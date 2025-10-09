'Горить дедлайн': майор запасу розповів про загострення на ключовому напрямку

Військовий сказав, якщо росіяни не вкладуться в дедлан, то полетять погони.

https://glavred.net/front/gorit-dedlayn-mayor-zapasa-rasskazal-ob-obostrenii-na-klyuchevom-napravlenii-10704995.html Посилання скопійоване

Бої на Донбасі загострились / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Ключові тези:

Росіяни активізували бойові дії на Донбасі

Це сталось не через погіршення погоди

Ймовірно, окупанти мають певний дедлайн

Армія країни-агресора Росії активізувала бойові дії на Донбасі не через погіршення погоди. Ймовірно, перед окупантами поставили новий дедлайн. Про це заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман в ефірі Еспресо.

"Горить черговий дедлайн, швидше за все. Бо розраховувати, що вони поспішають до того, як підуть щільні… Хоча от вже тиждень йде дощ з невеличкими перервами, грунт там і так вже доволі важкий. Але на це навряд чи би командири високого гатунку чи середньої ланки звертали увагу, для них люди як розхідний матеріал", - наголосив він. відео дня

На його думку, для росіян більшу вагу має певний дедлайн, поставлений вищим керівництвом, аніж складнощі через погану погоду.

"А от якийсь термін, який поставив верховний їхній головнокомандувач, от якщо в нього не вкладуться, то тут вже полетять голови, погони, тому вони будуть як в останній раз. Тут багато можна знайти причин, чому це відбувається", - підсумував Гетьман.

Де окупанти можуть зосередити основні сили

Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук вважає, що росіяни можуть концентрувати основний удар на Донбасі.

Він наголосив, що Росія за наявних ресурсів та без мобілізації здатна проводити лише одну стратегічну наземну операцію. Наприклад, виключно на Донбасі чи якомусь іншому напрямку.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, OSINT-аналітик Unit Observer заявив, що Росія готується до наступу на Дніпропетровську область. РФ перекидає війська з-під Покровська

У звіті Інституту вивчення війни говорилось, що ЗСУ за допомогою безпілотників перекрили російським окупантам наземні лінії зв'язку та шляхи постачання на Сумщині.

Водночас, аналітики DeepState повідомляли, що російські окупаційні війська просунулися в Сумській і Запорізькій областях. Ворогу вдалося досягти поліпшити своє становище в районах шести населених пунктів.

Читайте також:

Про персону: Олексій Гетьман Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор НГУ у відставці. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред