноборони розкрили деталі плану

Україна може звільнити всі окуповані території: у Міноборони розкрили деталі плану

16:11Фронт
РФ заплатить за удар по Києву: в ЄС анонсували нові нищівні санкції

РФ заплатить за удар по Києву: в ЄС анонсували нові нищівні санкції

15:14Політика
Скільки ще Росія може воювати проти України - в Міноборони назвали терміни

Скільки ще Росія може воювати проти України - в Міноборони назвали терміни

15:09Війна
Реклама

Популярне

Більше
Вибухи можуть пролунати найближчим часом: існує велика загроза ракетно-дронових ударів

Вибухи можуть пролунати найближчим часом: існує велика загроза ракетно-дронових ударів

Всесвіт на їхньому боці: у вересні неабияк пощастить трьом знакам зодіаку

Всесвіт на їхньому боці: у вересні неабияк пощастить трьом знакам зодіаку

Гороскоп на вересень 2025: Водоліям - хороші новини, Рибам - випробування

Гороскоп на вересень 2025: Водоліям - хороші новини, Рибам - випробування

Перші подихи осені принесуть щастя: які ТОП-3 знаки отримають подарунок від долі

Перші подихи осені принесуть щастя: які ТОП-3 знаки отримають подарунок від долі

Ще один удар: путініст Філіп Кіркоров повідомив про страшне горе в сім'ї

Ще один удар: путініст Філіп Кіркоров повідомив про страшне горе в сім'ї

Останні новини

16:11

Україна може звільнити всі окуповані території: у Міноборони розкрили деталі плану

15:54

Чи була Україна прабатьківщиною індоєвропейців: Курганна теорія Гімбутас

15:48

Софія Ротару показала понівечений Росією Київ: що написала співачка

15:38

Виконавець хіта Gangnam Style Psy потрапив під слідство - що порушив артистВідео

15:14

РФ заплатить за удар по Києву: в ЄС анонсували нові нищівні санкції

Різке потепління накриє Україну: синоптик назвав датиРізке потепління накриє Україну: синоптик назвав дати
15:09

Скільки ще Росія може воювати проти України - в Міноборони назвали терміни

15:06

Ким були таври: жорстокі ритуали і загадка зникнення

14:58

Що заборонено здавати на металобрухт у 2025 році: які передбачені штрафи

14:57

"Два прямих прильоти в дім": Ігнат - про підлу атаку на КиївФотоВідео

Реклама
14:40

Росія вдарила по кораблю ВМС України: є жертва, тривають пошуки моряків

14:35

Яке слово заховане на малюнку: тільки одиниці здогадаються за 15 секунд

14:29

Ідеально на сніданок чи обід: рецепт лінивого хачапурі на сковороді за 10 хвилин

14:18

Зекономить гроші та паливо: яку секретну кнопку в авто потрібно натиснути

14:11

Георгій Кістяківський: учений із Києва, що став радником президента США

13:58

Постраждала квартира судді Мастер Шеф, де вона живе з донькою

13:49

Дрони ЗСУ спричинили пожежу біля палацу Путіна: ЗМІ дізнались, чи зачепило маєток

13:46

Чому 29 серпня не можна вживати м'ясні продукти: яке церковне свято

13:45

Всередині були працівники: РФ вдарила по депо Нової пошти в Києві

13:12

Китайський гороскоп на завтра 29 серпня: Кроликам - сум, Коням - образи

13:08

З перерізаним горлом п'ять діб повз до позицій ЗСУ: військовий дивом пережив полонВідео

Реклама
13:06

Фотографічна схожість: Джанабаєва засвітила крихітку-доньку від Меладзе

12:50

Літо вирішило про себе нагадати: дата, коли в Україні влупить спека до +35

12:49

Послав матом: співак Шнуров відмовився віддати 50 мільйонів армії РФ

12:40

Небезпечніше, ніж здається: чим загрожує звичка пити із садового шланга

12:36

"Чудовий ранок": сестра Єфросиніної опублікувала дике фото в день обстрілу Києва РФ

12:27

Потужні удари по РЛС і борту: воїни ГУР атакували ракетний корабель РФ біля Криму

12:02

Унаслідок атаки РФ на Київ постраждав офіс редакції Української правди

11:59

Тепер їх не побачиш: старовинні речі, які колись були у кожній хатіВідео

11:54

Може підштовхнути Путіна до миру: на що здатна українська ракета ФламінгоВідео

11:51

Не так, як очікувалося: в Україні за лічені місяці підвищать мінімальну зарплату

11:34

У Києві різко зросла кількість загиблих, багато людей під завалами: моторошні деталіФотоВідео

11:20

Не зовсім як у казці: нареченого Тейлор Свіфт змусили зробити їй пропозицію

11:15

Удар по НПЗ та важливих об’єктах РФ: в Генштабі розповіли про зухвалу операцію

11:03

Путін живе у мріях: ЗМІ дізналися, чи хоче диктатор закінчити війну в Україні

11:00

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоВідео

10:47

З весілля на фронт: Камалія розкрила, хто з найрідніших їде на передовуВідео

10:21

Угорщина готова переглянути блокаду членства України в ЄС: названо умову

10:09

"Серце розривається": як українські знаменитості пережили атаку на Київ

10:03

РФ прицільно атакувала залізницю: оголошено про затримку низки поїздівВідео

09:55

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 серпня (оновлюється)

Реклама
09:54

В України з'явилися козирі: політолог пояснив, чому Путін не виграє війну

09:51

РФ запустила по Україні 629 дронів і ракет: є "прильоти" на 13 локаціяхФотоВідео

09:33

Китайський гороскоп на вересень: Тиграм - зміни, Коням - фатальна зустріч

09:22

Гороскоп на завтра 29 серпня: Ракам - несподіваний подарунок, Рибам - труднощі

09:16

Невідомі дрони завітали в гості: в Росії палають одні з найбільших НПЗВідео

09:09

Ще один удар: путініст Філіп Кіркоров повідомив про страшне горе в сім'ї

08:24

Світ має реагувати на смерті дітей: Зеленський не стримав емоцій після удару РФФотоВідео

08:23

Ракета рознесла під'їзд житлової п'ятиповерхівки в Києві, під завалами люди: що відомоФотоВідео

08:10

Карта Deep State онлайн за 28 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:05

Під удар РФ потрапили п'ять міст і три області: усі подробиці нічної атаки на УкраїнуФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
НапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалати
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти