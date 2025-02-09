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"Штурмують одразу в кількох напрямках": військові - про нову тактику РФ під Курськом

Ангеліна Підвисоцька
9 лютого 2025, 03:34
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Російські окупанти використовують велику кількість піхоти під час штурмів.
'Штурмують одразу в кількох напрямках': військові - про нову тактику РФ під Курськом
РФ змінила тактику штурмів у Курській області / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 127 окрема бригада Сил територіальної оборони

Що відомо:

  • РФ змінила тактику штурмів у Курській області
  • Окупанти використовують для штурмів не лише техніку, а й піхоту

Російські окупанти змінили тактику штурмів у Курській області РФ. Про це заявили військові 47 ОМБр "Маґура".

Раніше на цьому напрямку окупанти наступали переважно технікою. Нині вони кидають у штурм піхоту. У наступальних діях беруть участь військові з Північної Кореї.

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"Атаки здійснювалися великою кількістю піхотних груп одразу в кількох напрямках. Штурм розпочався опівночі, тривав усю ніч накатами в кілька хвиль і тривав понад 16 годин", - йдеться у повідомленні.

Ворог намагається просуватися полями та відкритими ділянками, їх підвозять у вузькі посадки на баггі, після чого вони ховаються під деревами. Українські захисники не дають окупантам досягнути успіху. Військові завдали ворогу втрати у кількості роти.

Бої на Курщині - що відомо

Главред повідомляв з посиланням на звіт ISW, що ЗСУ прорвали оборону росіян в Курській області. Воїни просунулися до п’яти кілометрів за російськими лініями на південний схід від Суджі Курської області.

Також аналітики ISW підтвердили, що ворог зазнав втрат. Воїни України здійснили контратаку в районах Нової та Старої Сорочин, також українські артилеристи влучили у штаб росіян у Рильську.

За даними Bloomberg, ситуація в Курській області наближує РФ до переговорів. Курська область є козирем України на переговорах, адже окупація території РФ є особистою невдачею для Путіна.

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