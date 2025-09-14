ЗСУ відкинули РФ на Сумщині, ворог просунувся на двох напрямках - DeepState

Російські окупанти захопили село Темирівка в Запорізькій області.

Українські війська відкинули ворожі сили на двох напрямках у Сумській області, але ворог просунувся на інших ділянках фронту / Колаж: Главред, фото: DeepState, Міноборони РФ

Коротко:

ЗСУ відкинули окупантів у Сумській області на двох напрямках

Ворог захопив село Темирівка в Запорізькій області

Росіяни просунулися в Куп'янському районі

Бійці Сил оборони України відкинули російських окупантів у Сумській області. Проте загарбники окупували населений пункт Темирівка в Запорізькій області, просунулися біля Новоіванівки, і досягли просування в Куп'янському районі.

Успіхи українських військових у Сумській області

У зведенні DeepState ідеться про те, що українські військові відкинули окупантів біля прикордонних населених пунктів Костянтинівка та Новокостянтинівка в Хотинській селищній громаді.

Де просунулися окупанти

Утім, російські війська захопили населений пункт Темирівка Гуляйпільської міської громади Запорізької області та просунулися в районі Новоіванівки.

Крім того, окупанти досягли просування в Куп'янську.

Що каже експерт

Куп'янськ фактично в напівоточенні, ризики суттєвих проривів окупантів у місто не виключаються, сказав в інтерв'ю Главреду військово-політичний оглядач Дмитро Снєгирьов.

"Росіяни фактично на околицях Куп'янська і такі ризики дійсно існують. Окупанти зрозуміли, що їм не вдасться створити широкий фронт - так звану буферну зону від населеного пункту Мілове до міст Куп'янська та Вовчанська. Це неможливо. Плани росіян, серед яких так званий обмін територій, зазнали поразки. І вони змінюють пріоритети. Але головне для окупантів на цьому напрямку - не Куп'янськ", - пояснив експерт і додав, що мета ворога - великий логістичний вузол Куп'янськ-Вузловий.

За його словами, росіяни використовують тактику "малих оперативних оточень".

"І ось зараз саме в районі Куп'янська росіяни намагаються просуватися, використовуючи цю тактику. Куп'янськ уже в напівоточенні. Низка нещодавніх успішних контраступальних дій наших Сил оборони покращила тактичне становище, але окупанти відповідають так званими малими штурмовими групами і присутні на околицях міста. Сіра зона ніким не контролюється, але говорити про те, що в міській забудові Куп'янська немає активних бойових дій, це відверто брехати", - наголосив Дмитро Снєгирьов. Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - новини за темою:

Як повідомляв Главред, Сили оборони провели успішну операцію в Донецькій області. За словами начальника Управління Штурмових підрозділів Валентина Манька, українські військові за два тижні досягли дуже серйозних успіхів.

"Зусиллями 33-ї та 425-ї ОШП, у взаємодії з 1-м ОШП, 24-м та 25-м штурмовими батальйонами, а також 79-ю та 82-ю бригадами ДШВ, ворог опинився в оперативному, а подекуди і в тактичному оточенні. На карті вже чітко вимальовуються три великі "котли", - зазначив він.

Окупанти намагаються прорватися до Куп'янська, точаться бої на околицях міста, розповів начальник міської військової адміністрації Андрій Канашевич. ЗСУ відбивають атаки.

Ворог спробував використати газову трубу, щоб пробратися до Куп'янська, проте Сили оборони встановили над нею вогневий контроль, зазначили в ВСУВ Дніпро. У Куп'янську проводиться контрдиверсійна операція.

Інші новини:

