Росія перекидає елітні війська на Донеччину: аналітик назвав причину

Анна Косик
13 вересня 2025, 09:21оновлено 13 вересня, 09:59
Окупаційні війська РФ понад усе хочуть досягти головної мети.
Чого хоче досягти Росія на фронті / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, 152 окрема єгерська бригада

Що сказав Снєгирьов:

  • Мова про осінній наступ не йде, бо бойові дії не вщухали
  • Ворог перекидає елітні війська на Донецький напрямок
  • Ключовим завданням армії РФ залишається захоплення усієї Донецької області

Аналітики ISW заявили, що країна-агресорка Росія готується до осіннього наступу. Окупанти нібито перекинули з Сумщини та Херсонщини елітні підрозділи у Донецьку область.

В інтерв'ю Главреду військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов розповів, яка мета таких дій ворога та чи існує загроза для Слов'янська і Краматорська.

Чи можна говорити про початок осіннього наступу

Аналітик наголосив, що російський наступ в Україні триває увесь час, тому називати його весняним, літнім, чи осіннім некоректно. Водночас він заявив, що територіальні втрати України цього року у серпні становили вдвічі менше, у момент найбільшої інтенсифікації настання у листопаді минулого року. При цьому ворог продовжує свою агресивну кампанію.

Які війська ворог перекинув на Донеччину

За інформацією Снєгирьова, окупанти перекинули підрозділ 155-ї окремої бригади морської піхоти з Курського напрямку у Донецьку область. Таким чином ворог вирішив повернути найбоєздатніші свої сили на Покровський напрямок.

"Також зазначу, що Росія перекидає оперативні резерви і на Запорізький напрямок. Зокрема, це 76 дивізія Повітряно-десантних військ РФ. У Запорізькій області окупанти хочуть покращити тактичне становище та вийти на відстань, яка дозволить встановити вогневий контроль над обласним центром", - додав він.

Який головний пріоритет окупантів на фронті

Пріоритетним завданням окупаційних військ РФ залишається захоплення усієї Донецької області. Після довготривалих спроб виконати його виключно військовим шляхом, росіяни вирішили спробувати шлях військово-політичного шантажу.

"Спочатку вони активізували бойові дії на півночі Сумської та Харківської областей, які, згідно з указом російського диктатора, не були "включені до складу" Російської Федерації. А коли цей сценарій провалився – посилили політичний тиск на Сполучені Штати та Україну, намагаючись змусити українців вивести Сили оборони із Донецької області", - пояснив аналітик.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами президента Володимира Зеленського, ЗСУ продовжують активно протидіяти російській штурмовій активності в Донецькій і Запорізькій областях.

Напередодні аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти прорвались у місто Куп'янськ через газову трубу. Це дало їм можливість подолати річку Оскіл.

Раніше стало відомо, що російські окупанти не полишають спроб наступати на Донеччині, але українські штурмовики на цій ділянці фронту проводять одну з найуспішніших операцій останніх місяців.

Про персону: Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

