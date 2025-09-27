Росіяни атакували Запоріжжя: є постраждалі та руйнування

Окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше два удари.

Росіяни атакували Запоріжжя / Колаж: Главред, фото: ДержНС

РФ завдала щонайменше два удари по Запоріжжю. Російські війська влучили по об'єкту цивільної інфраструктури, частково зруйновано будівлю магазину.

Армія РФ атакувала об'єкт цивільної інфраструктури в Запоріжжі. Попередньо, є постраждалі, повідомив керівник ЗОВА Іван Федоров.

Майже 9 тисяч абонентів без світла внаслідок атаки РФ по Запоріжжю, повідомив начальник ЗОВА Іван Федоров. Росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше два удари.

Частково зруйновано будівлю магазину, повідомив керівник ЗОВА Іван Федоров. Армія РФ атакувала об'єкт цивільної інфраструктури в Запоріжжі. Попередньо, є постраждалі, повідомив керівник ЗОВА Іван Федоров.

Атаки РФ на Запоріжжя - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 24 вересня російська окупаційна армія вдарила по Запорізькій області та обласному центру. Росіяни завдали по місту два удари, попередньо - ФАБами. Унаслідок обстрілу виникла пожежа та пошкоджено приватні будинки. Двоє людей загинули, ще п'ятнадцять - поранені.

У ніч на 23 вересня окупаційна армія Росії завдала шість ударів ФАБами по Запоріжжю. Потрапляння зафіксовано на території приватного домоволодіння. Зруйновано житловий будинок. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будівлі. Крім того, на місці події виникла пожежа. Загинув чоловік.

З вибухів і пожеж розпочався в Запоріжжі ранок понеділка, 22 вересня. Російська армія спрямувала на місто щонайменше п'ять авіабомб. Загинули люди.

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) - український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОДА.

