РФ націлилась ще на дві області, крім Донеччини: розкрито плани ворога на осінь

Росія намагається одночасними ударами на різних напрямках розтягнути українські резерви й відволікти сили від Донеччини, зазначив Дмитро Снєгирьов.

РФ націлилась ще на дві області, крім Донеччини

Про що сказав Снєгирьов:

Росія застосовує тактику "тисячі порізів"

Ворог намагається розширити зону бойових дій

Росіяни, крім Донеччини, будуть намагатись активізуватись ще в двох областях

Російські війська незалежно від пори року застосовують тактику "тисячі порізів". Поряд із наступом у Донецькій області вони прагнуть розтягнути українські резерви й на інших напрямках. Про це у інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов, коментуючи плани російських військ на осінній період.

Яка зараз тактика наступу росіян - на які регіони націлився ворог

Снєгирьов звернув увагу, що за останній рік лінія фронту збільшилася на 200 км, що свідчить про спроби ворога відволікти сили від Донеччини.

За його словами, окупанти не обмежуватимуться лише Донбасом — вони намагатимуться встановити контроль над Запорізькою областю і можуть дестабілізувати ситуацію на Херсонщині, зокрема через імітацію масштабної десантної операції. Він нагадав, що інформаційні вкиди про можливість такої операції вже мали місце.

"Російські війська намагатимуться опрацьовувати різні сценарії. Тому що розуміють: вирішити питання контролю над Донецькою областю досить проблематично навіть військовим шляхом", - резюмує він.

Росія перекидають війська на Донеччину - яка ціль ворога

Як писав Главред, аналітики ISW повідомили, що Росія готується до осіннього наступу, перекинувши елітні підрозділи з Сумської та Херсонської областей у Донецький регіон. Військово-політичний експерт, співголова ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов пояснив мету таких дій ворога та оцінив можливі загрози для Слов’янська і Краматорська.

За його словами, головним завданням армії РФ залишається повне захоплення Донецької області. Оскільки досягти цього виключно воєнними методами окупантам не вдалося, вони намагаються використати інструменти військово-політичного шантажу.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України успішно відтіснили російських загарбників у Сумській області. Водночас ворог захопив Темирівку на Запоріжжі, просунувся в районі Новоіванівки та на Куп’янському напрямку. За даними DeepState, українські військові відбили атаки біля прикордонних сіл Костянтинівка та Новокостянтинівка в Хотинській громаді.

ОСУВ "Дніпро" повідомило, що армія РФ намагається закріпитися на північних околицях Куп’янська, але вихід із трубопроводу, яким окупанти пересували особовий склад, перебуває під контролем українських сил.

Крім того, Збройні сили України повернули під свій контроль населений пункт Філія у Межівському районі Дніпропетровської області. Подробиці операції озвучив речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський.

Про персону: Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

