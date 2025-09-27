Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Росіяни атакували Запоріжжя: є постраждалі та руйнування

Сергій Кущ
27 вересня 2025, 00:14
182
Окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше два удари.
Росіяни атакували Запоріжжя
Росіяни атакували Запоріжжя / Колаж: Главред, фото: ДержНС

Ви дізнаєтеся:

  • У результати акаки є постраждалі
  • Що відомо станом на зараз

РФ завдала щонайменше два удари по Запоріжжю. Російські війська влучили по об'єкту цивільної інфраструктури, частково зруйновано будівлю магазину.

Армія РФ атакувала об'єкт цивільної інфраструктури в Запоріжжі. Попередньо, є постраждалі, повідомив керівник ЗОВА Іван Федоров.

відео дня

Майже 9 тисяч абонентів без світла внаслідок атаки РФ по Запоріжжю, повідомив начальник ЗОВА Іван Федоров. Росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше два удари.

Частково зруйновано будівлю магазину, повідомив керівник ЗОВА Іван Федоров. Армія РФ атакувала об'єкт цивільної інфраструктури в Запоріжжі. Попередньо, є постраждалі, повідомив керівник ЗОВА Іван Федоров.

Атаки РФ на Запоріжжя - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 24 вересня російська окупаційна армія вдарила по Запорізькій області та обласному центру. Росіяни завдали по місту два удари, попередньо - ФАБами. Унаслідок обстрілу виникла пожежа та пошкоджено приватні будинки. Двоє людей загинули, ще п'ятнадцять - поранені.

У ніч на 23 вересня окупаційна армія Росії завдала шість ударів ФАБами по Запоріжжю. Потрапляння зафіксовано на території приватного домоволодіння. Зруйновано житловий будинок. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будівлі. Крім того, на місці події виникла пожежа. Загинув чоловік.

З вибухів і пожеж розпочався в Запоріжжі ранок понеділка, 22 вересня. Російська армія спрямувала на місто щонайменше п'ять авіабомб. Загинули люди.

Вам може бути цікаво:

Про персону: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) - український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОДА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Запоріжжя Іван Федоров
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни атакували Запоріжжя: є постраждалі та руйнування

Росіяни атакували Запоріжжя: є постраждалі та руйнування

00:14Фронт
Трамп відкритий до надання Україні нової зброї великої дальності, - WSJ

Трамп відкритий до надання Україні нової зброї великої дальності, - WSJ

23:56Світ
В Україну двічі залітали БпЛА з Угорщини - Генштаб показав докази

В Україну двічі залітали БпЛА з Угорщини - Генштаб показав докази

22:38Війна
Реклама

Популярне

Більше
Наче з фільму про мафію: Олександр Усик розкішно відсвяткував річницю весілля

Наче з фільму про мафію: Олександр Усик розкішно відсвяткував річницю весілля

Україну накриють заморозки: стала відома дата сильного похолодання

Україну накриють заморозки: стала відома дата сильного похолодання

Китайський гороскоп на завтра 27 вересня: Тиграм - сварки, Драконам - помста

Китайський гороскоп на завтра 27 вересня: Тиграм - сварки, Драконам - помста

Алла Пугачова прийняла важливе рішення - що сталося

Алла Пугачова прийняла важливе рішення - що сталося

Путіністка Шукшина озвучила останнє передсмертне бажання

Путіністка Шукшина озвучила останнє передсмертне бажання

Останні новини

01:46

"Нас із нею об'єднує": Зеленська розкрила деталі розмови з Меланією Трамп

01:34

Один натуральний продукт розчиняє накип у туалеті за 15 хвилин

00:14

Росіяни атакували Запоріжжя: є постраждалі та руйнування

26 вересня, п'ятниця
23:56

Трамп відкритий до надання Україні нової зброї великої дальності, - WSJ

23:12

З українців деруть утридорога за звичайний овоч: подорожчав уже на 24%

Війна вийде за межі України і перекинеться на інші країни, в Європі пахне порохом – ЗолотарьовВійна вийде за межі України і перекинеться на інші країни, в Європі пахне порохом – Золотарьов
22:38

В Україну двічі залітали БпЛА з Угорщини - Генштаб показав доказиФото

22:38

Козловський перевипустив свій хіт 2000-х "Знаєш"

