'Фізично не вистачає сил': експерт назвав найболючіший напрям для ЗСУ

На цьому напрямку противник демонструє найбільші просування.

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ЗСУ тримають фронт на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: ОК Захід, МО РФ

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Лиманський напрямок є найнапруженішою ділянкою фронту для українських захисників на сьогодні

Російські війська втратили шанси захопити Покровськ у Донецькій області, хоча й продовжуватимуть його обстрілювати

На сьогодні однією з найнапруженіших ділянок фронту для українських захисників залишається Лиманський напрямок. Про це в ефірі "Radio NV" повідомив військовий експерт Євген Дикий.

За його словами, саме тут противник демонструє найбільші просування.

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"До того Купʼянськ був у такому стані, був під загрозою. Але за останній тиждень у Купʼянську багато чого змінилося. Наші захисники та захисниці провели навколо Купʼянська кілька наступальних операцій. Тому на сьогодні у нас найбільш складна ситуація на Лиманському напрямку. У нас суто фізично не вистачає там сил та засобів для стримання того, що туди пре. Стоїть питання про те, що там треба різко посилювати. А посилювати – це треба десь взяти. І стоїть питання, де ми можемо собі дозволить якісь частини перекинути без ризику, що там навпаки фронт почне просідати", – зазначив експерт.

Лиман / Інфографиіа: Главред

Також він розповів, що російські війська вже втратили шанси захопити Покровськ у Донецькій області.

"Вони не можуть не бачити, що їхній наступ на Покровськ вже остаточно захлинувся. Вони до Покровська дійшли, його побачили, але у Покровську вони не будуть. Тому Покровськ вони й далі продовжать обстрілювати. На Покровську бачимо останні рухи. Питання – що тепер стане основним напрямком їхнього наступу", – сказав Дикий.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в армії РФ на Херсонщині розпочався бунт. Більшість бійців з ворожої армії не бажають залишатися в зоні активних бойових дій.

Також було названо регіон, де РФ хоче завдати неочікуваного удару. Російські окупанти нарощують тиск на фронті, зокрема використовуючи бронетехніку.

Водночас майор ЗСУ Володимир Омелян розкрив, як Путін хоче здійснити бліцкриг. Лідер Кремля сліпо вірить у можливість "останнього вирішального удару", тому зосереджує всі сили на спробі здійснити прорив.

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Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

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