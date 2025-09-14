РФ накопичує сили біля Куп’янська: військові зізнались, яка ситуація в місті

Ситуація біля Куп’янська / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, deepstatemap

Ключові тези:

Окупанти накопичують сили біля міста Куп’янськ

Деякі трубопроводи, які ведуть до мста, вже пошкоджені та затоплені

Оборонна операція на Куп’янському напрямку триває

Армія країни-агресора Росії продовжує робити спроби накопичуватися на північних околицях міста Куп’янськ. Про це заявили в ОСУВ "Дніпро".

Зазначається, що вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під вогневим контролем українських захисників.

"Трубопровід не веде безпосередньо у місто", - йдеться у повідомленні.

Військові підкреслили, що у районі Куп'янська декілька трубопроводів, але вже три з чотирьох пошкоджені та затоплені. В місті проводиться контрдиверсійна операція, навколо міста - пошуково-ударні дії.

"З початку операції, за два тижні, втрати противника склали 395 осіб, із них 288 – безповоротні", - наголосили в ОСУВ "Дніпро".

Там також додали, що на підходах до Куп’янська, в районах населених пунктів Радьківка і Голубівка, військові знешкодили загалом 265 росіян. В районі самого міста - ще 128. Крім того, особовий склад противника потрапляє в полон.

"Оборонна операція на Куп’янському напрямку триває. Нашими підрозділами вживаються необхідні заходи для посилення стійкості оборони та ліквідації ворога", - підсумували у відомстві.

Що відомо про Куп’янськ / Інфографіка: Главред

Наступ РФ на фронті

Військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов вже говорив, що російський наступ продовжується постійно.

За його словами, територіальні втрати Україні в серпні склали приблизно 400 квадратних кілометрів.

"Це вдвічі менше, ніж в момент найбільшої інтенсифікації наступу в листопаді минулого року, але кампанія продовжується", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, керівник МВА Андрій Канашевич говорив, що вся територія Куп'янської громади перебуває під повним контролем українських військових, росіян немає в місті, а бої точаться поки лише на околицях.

13 вересня батальйон "Шквал", що входить до складу полку "Скеля", успішно провів бойову операцію та звільнив село Філія, розташоване на адміністративному кордоні між Дніпропетровською та Донецькою областями. У визволеному населеному пункті знову піднято український прапор.

Водночас, начальник Управління Штурмових підрозділів Валентин Манько заявив, що російські окупанти не полишають спроб наступати на Донеччині, але українські штурмовики на цій ділянці фронту проводять одну з найуспішніших операцій останніх місяців.

Про джерело: ОСУВ "Дніпро" Оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" (ОСУВ "Дніпро"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