22:36

Трампу не подобаються палаючі російські НПЗ: Reuters дізналися причину

21:45

"Щоб випробувати": принц Вільям випив і видав правду про хворобу дружини

Реклама
21:45

Відключення газу та електроенергії: українців попередили, хто в зоні ризику

21:24

Захарова видала опус про "плани" України розпочати Третю світову

21:18

"Ще мінус п'ятнадцять кілограмів": Ольга Сумська приголомшила своєю заявою

21:17

Нащадки знахарів і ворожок носять особливі прізвища - їх можна почути і зараз

20:32

"Процес уже неможливо зупинити": творець ChatGPT озвучив майбутнє ШІ

20:29

"Кремлівський лакей": Сибіга жорстко поставив на місце знахабнілого Сіярто

20:20

Українка відкрила посилку з Китаю й була шокована вмістом: що було всередині

20:14

В Україні зміняться правила продажу авто: продавців змусили розкрити важливі дані

19:45

В Україні вдарить мороз та литимуть дощі: синоптики попередили про негоду

19:35

"Зайдуть крилаті ракети": Світан розповів, як Путін використовує "беззубість" НАТО

19:30

Рецепт божествених квашених помідорів: головний секрет у розсолі

Реклама
19:30

На прицілі Москва і Пітер: ЗМІ про ймовірність передачі США Україні потужних ракет

19:10

Течії в кремлівських кабінетах і загрози для УкраїниПогляд

18:55

Клієнтам ПриватБанку блокують картки під час зняття грошей: у чому причина

18:54

Лукашенко звернувся до Зеленського з "хорошою пропозицією" після зустрічі з ПутінимВідео

18:51

Мрія доньки загиблого військового здійснилася на зйомках серіалу "Тиха Нава"

18:48

НАБУ та ЦПК продовжують маніпуляції навколо справи детектива Магамедрасулова, – експерт

18:28

Секрет ідеальної скоринки: як перетворити звичайну картоплю на шедевральну стравуВідео

18:13

Офісний гардероб на осінь 2025: як виглядати стильно на роботі

17:55

Новий дорожній знак із "чорною брамою" спантеличив водіїв: що він означає

17:55

"Залишайтеся людьми": колишня дружина Кеосаяна висловилася про його смерть

17:50

"Істинний гнів": спадкоємиця династії Guinness розкритикувала серіал про її родину

17:23

Угорські дрони проникли у повітряний простір України: Зеленський назвав їх ціль

17:22

Путіну загрожує ядерна відповідь: Золотарьов про удари по головних містах РФВідео

17:13

Пильнують кожен крок: названо чотири знаки зодіаку, які ревниві до жаху

17:11

"Мої люди потребують підтримки": Макс Барських вразив своєю піснеюВідео

16:39

Долар різко полетів униз після шаленого стрибка: новий курс валют на 29 вересня

16:38

Шикарна заміна м'ясу по-французьки: рецепт гнізд з курячого фаршу за 25 хвилин

16:37

Україну накриє потепління та новий сюрприз: синоптик розповів детальний прогноз та дати

16:22

"Динамо" проти "Шахтаря": оприлюднено результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

16:21

Жінка натрапила на моторошну знахідку в дитячій книжці: що вона побачила

Реклама
16:13

Складна загадка для найкмітливіших: де помилка на малюнку

15:43

Чотири Ту-95 в повітрі: українців попередили про загрозу масованого удару

15:40

Кинула РФ заради паспорта: Тодоренко прийняла несподіване рішення

15:34

Особливі люди: що означає, якщо на вашій руці немає лінії долі

15:25

Українські чоловіки масово перетинають польський кордон: статистика прикордонників

15:13

Ризик високий, як ніколи: політолог попередив про можливість початку нової війни

15:13

РФ атакує Чернігівщину: є влучання та перебої світла, перші подробиці

15:11

Україну накриють заморозки: стала відома дата сильного похолодання

15:09

З коханки в дружини: як вагітна Симоньян вкрала Кеосаяна із сім'ї

15:00

Куди поставити роутер, щоб Wi-Fi працював швидше: знайдено ідеальне місце

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія Ротару
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти