Ворог проривається до ключових міст Донеччини: аналітик пояснив задум Росії

Окупаційні війська здійснюють спроби прориву з декількох напрямків для наступу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію.

https://glavred.net/front/vrag-proryvaetsya-k-klyuchevym-gorodam-donetchiny-analitik-obyasnil-zamysel-rossii-10697630.html Посилання скопійоване

Що відбувається на фронті / Колаж: Главред, фото: 23 ОМБр, facebook.com/GeneralStaff.ua?locale=uk_UA

Що повідомив Снєгирьов:

Під контролем окупантів панівні висоти біля Торецька та Часового Яру

Ворог стрімко просувається до Сіверська

На Куп'янському напрямку росіяни пробують створити ударне угруповання

Ситуація на фронті залишається вкрай напруженою. Особливо це стосується ділянок у Донецькій області, де командування країни-агресорки Росії не шкодує сил та засобів для бодай якихось результатів.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Право справа Дмитро Снєгирьов.

відео дня

Що вдалося взяти під контроль противнику в районі Торецька

На Торецькому напрямку, за словами аналітика, ворог взяв під контроль панівні висоти та здобув тактичні успіхи у районі двох однойменних населених пунктів Диліївка.

"Це створює передумови для подальшого просування окупантів у напрямку Костянтинівки на відстань до приблизно 7 кілометрів", - пояснив Снєгирьов.

Чого хоче досягти ворог у Часовому Яру

Аналогічна ситуація до Торецького напрямку сталася і в районі Часового Яру. Панівні висоти опинилися під контролем ворога, тож зараз окупаційні війська здійснюють спроби вирішити питання встановлення повного контролю над Часовим Яром.

"Причому Часів Яр - ключ не лише до Костянтинівки та Дружківки, а й усієї агломерації", - застеріг аналітик.

Часів Яр / Інфографіка: Главред

Де різко активізувалися окупанти

Ще однією проблемною ділянкою фронту є Лиманський напрямок. Ворогу вдалося просунутися на відстань приблизно у 1,5 кілометра до міста Сіверськ, яке фактично є східним флангом Слов'янсько-краматорської агломерації. Це створює загрозу флангового охоплення Сил оборони України.

На якому напрямку ворог намагається створити ударне угоруповання

В районі населеного пункту Дворічна, що на Куп'янському напрямку, російські війська мають цілу зону присутності і тепер працюють над створенням ударного угруповання, яке має у майбутньому просуватися у напрямку Слов'янсько-Краматорської агломерації.

Чому росіяни намагаються прорватися у Куп'янськ

Главред писав, що за словами аналітика, окупанти в першу чергу зацікавлені в логістиці біля Куп'янська. Куп'янськ-Вузловий - найбільший транспортний вузол, ключова залізнична станція. Контроль над цією станцією дасть можливість створити коротке плече логістики і розвивати подальший наступ у напрямку Слов'янсько-Краматорської агломерації.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана силами ЗСУ. З такою заявою виступив президент України Володимир Зеленський.

Нещодавно головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що наразі ЗСУ знаходять ефективні шляхи знешкодження підрозділів російської морської піхоти, яку вороже командування перекинуло для продовження наступальних дій у районі Добропілля.

Раніше також аналітики ISW повідомляли, що російські окупанти просунулися на Покровському напрямку в Донецькій області. Ворогу вдалося прорватися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка.

Більше новин:

Про персону: Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред