Україна може звільнити всі окуповані території: у Міноборони розкрили деталі плану

Україна має бачення повернення всіх окупованих територій і спільно з партнерами моделювала можливі сценарії розвитку подій, вказують в Міноборони.

Як Україна може звільнити всі окуповані території / Колаж Главред, фото: 18 окрема бригада армійської авіації, 31 окрема механізована бригада

Про що заявили в Міноборони:

В України є бачення щодо повернення тимчасово окупованих територій

Важливо утримати перевагу в Чорному морі

Росіяни перетворили Крим на велику військову базу

Україна має чітке бачення щодо повернення всіх територій, захоплених Росією. Разом із міжнародними партнерами вже проводилися військові ігри та моделювалися різні сценарії розвитку подій. Про це заявив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час міжнародного форуму експертної мережі Кримської платформи, передає УНІАН.

"В нас є напрямки, є бачення як повернути усі тимчасово окуповані території назад до складу України. Ми разом з партнерами, з британцями, американцями, проводили ряд "військових ігор" і моделювали різні ситуації, і на 10-15 років вперед у нас є бачення куди нам рухатися, як нам розвиватися", - наголосив Гаврилюк. відео дня

Він наголосив, що у питанні переваги в Чорному морі слід зберігати реалістичний підхід — цю перевагу необхідно здобути та вміти утримати.

Гаврилюк також зауважив, що Крим наразі перетворений Росією на потужну військову базу, де зосереджена величезна кількість військових сил.

Чи може Україна звільнити всі окуповані території - думка експерта

Як писав Главред, російський фронт може обвалитися, і війська Путіна змушені будуть відходити до кордонів 1991 року, проте це реально лише на окремих напрямках. Наприклад, у випадку з Кримом, навіть за сильної та стійкої Росії їх можна вибити завдяки далекобійним засобам ураження. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, цей півострів фактично є оперативним "котлом", де будь-яке пересування російських військових одразу може каратися ударами дронів, ракет чи іншої високоточної зброї. У таких умовах росіяни просто не зможуть утримувати позиції й будуть змушені залишити Крим, але це не означатиме їхній відхід на кордони 1991 року, а лише вихід із півострова.

Що ж до Донбасу, то вибити російські війська звідти можливо лише шляхом відсікання регіону від Росії по річках Сіверський Донець і Дон у напрямку Ростова та Таганрога. Саме така операція, на думку Світана, дозволить поступово витіснити окупантів, адже в лобовому наступі це надзвичайно складно через особливості місцевості — донецькі височини з перепадами 300–350 метрів створюють серйозні оборонні переваги. Прямий штурм гірських позицій практично нереальний, тому обхідний маневр можливий лише за умови ослаблення самої Росії.

"Тобто нам, щоб почати звільняти Донбас, спочатку потрібно, щоб росіяни побігли. Відповідно, вийти на державний кордон можна буде тільки тоді, коли російська економіка ляже, і колос на глиняних ногах почне розвалюватися. А для цього потрібно знищити російську нафтову галузь. Ось план step by step", - резюмував він.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська армія має добру підготовку, швидко пристосовується та володіє великими ресурсами, тож недооцінювати її небезпечно. Однак, є спосіб, яким Україна може перемогти росіян, вказують ветерани ГУР МО України Тарас Проць (підрозділ "Кракен") та Сергій Шикун (департамент активних дій).

На Дніпропетровщині окупанти зуміли просунутися й намагаються закріпитися в селах Запорізьке та Новогеоргіївка. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов.

Водночас російські війська продовжують штурмові дії на фронті, однак їхні сили поступово виснажуються. За словами Трегубова, восени інтенсивність ворожих наступів може суттєво знизитися.

